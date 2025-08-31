Prefeito Cláudio Ferreira (PL) reúne amigos e lideranças para anunciar construção da maior obra da Vila Operária: Policlínica de R$ 30 milhões

O Hospital Regional de Sinop, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), atendeu 53 vítimas de violência em sua Sala Lilás nos últimos dois anos.

O local é exclusivo para mulheres e menores de idade internados por causa de casos de violência e foi criado durante o “Agosto Lilás”, em 2023, mês de campanha nacional de conscientização e combate à violência doméstica e feminicídio.

As situações das pacientes atendidas envolvem diferentes formas de violência, como sexual, física e automutilação.

A sala oferece atendimento com profissionais capacitados para realizar um acolhimento humanizado, sigiloso e integrado com mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, garantindo a preservação da identidade das pacientes.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, o “Agosto Lilás” é uma oportunidade de intensificar os cuidados, mas também a luta contra a violência doméstica, que deve ser constante e diária.

“A criação da Sala Lilás demonstra o compromisso da SES com a proteção e a dignidade de todas as mulheres vítimas de violência. O projeto é pioneiro no Hospital Regional de Sinop, mas já está em fase de implantação nos demais hospitais da Rede Estadual”, informou.

Segundo o diretor do Hospital Regional de Sinop, Jean Carlos Alencar, a sala foi projetada para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor, onde as pacientes se sintam confortáveis para relatar o ocorrido. As mulheres são levadas diretamente para o local, sem necessidade de contar os detalhes da situação de violência sofrida.

“O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, que atuam de forma simultânea. Assim, a vítima narra sua experiência apenas uma vez, evitando reviver o trauma diversas vezes diante de diferentes profissionais. O serviço é oferecido durante todo o período de internação da paciente. Enquanto ela permanecer no hospital, toda a estrutura assistencial da unidade estará à disposição dela”, destacou.

Conforme o diretor, o espaço é apoiado pela Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Sinop, que é composta por entidades de diversos segmentos da sociedade, como hospitais, prefeitura, Poder Judiciário e forças de segurança.

As pacientes que precisam do atendimento também podem ser encaminhadas ao hospital por meio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil ou Militar.

“Tivemos a ideia de criar essa sala para acolhimento porque as mulheres ficavam expostas na emergência junto com outros pacientes. Desde então, toda a equipe de enfermagem abraçou o projeto. Com isso, o Hospital Regional fortalece o suporte às vítimas, oferecendo não apenas atendimento médico, mas também suporte psicológico e social”, concluiu Alencar.

Fonte: Governo MT – MT