Prefeito atende demandas da Associação de Cegos e reforça compromisso com a inclusão

A primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, visitou unidades do programa Siminina, na tarde desta terça-feira (28), conheceu a realidade e pautou melhorias para os locais.

“A única forma de resolvermos um problema é estarmos no lugar. Para encontrarmos soluções, precisamos conhecer, visitar, entender a realidade. Só assim podemos agir de forma eficaz”, destacou.

A visita teve como objetivo identificar falhas e garantir mais qualidade tanto para as meninas atendidas pelo projeto, quanto para as monitoras que coordenam as atividades nas unidades. Além do Siminina Alto da Boa Vista, a primeira-dama também esteve na unidade do Tijucal, que funciona anexa ao CRAS da regional sul.

No decorrer da vistoria, Samantha Iris observou as particularidades de cada espaço e apontou possíveis soluções para ampliar a integração das meninas e garantir um ambiente mais adequado para o aprendizado.

“Propusemos a criação de hortas e projetos de jardinagem, que além de serem atividades interativas para as meninas, ajudam na redução de ilhas de calor e melhoram a qualidade do ar. Também vamos providenciar, de forma emergencial, climatizadores para garantir que as atividades sejam realizadas com mais conforto”, afirmou a primeira-dama.

Atualmente, a unidade do Siminina no Alto da Boa Vista atende 60 meninas, divididas em turmas de 30 no período matutino e 30 no vespertino. As atividades ocorrem em um espaço externo anexo a uma igreja.

Já no Siminina Tijucal, que também atende 60 meninas da região sul de Cuiabá, foi identificada a necessidade de mais atividades ao ar livre e projetos voltados à conscientização ambiental. Como solução, foi sugerida a instalação de uma rede de vôlei e a criação de uma grande horta.

“Sabemos que as meninas gostam de jogar vôlei, então podemos providenciar isso. O espaço também comporta uma horta cheia de variedades. Atividades fora da sala de aula são fundamentais para o desenvolvimento delas. Cuidar de crianças, especialmente meninas, é uma missão muito importante e valiosa. Em nome do prefeito Abilio Brunini, reforço o compromisso da gestão em valorizar cada menina e cada monitora do Siminina. Queremos cuidar das meninas e também de quem cuida delas”, ressaltou Samantha Iris.

A visita contou com a presença da coordenadora do programa Siminina, Ivete Carneiro de Souza, e da gestora financeira do Instituto ProAspi, Luciene Moraes.

#PraCegoVer

A foto mostra três mulheres, entre elas a primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris. Ela veste um vestido com estampas geométricas em tons de laranja, amarelo e rosa e segura um caderno de anotações. Ao fundo, há um portão verde de grades e algumas árvores.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT