Prefeito anuncia prêmios de R$ 10 mil e bônus salarial aos professores e técnicos em Cuiabá
O prefeito Abilio Brunini lançou, na segunda-feira (29), um programa de valorização financeira para professores e técnicos da educação pública. Pelo projeto, as melhores escolas, professores e servidores receberão adicionais em seus salários pagos no final do ano. O bônus salarial é para os técnicos e professores que contribuírem para a melhoria da educação pública.
Todos os profissionais que comprovadamente promoverem avanço de, no mínimo, 20% na aprendizagem dos estudantes serão contemplados. Será pago R$ 1,5 mil aos professores do ensino fundamental, R$ 1,2 mil aos profissionais da educação infantil e R$ 800 aos demais profissionais da educação, como técnicos de nutrição escolar, por exemplo.
Os dez melhores professores do 1º ao 5º ano, assim como aqueles que atuam na sala de recomposição da aprendizagem, receberão, cada um, a quantia de R$ 10 mil. Todos esses pagamentos ocorrerão em dezembro.
As dez escolas que apresentarem a melhor nota no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) receberão, individualmente, o prêmio de R$ 20 mil.
O prefeito Abilio Brunini afirma que se trata de investimentos para incentivar a aprendizagem dos estudantes, lembrando que a responsabilidade constitucional do município é garantir eficiência do ensino público nas séries iniciais. “É um investimento porque só tem retorno favorável a todos nós. Queremos os melhores profissionais e sempre bem remunerados”, afirma.
A primeira-dama, Samantha Iris, ressalta a importância social da ação do Executivo. “É importante ressaltar que essa melhoria e bonificação vão garantir não apenas uma melhor remuneração aos professores e servidores, mas também incentivar o melhor desempenho dos estudantes. E são resultados que realmente importam na educação pública”.
O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, destaca que a bonificação vai contemplar todos os profissionais que se dedicam diariamente a alcançar os melhores resultados da educação pública.
“Todos na escola ajudam a melhorar a aprendizagem e serão recompensados no final do ano pelo desempenho diário e compromisso com a educação”.
O objetivo principal e central do projeto é melhorar a qualidade do ensino e impactar positivamente a aprendizagem das crianças.
Impacto financeiro
Cuiabá tem 3.277 professores da educação básica, 3.434 técnicos de desenvolvimento infantil e 3.530 técnicos, totalizando 10.241 servidores públicos.
A premiação às dez melhores escolas com desempenho no Ideb representará um investimento de R$ 200 mil. Já a bonificação aos 60 melhores professores representará um investimento de R$ 600 mil.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá informa novas alterações na Av. do CPA para obras do BRT
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, informa que, a partir desta terça-feira (30), haverá alterações no trânsito da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA), em razão das obras do Governo do Estado, executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), para implantação do sistema BRT.
As mudanças visam garantir maior fluidez e segurança no tráfego de veículos durante a execução dos serviços, já que os retornos ao longo da avenida serão desativados de forma definitiva. Dessa forma, o retorno em frente à Kadri, na Av. do CPA, deixará de funcionar a partir desta data.
Os condutores que precisarem retornar terão que fazer o chamado “laço de quadra”, que consiste em contornar a quadra para atravessar a Av. do CPA com o auxílio do semáforo. Ou seja: após passar pela Kadri, o motorista deve acessar à direita a Rua Desembargador Carlos Avalone, virar à direita na Av. Cássio Caberlin, seguir pela Av. Etiópia e retornar à Av. do CPA.
Para quem vem do CPA em direção ao Centro de Cuiabá, a orientação é entrar pela Rua Mestre Teodoro Lourenço da Costa, virar à esquerda na Rua Conselheiro Dr. Ênio Vieira e retornar para a Av. do CPA.
Agentes de trânsito e transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública estarão no local orientando motoristas sobre os novos trajetos.
Vale ressaltar que as alterações são necessárias para a implantação do BRT.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Vereador visita obras da Escola Municipal Jescelino José Reiners
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
