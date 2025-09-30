Connect with us

Prefeito anuncia prêmios de R$ 10 mil e bônus salarial aos professores e técnicos em Cuiabá

30/09/2025

O prefeito Abilio Brunini lançou, na segunda-feira (29), um programa de valorização financeira para professores e técnicos da educação pública. Pelo projeto, as melhores escolas, professores e servidores receberão adicionais em seus salários pagos no final do ano. O bônus salarial é para os técnicos e professores que contribuírem para a melhoria da educação pública.

Todos os profissionais que comprovadamente promoverem avanço de, no mínimo, 20% na aprendizagem dos estudantes serão contemplados. Será pago R$ 1,5 mil aos professores do ensino fundamental, R$ 1,2 mil aos profissionais da educação infantil e R$ 800 aos demais profissionais da educação, como técnicos de nutrição escolar, por exemplo.

Os dez melhores professores do 1º ao 5º ano, assim como aqueles que atuam na sala de recomposição da aprendizagem, receberão, cada um, a quantia de R$ 10 mil. Todos esses pagamentos ocorrerão em dezembro.

As dez escolas que apresentarem a melhor nota no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) receberão, individualmente, o prêmio de R$ 20 mil.

O prefeito Abilio Brunini afirma que se trata de investimentos para incentivar a aprendizagem dos estudantes, lembrando que a responsabilidade constitucional do município é garantir eficiência do ensino público nas séries iniciais. “É um investimento porque só tem retorno favorável a todos nós. Queremos os melhores profissionais e sempre bem remunerados”, afirma.

A primeira-dama, Samantha Iris, ressalta a importância social da ação do Executivo. “É importante ressaltar que essa melhoria e bonificação vão garantir não apenas uma melhor remuneração aos professores e servidores, mas também incentivar o melhor desempenho dos estudantes. E são resultados que realmente importam na educação pública”.

O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, destaca que a bonificação vai contemplar todos os profissionais que se dedicam diariamente a alcançar os melhores resultados da educação pública.

“Todos na escola ajudam a melhorar a aprendizagem e serão recompensados no final do ano pelo desempenho diário e compromisso com a educação”.

O objetivo principal e central do projeto é melhorar a qualidade do ensino e impactar positivamente a aprendizagem das crianças.

Impacto financeiro

Cuiabá tem 3.277 professores da educação básica, 3.434 técnicos de desenvolvimento infantil e 3.530 técnicos, totalizando 10.241 servidores públicos.

A premiação às dez melhores escolas com desempenho no Ideb representará um investimento de R$ 200 mil. Já a bonificação aos 60 melhores professores representará um investimento de R$ 600 mil.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

