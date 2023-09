Prefeito anuncia ações para o Serra Dourada e vistoria obras do Contorno Leste

O bairro Serra Dourada será contemplado com três grandes obras no decorrer dos próximos meses, o que animou os moradores. Entre elas, o tão sonhado asfalto, além da maior via estruturante da capital, a Avenida do Contorno Leste, que unirá os moradores de um lado ao outro da via, com adequações ajustadas no projeto para garantir a segurança de pedestres e motoristas. As novidades foram anunciadas pelo prefeito Emanuel Pinheiro e o vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas, José Roberto Stopa, em recente vistoria à região. O Contorno Leste já conta com quase seis quilômetros de pista duplicada e iluminação LED. No total, a obra idealizada e executada pela gestão Emanuel Pinheiro, e que será entregue em sua totalidade em 2024, terá 17,3 km de extensão. A via irá contemplar mais de 40 bairros, beneficiando mais de 250 mil moradores.

O prefeito não escondeu a satisfação em ver a melhoria que a região está recebendo e frisou: “Estamos aqui no coração do Contorno Leste, só para vocês entenderem, o Contorno Leste passa no meio do Serra Dourada. Olha só, há situações que podem ser saneadas, uma obra pode causar transtornos, mas é o desenvolvimento chegando, pontuou o gestor.

“Já contatamos com a empresa, consultamos também a nossa consultoria que é responsável pela fiscalização da obra e estamos buscando uma faixa elevada que vai ligar os moradores do Serra Dourada, da parte 1, eles poderão ir a pé por essa faixa elevada até a segunda parte do bairro. Também daremos acesso às vias. O importante é que ninguém vai ficar sem mobilidade. A gente está resolvendo isso em cada bairro, caso a caso, corrigindo projetos e se for necessário para que todos tenham garantida a sua mobilidade de qualidade”, explicou o secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa,

“Pode ficar tranquilo e estender a comunidade que o nosso vice-prefeito e secretário de obras, Stopa, já está conversando com o pessoal e já está alinhando o melhor projeto. A maior Avenida da história de Cuiabá veio para dar qualidade de vida, garantir desenvolvimento, dignidade e futuro para nossa população. Se alguma coisa for necessária, vamos resolver priorizando e respeitando a dignidade e a vida de cada morador. É um compromisso da gestão com a população”, frisou o prefeito ao presidente do bairro Serra Dourada, Carlos Emílio Leite, que agradeceu a gestão por tantas obras.

Para Martinha Fortunata Duarte da Silva, que mora às margens do Contorno Leste, é um sonho ver o asfalto “a perder de vista”. “É maravilhoso, é quase uma passarela sem fim essa Avenida. Comprei a casa mais desprezada, que fica bem ali”, dizia ela, mostrando a direção da residência, e continuou: “me perguntavam se eu queria comer poeira e estava comendo poeira, mas sempre acreditando que um dia o asfalto chegaria. E, para surpresa, olha essa novidade aqui, é o Contorno Leste”, disse Martinha.

CRECHE E ASFALTO

O Serra Dourada será contemplado com uma creche que atenderá cerca de 300 crianças, com previsão de ser inaugurada em breve. As obras estão em fase de conclusão.

E para 2024, especificamente para o aniversário de 305 anos da Capital, está previsto o início do asfalto em 100% do bairro, com emendas do senador Carlos Fávaro e apoio do deputado federal Emanuelzinho. As obras, segundo o vice-prefeito Stopa, devem começar após a temporada crítica das chuvas, ou seja, em março ou abril. “A licitação para o asfaltamento será ainda este ano”, afirmou ele.

Com emenda viabilizada pelo senador Carlos Fávaro, a pavimentação asfáltica completará drenagem, meio-fio, calçada e seguirá o padrão da gestão Emanuel Pinheiro. “E rede de esgoto. São R$ 26 milhões de reais, com R$ 2 milhões de contrapartida da Prefeitura. Um trabalho da Prefeitura, acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de obras Stopa, e que vai realizar o sonho, o sonho da população do Serra Dourada. Já vai para o processo de licitação, mas se Deus quiser março, abril do ano que vem, já no período do aniversário de Cuiabá, queremos estar dando início à obra, início ao sonho da população de Serra Dourada começando a pavimentação completa desse bairro humilde e formado por gente honrada e trabalhadora”, destacou o prefeito.

Mutirão

No final de semana do feriado de 7 de setembro, foi realizado um mutirão de limpeza pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) no Serra Dourada e Residencial Pádova. E esta semana continuam as ações com patrolamento e tapa-buracos com equipes da Secretaria de Obras.

“Estamos dando cara nova ao bairro. Nossa equipe cuidou da pintura de meio-fio, iluminação pública com troca de lâmpadas, caminhão-pipa fazendo a limpeza, a lavagem, também maquinários para poder tirar bolsões de lixo. O cata-treco, que é outro projeto importantíssimo que o prefeito Emanuel Pinheiro desde 2018 trouxe para o município. Vamos deixar o Serra Dourada com uma vista mais bonita que agrade a todos e da forma que a gestão vem fazendo em todos os bairros da cidade”, frisou o diretor da Limpurb, Junior Leite.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT