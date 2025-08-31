Maior obra da Vila Operária
Prefeito Cláudio Ferreira (PL) reúne amigos e lideranças para anunciar construção da maior obra da Vila Operária: Policlínica de R$ 30 milhões
Na manhã deste domingo, o prefeito Cláudio Ferreira e a primeira-dama Alessandra Ferreira reuniram, no Paço Municipal, amigos e lideranças comunitárias da Vila Operária para anunciar a maior obra já destinada ao bairro: a construção de uma Policlínica Municipal, que será erguida na Avenida Bandeirantes, em frente ao Atacadista Assaí.
O investimento ultrapassará R$ 30 milhões e promete ampliar significativamente o atendimento em saúde para os moradores da região.
A última grande obra realizada na Vila Operária havia sido o Presídio da Mata Grande. Agora, mais de três décadas depois, a comunidade volta a receber um empreendimento de grande porte, desta vez voltado à saúde e ao bem-estar da população.
Emocionado, Cláudio não escondeu a nostalgia ao recordar os anos vividos no bairro. Reencontrar amigos de infância e dialogar com lideranças trouxe lembranças das dificuldades e conquistas da comunidade, que moldaram sua trajetória até chegar à Prefeitura.
“A favela venceu. Tenho orgulho de ser da Vila Operária”, afirmou o prefeito, ressaltando que ser o primeiro gestor nascido em Rondonópolis e criado na Vila Operária torna essa conquista ainda mais simbólica.
Segundo ele, o anúncio da obra não é apenas um investimento em saúde, mas também um resgate da própria história de vida, marcada pela luta, pela superação e pelo orgulho de suas raízes.
Fonte: Política MT
MATO GROSSO
Hospital Regional de Sinop atende 53 vítimas de violência em dois anos
O Hospital Regional de Sinop, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), atendeu 53 vítimas de violência em sua Sala Lilás nos últimos dois anos.
O local é exclusivo para mulheres e menores de idade internados por causa de casos de violência e foi criado durante o “Agosto Lilás”, em 2023, mês de campanha nacional de conscientização e combate à violência doméstica e feminicídio.
As situações das pacientes atendidas envolvem diferentes formas de violência, como sexual, física e automutilação.
A sala oferece atendimento com profissionais capacitados para realizar um acolhimento humanizado, sigiloso e integrado com mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, garantindo a preservação da identidade das pacientes.
De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, o “Agosto Lilás” é uma oportunidade de intensificar os cuidados, mas também a luta contra a violência doméstica, que deve ser constante e diária.
“A criação da Sala Lilás demonstra o compromisso da SES com a proteção e a dignidade de todas as mulheres vítimas de violência. O projeto é pioneiro no Hospital Regional de Sinop, mas já está em fase de implantação nos demais hospitais da Rede Estadual”, informou.
Segundo o diretor do Hospital Regional de Sinop, Jean Carlos Alencar, a sala foi projetada para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor, onde as pacientes se sintam confortáveis para relatar o ocorrido. As mulheres são levadas diretamente para o local, sem necessidade de contar os detalhes da situação de violência sofrida.
“O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, que atuam de forma simultânea. Assim, a vítima narra sua experiência apenas uma vez, evitando reviver o trauma diversas vezes diante de diferentes profissionais. O serviço é oferecido durante todo o período de internação da paciente. Enquanto ela permanecer no hospital, toda a estrutura assistencial da unidade estará à disposição dela”, destacou.
Conforme o diretor, o espaço é apoiado pela Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Sinop, que é composta por entidades de diversos segmentos da sociedade, como hospitais, prefeitura, Poder Judiciário e forças de segurança.
As pacientes que precisam do atendimento também podem ser encaminhadas ao hospital por meio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil ou Militar.
“Tivemos a ideia de criar essa sala para acolhimento porque as mulheres ficavam expostas na emergência junto com outros pacientes. Desde então, toda a equipe de enfermagem abraçou o projeto. Com isso, o Hospital Regional fortalece o suporte às vítimas, oferecendo não apenas atendimento médico, mas também suporte psicológico e social”, concluiu Alencar.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Investimento bilionário em usina de etanol de milho recoloca Rondonópolis no mapa estratégico da gigante do agronegócio.
Rondonópolis vive um novo ciclo de expectativas econômicas com o anúncio do retorno da Amaggi, uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro, em parceria com a Inpasa. As companhias confirmaram um investimento de R$ 2,5 bilhões para a implantação de uma usina de etanol de milho no município. O projeto é visto como um marco para a cidade, tanto pela dimensão financeira quanto pelo impacto social e estratégico que representa.
Durante a fase de construção, a obra deve gerar cerca de 2 mil empregos diretos, movimentando diferentes setores da economia local. Quando estiver em funcionamento, a planta deverá manter 300 postos permanentes de trabalho, fortalecendo a renda e ampliando as oportunidades na região.
O anúncio foi feito em uma videoconferência que reuniu autoridades municipais e executivos da Amaggi. Estiveram presentes o prefeito Cláudio Ferreira, o ex-governador e empresário Blairo Maggi, além de dirigentes da companhia, como Judiney Carvalho, CEO do grupo, e Ricardo Tomczyk, diretor de relações institucionais.
Na ocasião, Blairo Maggi destacou a conexão histórica da empresa com Rondonópolis e ressaltou que o novo empreendimento reforça a confiança no potencial da cidade. Já o prefeito Cláudio Ferreira afirmou que a chegada da indústria consolida os esforços da gestão em modernizar processos, desburocratizar a máquina pública e criar um ambiente seguro para investimentos sólidos.
Além de aquecer o mercado de trabalho, a usina deve gerar efeitos positivos em cadeias produtivas ligadas à pecuária e ao comércio regional. “Estamos trazendo a Amaggi de volta para Rondonópolis, mas também abrindo portas para um futuro de desenvolvimento sustentável”, disse o prefeito.
O projeto integra um plano mais amplo da joint venture entre Amaggi e Inpasa, que prevê a construção de pelo menos cinco usinas de etanol de milho no Brasil. Para Rondonópolis, essa primeira etapa é encarada como símbolo de confiança e como um divisor de águas na economia local.
Fonte: Política MT
Homem que tentou matar ex-companheira em Colniza há 17 anos é preso em Aripuanã
Prefeito Cláudio Ferreira (PL) reúne amigos e lideranças para anunciar construção da maior obra da Vila Operária: Policlínica de R$ 30 milhões
Secretaria de Cultura realiza 4ª edição de feira com gastronomia, artesanato e música
Hospital Regional de Sinop atende 53 vítimas de violência em dois anos
Investimento bilionário em usina de etanol de milho recoloca Rondonópolis no mapa estratégico da gigante do agronegócio.
Segurança
Homem que tentou matar ex-companheira em Colniza há 17 anos é preso em Aripuanã
Um homem, considerado foragido da Justiça há mais de 17 anos por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, foi...
Força Tática prende três pessoas com mais de 300 porções de drogas em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam dois homens, de 34 e 35 anos, e uma mulher,...
Polícia Civil prende homem que matou companheira em Várzea Grande durante fuga para o Rio de Janeiro
A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, nesta sexta-feira (30.8), o autor do feminicídio de Ana Beatriz Cruz de Lima,...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves
-
CIDADES5 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
Economia & Finanças3 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Preço em queda do milho deixa produtores indecisos e pode ampliar área de soja no Brasil
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude