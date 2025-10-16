Cuiabá
Prefeito anuncia “Pix do Dia do Professor” como forma de homenagem aos profissionais da Educação
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e o secretário municipal de Educação, Amauri Monge, anunciaram nesta quarta-feira (15) o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal que institui o “Pix do Dia do Professor”, uma homenagem financeira a todos os profissionais da rede pública de ensino da capital. A iniciativa celebra o Dia do Professor, comemorado nesta mesma data, e será paga ainda na folha de outubro.
Pelo projeto, professores e técnicos de desenvolvimento infantil (TDI) receberão R$ 200, enquanto os demais profissionais da Educação, incluindo técnicos, colaboradores, vigilantes e serviços gerais, receberão R$ 100. O benefício será concedido anualmente como um gesto de reconhecimento e gratidão ao trabalho desempenhado dentro das escolas municipais.
Durante o anúncio, realizado em tom de celebração, o prefeito destacou o compromisso da gestão em valorizar quem faz a educação acontecer no dia a dia. “Aqui em Cuiabá, o Dia do Professor não é feriado. Os profissionais estão nas escolas, ensinando, cuidando e fazendo a diferença. Então, decidimos criar o Pix do Dia do Professor, como uma forma simbólica, mas sincera, de dizer muito obrigado. É um presente simples, mas feito com respeito e gratidão pelo trabalho de cada um”, afirmou Abilio Brunini.
O secretário Amauri Monge reforçou que o projeto nasceu de um diálogo direto com o prefeito e será encaminhado ainda hoje para votação na Câmara. Segundo ele, a expectativa é que o pagamento ocorra já neste mês. “Essa homenagem é um reconhecimento concreto do valor que os professores e todos os servidores da Educação têm para Cuiabá. Cada profissional, dentro de sua função, contribui para o futuro da cidade”, disse Monge.
Com o gesto, a Prefeitura reafirma sua política de valorização dos servidores da Educação, unindo incentivo financeiro e reconhecimento simbólico no dia dedicado àqueles que transformam vidas por meio do ensino.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá inicia serviços de manutenção no Parque da Família
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), inicia nesta quinta-feira (16) uma série de serviços de manutenção em toda a extensão do Parque da Família, localizado na região do bairro Terra Nova.
As intervenções incluem a recuperação do muro de arrimo e melhorias na estrutura de contenção instalada às margens do córrego que corta o parque. Os trabalhos serão executados com o apoio de máquinas e equipes da Limpurb, em atendimento a uma solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT).
De acordo com o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, as ações têm o objetivo de garantir a segurança do local e preservar o espaço público que se tornou um ponto de convivência para a comunidade. “Vamos atuar com o maquinário pesado na recomposição da estrutura do córrego e na recuperação da tela de contenção, para assegurar a integridade do parque e o bem-estar da população que frequenta o espaço”, explicou.
Além desses serviços estruturais, o Parque da Família também receberá ações de limpeza geral, como varrição, capinagem, roçagem e manutenção da iluminação pública. O objetivo é promover a revitalização completa do espaço, garantindo um ambiente mais limpo, seguro e agradável para os frequentadores.
É importante ressaltar que as manutenções realizadas naquela região seguem todas as regulamentações legais, uma vez que o Parque da Família está inserido em uma Área de Preservação Permanente (APP). Dessa forma, as intervenções são executadas de forma controlada, respeitando as normas ambientais e as diretrizes de proteção ao meio ambiente.
O Parque da Família é um dos principais espaços de lazer e convivência da região leste de Cuiabá, resultado da revitalização de uma antiga área de descarte irregular de resíduos.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá inicia processo de revitalização do Morro da Luz nesta quinta
Nesta quinta-feira (16), às 9h, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, realiza uma ação no Morro da Luz para a identificação de árvores sem vida, para posteriormente realizar a retirada. A iniciativa marca o início do processo de limpeza e revitalização do local, tido como um importante ponto histórico e cultural da capital. A ação contará com a equipe do Horto Florestal na condução do trabalho e o auxílio de GPS, e evitará que árvores vivas sejam cortadas e removidas do local.
A iniciativa visa garantir mais segurança, acessibilidade e valorização do espaço e transformar o Morro da Luz em um ambiente mais agradável para a população cuiabana.
O trabalho desta quinta-feira representa o primeiro passo num projeto mais amplo de requalificação da área, e seu entorno, o Centro Histórico da Capital. Nesse engajamento, a Prefeitura inicia estudos para a criação do Jardim Botânico do Morro da Luz.
“No dia 24 de setembro (mês passado) celebramos 200 anos da carta de D. Pedro I que determinava a criação do Jardim Botânico de Cuiabá. A data reacendeu esse sonho que tem a possibilidade de se tornar realidade. Vamos trabalhar em prol desse objetivo, com apoio da coordenação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Temos espécies únicas, que são características do nosso Estado, do nosso município que devem ser cultivadas. Com certeza, será uma riqueza para as gerações vindouras”, destacou o secretário municipal de Planejamento Urbano, José Afonso Portocarrero.
SERVIÇO
O que: Identificação dos indivíduos arbóreos sem vida
Onde: Morro da Luz
Quando: quarta-feira (16)
Horário: 9h
#PraCegoVer
A foto exibe uma vista área do Morro da Luz, no Centro de Cuiabá, em época de floração dos Ipês.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
