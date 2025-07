Prefeito apresenta ações na 57ª Expoagro para retomar protagonismo econômico de Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, apresentou um panorama das ações que sua gestão tem adotado para atrair investimentos e fortalecer a agroindústria na capital, durante a mesa-redonda “Agroindustrialização em Mato Grosso”, realizada na noite de segunda-feira (14), na 57ª Expoagro.

O debate, que faz parte do Fórum dos Setores Produtivos, contou com a participação de autoridades como o vice-governador Otaviano Pivetta, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, do ex-senador, Cidinho Santos e lideranças do setor produtivo.

“Cuiabá tem mão de obra disponível e precisa gerar oportunidades. Para isso, estamos destravando leis, facilitando a aprovação de projetos e criando um ambiente seguro para quem quer investir”, afirmou o prefeito.

Entre as medidas destacadas estão as alterações na legislação urbanística e imobiliária, o estímulo a parcerias com a iniciativa privada e o programa habitacional Casa Cuiabana. O chefe do Poder Executivo reforçou a importância da transparência e da responsabilidade na gestão pública para conquistar a confiança de investidores. “O dinheiro do povo precisa ser respeitado. A aplicação segura do dinheiro público atrai investimentos. Quem investir em Cuiabá pode ter certeza: o recurso será bem aplicado”.

Para atrair indústrias, o prefeito também apresentou o Investe Cuiabá, novo programa de atração de empresas que será lançado ainda neste semestre. Segundo ele, a proposta é reposicionar a capital no radar de grandes grupos empresariais e romper com a imagem de estagnação industrial. “Vamos divulgar as qualidades do nosso município, mostrar que temos mão de obra, infraestrutura e leis que facilitam a implantação de grandes empreendimentos. Cuiabá vai voltar a ser atrativa para a indústria”, garantiu o prefeito.

Participando dos debates, o vice-governador Otaviano Pivetta elogiou a postura do prefeito e reconheceu o papel estratégico de Cuiabá no desenvolvimento de Mato Grosso. “Cuiabá é a capital do agro e precisa retomar seu verdadeiro papel. Vejo no prefeito Abilio a vontade explícita de levantar a cidade. O governo do Estado está de mãos estendidas para ajuda”, afirmou Pivetta.

O secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda ressaltou que o Mato Grosso está estruturando a agência Investe Mato Grosso, responsável por promover internacionalmente as potencialidades locais. “Com a nova agência, vamos ampliar a atração de investimentos estrangeiros. Essa integração com o Investe Cuiabá será importante para fortalecer toda a cadeia produtiva e gerar emprego e renda”, pontuou.

Fórum dos Setores Produtivos

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, Fernando Medeiros, ressaltou a articulação da capital com entidades nacionais e internacionais para fortalecer o ambiente de negócios durante o evento, que contou com a participação de representantes do setor produtivo e de prefeituras de diversos municípios.

“Trouxemos especialistas como a TSX Invest, que utiliza a metodologia do Banco Mundial. Nosso objetivo é criar agências locais de atração de investimentos para gerar emprego e aumentar a arrecadação sem elevar impostos. Cuiabá tem potencial para ser a melhor capital para viver, empreender e prosperar”, finalizou.

#PraCegoVer

A imagem principal mostra o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, sentado durante o debate sobre “Agroindustrialização em Mato Grosso”, na 57ª Expoagro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT