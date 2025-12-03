Prefeito de Cuiabá é condecorado pela PMMT e reforça apoio às corporações

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, foi homenageado pela Polícia Militar de Mato Grosso na manhã desta quarta-feira (3), ao receber a Medalha “Homens do Mato”, a mais alta honraria concedida pela instituição a personalidades que contribuem para o fortalecimento da segurança pública. A solenidade ocorreu no auditório do Comando-Geral da PMMT e reuniu autoridades civis e militares.

A cerimônia integra a programação de celebração dos 190 anos da Polícia Militar marcada por reconhecimentos a mais de 250 homenageados. Além do prefeito, também participaram do evento o secretário de Segurança Pública, representantes do comando-geral e os deputados estaduais Eliseu Nascimento e Diego Guimarães, reforçando a união entre as instituições na defesa dos cidadãos mato-grossenses.

Ao receber a honraria, Abilio destacou o simbolismo da medalha e o orgulho de representar a capital. “Recebo esta homenagem com imensa honra. As forças policiais de Mato Grosso desempenham um papel fundamental na proteção da nossa gente. Reconheço diariamente a coragem, o profissionalismo e o compromisso desses homens e mulheres que dedicam suas vidas à segurança da população”, afirmou.

A medalha “Homens do Mato” remete à primeira estrutura policial criada no estado e simboliza bravura, dedicação e espírito público. A entrega ocorre anualmente e contempla três categorias: Grande Oficial, Grau Oficial e Grau Cavaleiro. A solenidade também antecede a imposição da Medalha Cruz de Bravura, destinada a militares que se destacaram por atos heroicos.

O prefeito reforçou a relevância da parceria entre o município e as forças de segurança. “Este reconhecimento renova nossa responsabilidade de seguir contribuindo com políticas públicas que fortaleçam o trabalho das corporações e garantam mais tranquilidade aos cuiabanos”, completou.

A celebração encerrou-se com homenagens, mestres de cerimônia exaltando a trajetória da PMMT e o compromisso coletivo em manter viva a missão de servir e proteger.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT