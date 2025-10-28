Prefeito busca R$ 1 bilhão em investimentos para Cuiabá em evento internacional em Dubai

Em homenagem ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a prefeita em exercício, coronel Vânia Rosa, proporcionou na manhã desta terça-feira (28) um momento de alegria e descontração aos servidores que atuam nas diferentes secretarias instaladas no Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá. Os servidores foram recepcionados com música pela equipe do Projeto Piano Gente, no início do expediente da manhã e no retorno do horário de almoço, no período da tarde.

Servidora pública de carreira da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a prefeita destacou a importância de valorizar os profissionais que dedicam suas vidas ao serviço público e ao atendimento da população cuiabana.

“Hoje é o Dia do Servidor Público e, como servidora, sei o quanto é importante reconhecer o trabalho de quem faz a máquina pública funcionar. Mesmo com recursos limitados, buscamos, por meio de parcerias, promover um momento simples, mas cheio de significado. É uma forma de demonstrar o nosso carinho e respeito por todos os servidores que se dedicam diariamente a Cuiabá”, afirmou coronel Vânia Rosa.

Durante a ação, os servidores participaram de atividades de integração e descontração com o palhaço Pimpolho, reconhecido pelo trabalho social que realiza junto ao Hospital de Câncer de Cuiabá; o professor de dança de salão da academia Criart, Edevaldo Pedroso de Souza; e o saxofonista Dagnel Renner Enoré Silva, servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão.

Os convidados deram um tom de leveza ao evento, estimulando os servidores a dançarem diferentes ritmos e a cuidarem da saúde física e mental. Também foram compartilhadas informações sobre a importância do autoexame para a detecção precoce do câncer de mama.

“Muitas vezes as dificuldades do trabalho e os dias tensos sobrecarregam. Hoje é um dia diferente, de comemoração, mas a mensagem não muda: a gente tem que manter a união entre os colegas para que o resultado dê certo. Para mim, está sendo uma grande experiência fazer o que gosto, que é levar alegria às pessoas. Eu nunca tinha entrado na Prefeitura de Cuiabá e hoje estou peregrinando por todos os andares”, declarou Pimpolho.

A técnica em contabilidade Daniela Cristina de Pinho, com 34 anos de serviço público e prestes a se aposentar, elogiou a iniciativa. “Em 34 anos trabalhando na Prefeitura, nunca vi um prefeito passar de sala em sala com esse propósito, de agradecer e parabenizar pelo trabalho realizado”, destacou.

“Muito bacana, dá uma descontraída no ambiente e deixa tudo mais animado”, afirmou a coordenadora técnica de captação de recursos, Rafaela Montenegro.

O secretário municipal de Orçamento, Nivaldo de Almeida Carvalho Júnior, que também recepcionou a prefeita com sua equipe em sua secretaria, avaliou a ação de forma positiva. “Quebra a rotina do trabalho, traz mais alegria e motivação para a gente produzir cada vez mais e estimular o servidor público a estar cada vez mais comprometido com as melhorias que Cuiabá merece e necessita”, ressaltou.

A prefeita em exercício, coronel Vânia Rosa, reforçou que a homenagem vai além da data comemorativa, ressaltando o papel essencial dos servidores.

“Cuiabá é uma capital sustentada pelo trabalho dos servidores públicos. Desde a segurança até a habitação, como a CPA e a COHAB, que nasceram para dar suporte a esses profissionais, tudo reflete o quanto esse segmento é essencial. O servidor público é a base que sustenta o funcionamento da nossa cidade. Por isso, este dia não poderia passar em branco. É preciso lembrar a importância de cada um e incentivá-los a se cuidarem, a se sentirem valorizados e reconhecidos”, completou.

PIANO GENTE

A apresentação do projeto Piano Gente Comunidade, inserida nesta ação, marca o cumprimento de uma ampla agenda de eventos. Segundo o curador do projeto e presidente da Associação Piano Gente, Dario Luiz Scherner, estão previstos mais de 20 locais no cronograma de apresentações para os próximos dias.

“A arte, a música e a dança têm importância no dia a dia das pessoas e também no ambiente de trabalho. A música faz parte das terapias integrativas e, no ambiente corporativo, atua como instrumento de saúde mental. Quando aplicamos isso, percebemos resultados visíveis: maior produtividade, tranquilidade e bem-estar entre os servidores. Cumprimos, assim, o nosso propósito, que é tocar o coração das pessoas e fazer com que esses corações toquem novos corações, formando uma grande rede, uma cadeia do bem”, explicou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT