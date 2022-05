Prefeito de Campo Novo: “Esse governo olha para o desenvolvimento e não esquece do social”

O governador Mauro Mendes autorizou R$ 89 milhões em investimentos para os municípios de Campo Novo do Parecis e Brasnorte, em visita à Região Oeste nesta sexta-feira (13.05). Os recursos são destinados para obras de infraestrutura e regularização fundiária.

“Esse governo olha para o desenvolvimento, mas não esquece o social. Esses convênios são importantes porque acabam com a poeira e melhoram a vida da população de uma forma geral, pois é mais saúde, garantia de educação e segurança, além de escoar a safra, a produção da região”, afirmou o prefeito de Campo Novo do Parecis, Rafael Machado.

Durante a visita, o governador pontuou que os investimentos feitos pelo Estado são frutos de uma boa gestão fiscal, possibilitada através de medidas enérgicas adotadas no início do mandato, e ressaltou que a realidade atual do Estado, com obras e melhorias executadas nos 141 municípios, representa uma virada de página.

“Quando você tem um estado forte, que cobra corretamente os impostos e os aplica corretamente, todos nós ganhamos. Esse é o papel que o Poder Público tem: cobrar, mas aplicar corretamente. Fazer com que esses benefícios possam chegar aos quatro cantos de Mato Grosso, e hoje temos investimentos de norte a sul. É um estado que caminha rumo à eficiência e o mérito não é só do governo, mas de todos nós que estamos escrevendo essa bela história”, manifestou o governador.

Em Campo Novo do Parecis, Mauro autorizou a licitação do primeiro lote da obra de pavimentação da MT-358, em trecho de 23,6 quilômetros de extensão, com investimento na ordem de R$ 23,8 milhões.

Também foram autorizadas celebração de dois convênios. O primeiro, de R$ 33.624.752,98, destina-se ao asfaltamento da rodovia municipal Linha Santa Maria, na Zona Rural, que tem 45 quilômetros de extensão.

O segundo convênio, de R$ 3.128.563,20, é destinado à pavimentação e drenagem da Avenida Frei Galvão, já na área urbana. A obra tem parceria com o deputado federal Neri Geller e prevê 13,4 quilômetros de asfaltamento na área urbana.

“É muito gratificante, principalmente para mim, que estou no Congresso Nacional, poder viabilizar obras de infraestrutura em parceria com este governo, melhorando a vida de todos”, discursou Neri.

O governador também assinou ordem de serviço de R$ 15.030.890,00 para garantir a regularização fundiária dos bairros Presidente I, Presidente II, Centro, Boa Esperança e Jardim Primavera, no município de Campo Novo do Parecis.

A obra é realizada por meio de parceria da MT Par com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai, composto por 16 municípios, sendo eles: Alto Paraguai, Arenápolis, Barra do Bugres, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Denise, Diamantino, Nortelândia, Nova Maringá, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Porto Estrela, Santo Afonso, São José do Rio Claro, Sapezal e Tangará da Serra.

“Em nenhuma cidade, em nenhuma região houve tanto investimento no Estado de Mato Grosso como tem acontecido agora com o governador Mauro Mendes. Eu sou prefeito de segundo mandato e sei que houve medidas amargas no início, mas agora o Estado vem entregando aquilo que é de sua responsabilidade e mais: ainda fazendo com que os municípios prosperem juntamente com o Estado, em todas as áreas”, destacou o prefeito de Nortelândia, Zema Fernandes.

Brasnorte

Durante a visita à região oeste, o governador ainda destinou mais de R$ 13 milhões em investimentos para o município de Brasnorte. Serão R$ 8.287.761,89 para pavimentação asfáltica nos bairros Renascer, Jardim das Oliveiras, Bela Vista, Arco íris e Parque das Nações. O convênio prevê um total de 84,6 quilômetros de extensão e conta com a parceria do senador Carlos Fávaro.

Ainda, outros R$ 5.135.789,72 para asfaltamento das pistas de pouso e manobra, do pátio de estacionamento e para a construção de um cercado no aeródromo do município.