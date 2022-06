Prefeito de Cuiabá decreta luto oficial de três dias pelo falecimento de Luiz Soares

O projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’ teve início nesta quarta-feira (15) e segue com uma extensa programação até o próximo domingo (19). A abertura do evento ocorreu no SESC Arsenal com a ‘Semana da Índia em Cuiabá’ e contou com a participação do embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, vice-prefeito da Capital, José Roberto Stopa, secretários Zito Adrien (Turismo), Francisco Vuolo (Agricultura), Aluízio Leite (Cultura), presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT, José Wenceslau de Souza Júnior e demais autoridades.

Durante cinco dias, a população terá apresentações, exposições culturais e artísticas sobre o país indiano e também sobre Mahatma Gandhi. Haverá aulas gratuitas de Yoga, exibição de filmes e comidas típicas daquele país. Em vários outros pontos da Capital: Orla do Porto, Praça da Mandioca, Praça Caetano Albuquerque,Praça Santos Dumont, Praça Jardim das Américas, São Gonçalo Beira Rio, haverá apresentações culturais e musicais, feiras gastronômicas e de artesanato e exposições culturais e outros.

O Secretário de Turismo da Capital Zito Adrien, destaca que o festival ‘Semana da Índia’ em Cuiabá é o início do projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’, que visa movimentar a cidade em feriados prolongados com a abertura do comércio em geral, bares, restaurantes, pontos turísticos e demais.

O embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, durante sua fala, parabenizou o prefeito Emanuel Pinheiro. “Tenho um apreço e admiração pelo prefeito. Nos encontramos em Brasília no ano passado junto com o [deputado federal Emanuel Pinheiro Neto – o Emanuelzinho] para discutirmos o projeto do Parque da Paz – Mahatma Gandhi. Eu vejo que Cuiabá tem um líder que quer fazer a mudança para o seu povo. Agradeço a todos os envolvidos neste projeto, o Zito, o José Wenceslau e os demais. A Índia está de portas abertas para todos vocês”, parabenizou.

O Vice-prefeito Stopa destacou a parceria da Fecomércio e a Prefeitura de Cuiabá. “Esse projeto Viva o Feriado em Cuiabá, traz opções de lazer ao povo, movimenta a economia, movimenta a cidade. Estamos saindo da pandemia e agora temos a opção de ficar aqui e não sair da nossa Cuiabá, precisamos fomentar o nosso turismo”, elogiou Stopa.

Vuolo completou destacando que a iniciativa do ‘Viva o Feriado em Cuiabá’ irá atrair turistas e a população cuiabana terá diversas opções de eventos. “Quem ganha é a população , as diversas cadeias produtivas e teremos a oportunidade de mostrar Cuiabá para Mato Grosso e para o Brasil”, concluiu.

Confira as atrações para o fim de semana: