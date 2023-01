Prefeito cumpre extensa agenda de reuniões em Brasília e participa de cerimônias de transmissão de cargos para quatro novos ministros

Começou nesta terça-feira (3), o período de matrícula de alunos novos na rede pública municipal, para o ano letivo de 2023. Os pais ou responsáveis de crianças na faixa etária de 4 e 5 anos, etapa da Educação Infantil e na faixa etária de 06 a 14 anos, Etapa Ensino Fundamental que desejarem uma vaga, deverão acessar o link Matrícula Web, que estará disponível no site da Prefeitura de Cuiabá.

Nos dois primeiros dias (terça, 03 e quarta, 04), as matrículas estarão abertas para as Unidades Educacionais das Regionais Norte e Leste. Na quinta (05) e sexta (06), serão realizadas as matrículas para as Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste, das 8h às 23h59.

Segundo a secretária adjunta de Educação, Débora Vilar, neste ano será obrigatório informar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da criança, além da apresentação do cartão de vacina no ato de entrega da documentação. “Os responsáveis pelas crianças devem identificar qual a unidade que eles querem matricular e verificar em qual região a unidade é localizada. Dividimos a matrícula por regiões para que o sistema não fique congestionado. Tendo a vaga disponível, o responsável faz a solicitação. Entre os dias 09 e 11 ele deve comparecer na unidade para efetivar a matrícula, com toda a documentação. É importante que todas as informações colocadas no momento da solicitação sejam comprovadas no ato da matrícula”, explicou.

Débora comentou ainda que, após o período de efetivação da matrícula, caso o pai ou responsável não tenha conseguido a vaga, ele pode ir até a unidade para verificar se sobrou alguma. Neste caso, se tiver vaga, ele pode fazer a matrícula diretamente no local. “As aulas começam em 06 de fevereiro. No ano passado tivemos quase 58 mil alunos e temos a expectativa de alcançar este mesmo número este ano. A Prefeitura de Cuiabá entregará todo o material, o kit escolar, os uniformes, tênis para que os alunos venham com garra e determinação para cumprir a sua jornada em mais um ano letivo”, finalizou.

SERVIÇO:

MATRÍCULA WEB: https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login

Alunos novos na faixa etária de 4 e 5 anos, etapa da Educação Infantil e na faixa etária de 06 a 14 anos, Etapa Ensino Fundamental

Data: 03/01/2023 a 06/01/2023

– Dias: 03/01/2023 e 04/01/2023 – Unidades Educacionais das Regionais Norte e Leste

– Dias: 05/01/2023 e 06/01/2023 – Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste

– Efetivação de matrículas nas Unidades Educacionais – 09/01/2023 a 11/01/2023

Telefones para orientação e esclarecimento de dúvidas: 0800 646 2003, 3645 6571, 3645 6560, 3614 4318 e 3614 4313