Prefeito anuncia “Pix do Dia do Professor” como forma de homenagem aos profissionais da Educação

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e o secretário municipal de Educação, Amauri Monge, anunciaram nesta quarta-feira (15) o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal que institui o “Pix do Dia do Professor”, uma homenagem financeira a todos os profissionais da rede pública de ensino da capital. A iniciativa celebra o Dia do Professor, comemorado nesta mesma data, e será paga ainda na folha de outubro.

Pelo projeto, professores e técnicos de desenvolvimento infantil (TDI) receberão R$ 200, enquanto os demais profissionais da Educação, incluindo técnicos, colaboradores, vigilantes e serviços gerais, receberão R$ 100. O benefício será concedido anualmente como um gesto de reconhecimento e gratidão ao trabalho desempenhado dentro das escolas municipais.

Durante o anúncio, realizado em tom de celebração, o prefeito destacou o compromisso da gestão em valorizar quem faz a educação acontecer no dia a dia. “Aqui em Cuiabá, o Dia do Professor não é feriado. Os profissionais estão nas escolas, ensinando, cuidando e fazendo a diferença. Então, decidimos criar o Pix do Dia do Professor, como uma forma simbólica, mas sincera, de dizer muito obrigado. É um presente simples, mas feito com respeito e gratidão pelo trabalho de cada um”, afirmou Abilio Brunini.

O secretário Amauri Monge reforçou que o projeto nasceu de um diálogo direto com o prefeito e será encaminhado ainda hoje para votação na Câmara. Segundo ele, a expectativa é que o pagamento ocorra já neste mês. “Essa homenagem é um reconhecimento concreto do valor que os professores e todos os servidores da Educação têm para Cuiabá. Cada profissional, dentro de sua função, contribui para o futuro da cidade”, disse Monge.

Com o gesto, a Prefeitura reafirma sua política de valorização dos servidores da Educação, unindo incentivo financeiro e reconhecimento simbólico no dia dedicado àqueles que transformam vidas por meio do ensino.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT