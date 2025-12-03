Cuiabá
Prefeito de Cuiabá é condecorado pela PMMT e reforça apoio às corporações
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, foi homenageado pela Polícia Militar de Mato Grosso na manhã desta quarta-feira (3), ao receber a Medalha “Homens do Mato”, a mais alta honraria concedida pela instituição a personalidades que contribuem para o fortalecimento da segurança pública. A solenidade ocorreu no auditório do Comando-Geral da PMMT e reuniu autoridades civis e militares.
A cerimônia integra a programação de celebração dos 190 anos da Polícia Militar marcada por reconhecimentos a mais de 250 homenageados. Além do prefeito, também participaram do evento o secretário de Segurança Pública, representantes do comando-geral e os deputados estaduais Eliseu Nascimento e Diego Guimarães, reforçando a união entre as instituições na defesa dos cidadãos mato-grossenses.
Ao receber a honraria, Abilio destacou o simbolismo da medalha e o orgulho de representar a capital. “Recebo esta homenagem com imensa honra. As forças policiais de Mato Grosso desempenham um papel fundamental na proteção da nossa gente. Reconheço diariamente a coragem, o profissionalismo e o compromisso desses homens e mulheres que dedicam suas vidas à segurança da população”, afirmou.
A medalha “Homens do Mato” remete à primeira estrutura policial criada no estado e simboliza bravura, dedicação e espírito público. A entrega ocorre anualmente e contempla três categorias: Grande Oficial, Grau Oficial e Grau Cavaleiro. A solenidade também antecede a imposição da Medalha Cruz de Bravura, destinada a militares que se destacaram por atos heroicos.
O prefeito reforçou a relevância da parceria entre o município e as forças de segurança. “Este reconhecimento renova nossa responsabilidade de seguir contribuindo com políticas públicas que fortaleçam o trabalho das corporações e garantam mais tranquilidade aos cuiabanos”, completou.
A celebração encerrou-se com homenagens, mestres de cerimônia exaltando a trajetória da PMMT e o compromisso coletivo em manter viva a missão de servir e proteger.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá convoca 632 aprovados para professor pedagogo; confira à relação
A Prefeitura de Cuiabá publica nesta quarta-feira (03), os editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva Nº 04/2025/GS/SME, publicado na GAZETA MUNICIPAL Nº 1190 – SUPLEMENTAR, de 28/08/2025, para atuarem em unidades educacionais da rede municipal, no ano letivo 2026.
Estão sendo convocados aprovados nas funções de Professor Pedagogo e Professor Pedagogo para Sala de Recurso Multifuncional.
Os candidatos convocados devem se cadastrar e enviar a documentação listada nos editais de convocação no endereço eletrônico: https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/servico_resumido.aspx?cod_assunto_documento_tipo=495 e após o deferimento, deve comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, de acordo com as datas e horários previstos nos Editais de convocação, para atribuição.
Orientações
Os convocados devem ler atentamente os editais. O candidato que não comparecer no dia e horário previstos nos Editais ou não entregar no sistema toda a documentação exigida será eliminado, pois não haverá segunda chamada e nesse caso, será convocado o candidato classificado na sequência.
Os documentos que devem ser enviados digitalizados (originais), de acordo com os Editais são: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP, Certificado de Reservista, Conta Corrente no Banco do Brasil (caso houver), comprovante de residência, diploma ou certificado de conclusão de curso acompanhado do Histórico Escolar, exame admissional e certidões negativas.
A Secretaria Municipal de Educação informa que o candidato que chegar atrasado e seu nome já tenha sido chamado, será realocado ao final da lista de chamamento. O comparecimento em horário diferente da convocação acarretará em eliminação do certame conforme item 13.3 do edital.
Os candidatos listados nas convocações deverão fazer o exame admissional no local de sua preferência, devendo constar o cargo e aptidão.
Processo Seletivo
O certame realizado em 2025, ofertou 1985 vagas para contratação imediata de temporários e formação de cadastro reserva de níveis médio e superior, para atuarem nas unidades educacionais da rede pública municipal de educação em substituição de servidores efetivos, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
Nesta 1ª convocação estão sendo convocados 632 candidatos para os cargos de professor.
Confira em anexo os editais de convocação.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Comissão de Previdência e Administração Pública discute CPI dos Débitos Previdenciários
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
