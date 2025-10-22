CIDADES
Prefeito articula com Estado e conquista mais de R$ 150 milhões em investimentos para educação de Sinop
A articulação dos recursos foi feita pelo prefeito Roberto Dorner, junto ao vice-governador Otaviano Pivetta, em encontro realizado na capital Cuiabá. Ele comemora as conquistas, dando destaque à construção da segunda Escola de Tempo Integral de sua gestão. A informação foi assegurada no encontro e o recurso já está garantido.
“Então, há poucos dias fiz uma visita ao vice-governador Otaviano Piveta e fizemos um apelo a ele que contemplasse, de vez, a cidade de Sinop, na parte da educação. E hoje está chegando aqui o secretário Alan Porto, trazendo essas boas notícias e também a solução para os nossos problemas de Sinop. Por exemplo, nós ganhamos uma Escola de Tempo Integral, 90% custeado pelo Estado. Esses recursos estão sendo feitos na modalidade fundo a fundo, para que as obras sejam, rapidamente, iniciadas e os problemas da educação municipal resolvidos”, comentou ele.
O prefeito ressalta que a presença do secretário em Sinop, juntamente com toda a equipe técnica da pasta, mostra a boa vontade do Governo do Estado em atender aos pedidos formalizados pelo gestor. Estiveram participando da reunião, setores de convênios, de engenharia e técnicos administrativos, tanto da Prefeitura de Sinop como do Governo de Mato Grosso.
“Graças a Deus, entramos em consenso e estamos trabalhando com prazo bem curto, porém, da parte do Governo foi colocada a disposição toda a equipe para trabalhar nesse propósito para cidade, que é mais cinco escolas do Governo do Estado que vai diminuir os gastos com o transporte escolar. Então, são trabalhos que têm que ser feitos e o governador colocou à disposição toda a equipe, e está aqui hoje em Sinop. Quero agradecer ao Otaviano Pivetta, ao Alan Porto, com toda a equipe que veio para Sinop, para resgatar as nossas conversas que viemos construindo ao longo do tempo”, reforçou Dorner.
Sinop será beneficiada com a retomada das obras das Escolas Municipais do Jardim Terra Rica e Residencial Nico Baracat, a construção de mais uma Escola de Tempo Integral para atender os alunos da região do Residencial Daury Riva, a construção da sede própria da Escola Militar, no Santa Cecília e ampliação da escola do Bom Jardim e a reforma da unidade da Gleba Mercedes V – a Valmor Copati.
O secretário Alan Porto enalteceu o alto nível da reunião administrativa ocorrida esta manhã na Prefeitura. “A gente fez uma importante reunião, o qual eu classifico uma das melhores reuniões que nós já tivemos para colocar em prática um plano de construção de escolas, de reformas, de reconstrução, falando de transporte escolar”, disse.
Ele comentou os investimentos que serão realizados nos próximos meses em Sinop. “O Estado vai apoiar o município na construção de uma Escola de Tempo Integral, vamos apoiar também na ampliação da Escola do Bom Jardim, vamos repassar recursos fundo a fundo, além dessas duas escolas, tem a escola lá da Gleba, que nós tivemos problema lá com o incêndio, o Estado também já aprovou o projeto, vai repassar fundo a fundo também para construir as salas de aulas necessárias. Nós destravamos também dois convênios, do Terra Rica e do Nico Baracat, que são obras importantes, cada escola com 16 salas de aula. O município está autorizado a prosseguir com o processo licitatório e finalizar as obras. Apresentamos, também, um conjunto de investimento de mais cinco escolas, que são Colégios Estaduais Integrados (CEI’s)”, explicou.
As CEI’s que serão construídas em Sinop terão estruturas modernas e, juntas, somam 150 salas, quadras poliesportivas, piscina semiolímpicas, 24 salas de aulas climatizadas, laboratórios MEC, Laboratórios de ciências. “Ou seja, tudo o que o estudante precisa para ter uma educação de qualidade. Quero agradecer e parabenizar o prefeito Dorner, a secretária Salete, a Faira também, que são os responsáveis aqui do município de encaminhar esses assuntos junto ao Governo do Estado e quem ganha com isso são as nossas crianças, são os nossos estudantes, os profissionais da educação”, disse.
A secretária municipal de Educação, Salete Rodrigues, acompanhou o encontro e destaca que os investimentos estão garantidos, e o próximo passo é apenas questões burocráticas para que seja autorizado o depósito da verba.
“Tivemos, juntamente com o prefeito Roberto Dorner, recebendo aqui Alan Porto e sua equipe, trazendo a Sinop, uma boa notícia. Hoje o prefeito consolidou a conquista da Escola de Tempo Integral junto ao Estado, com uma pequena contrapartida, também a ampliação do Bom Jardim, a negociação do redimensionamento. Então muitos assuntos vieram em pauta hoje e todos eles foram resolvidos. Cabe agora, à Sinop, somente entrar com as documentações para que esses recursos, esses benefícios cheguem a conta da Prefeitura e a licitação seja realizada”, comentou ela.
Silvano Amaral, primeiro suplente de deputado estadual, também acompanhou a reunião e reforçou apoio ao município na busca pelos recursos. Ele destaca que Sinop cresce aceleradamente e precisa da união de esforços das duas esferas, para que as demandas sejam supridas.
“A gente sabe da necessidade, porque Sinop é uma cidade diferenciada, ela cresce muito, cresce bastante, todos os anos, cresce mais de 10% ao ano. Naturalmente a Prefeitura tem feito o trabalho dela nos últimos anos, mas precisa do apoio do Estado, Então a gente fica muito feliz de ver hoje aqui, isso bem resolvido entre a Prefeitura, através do prefeito Roberto Dorner, e, também, o Estado de Mato Grosso através do secretário Alan, bem como ao nosso vice-governador, Otaviano Pivetta, e do nosso governador Mauro Mendes”, comentou.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop oferece tratamento gratuito de auriculoterapia nas Unidades Básicas de Saúde
A auriculoterapia é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa que estimula pontos específicos da orelha, considerados reflexos de diferentes órgãos e sistemas do corpo humano. A partir da estimulação feita com agulhas, microesferas ou sementes, é possível aliviar dores físicas, controlar distúrbios emocionais e reduzir sintomas de vícios. O método é reconhecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.
Segundo Polyana Carneiro, farmacêutica e coordenadora da Farmácia Regional do CIA André Maggi, o município tem se empenhado em ampliar o acesso da população às terapias alternativas que complementam os tratamentos convencionais. “A auriculoterapia compõe uma das práticas da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Há cerca de três anos isso também se tornou lei no nosso município. A Secretaria de Saúde está empenhada em levar essas práticas integrativas e complementares até a população”, explicou.
A coordenadora destacou ainda que o tratamento não substitui o atendimento médico tradicional, mas atua como uma ferramenta de apoio e bem-estar. “Existem 29 práticas que vão complementar o serviço médico, odontológico, de enfermagem e farmacêutico. Todas elas buscam o bem-estar do paciente, o controle de dores e de ansiedade. As práticas integrativas vêm para contribuir, somar e oferecer um cuidado mais completo à saúde do usuário”, ressaltou Polyana.
Atualmente, um dos principais locais em que o atendimento é realizado é a Farmácia Regional do CIA André Maggi, espaço que serve como referência para a realização das sessões e acompanhamento dos pacientes. A coordenadora explicou que o serviço é acessível a todos os públicos. “As pessoas podem ir até o CIA ou até uma UBS e fazer o agendamento. Não é uma prática na qual o paciente apenas chega, recebe o atendimento e vai embora. Existe todo um acompanhamento. Ele pode ter encaminhamento médico, odontológico, ou pode buscar o serviço por conta própria. De crianças até idosos, todos podem participar”, afirmou.
A Secretaria de Saúde reforça que o serviço está disponível em todas as UBS’s, onde os profissionais orientam sobre o procedimento e auxiliam no agendamento. O atendimento segue as recomendações do Ministério da Saúde e é conduzido por profissionais que passam por treinamentos específicos para aplicação da técnica.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura realiza atualização cadastral e pesagem do Bolsa Família no Nossa Senhora de Fátima neste sábado (25)
A pesagem é um dos principais requisitos de acompanhamento do programa e deve ser feita duas vezes ao ano. A etapa permite avaliar o estado de saúde de mulheres e crianças inseridas no Bolsa Família, além de garantir o acesso a serviços básicos de saúde e promover a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas.
De acordo com o coordenador do Cadastro Único, Ivan Altíssimo, a ação tem papel essencial no fortalecimento do vínculo entre a gestão pública e a comunidade. “Levar esse atendimento até os bairros no sábado facilita muito a vida das famílias que, muitas vezes, não conseguem fazer essa atualização durante a semana. Além disso, é uma oportunidade para realizarem a pesagem dentro do prazo, evitando bloqueios no benefício”, explicou.
O coordenador ressaltou ainda que a atualização cadastral é um dos pilares que asseguram a continuidade do programa. “Quando o cadastro está atualizado, o governo consegue identificar corretamente as famílias que realmente precisam do auxílio e garantir que os recursos cheguem a quem mais necessita. Esse processo é fundamental para manter o Bolsa Família eficiente e justo”, destacou Ivan Altíssimo.
Durante o atendimento, as famílias poderão realizar a pesagem e atualização cadastral sem necessidade de agendamento prévio. Uma equipe do Departamento de Imunização e Rede Frio da Secretaria de Saúde, estará presente dispensando vacinas. Todos os imunizantes do Plano Nacional de Imunização do Governo Federal, estarão disponíveis para sociedade.
O formato de atendimento será de livre demanda, basta estar com o documento de identificação, cartão do SUS, carteira de vacinação das crianças, caderneta da gestante e o Cartão Bolsa Família.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
