Prefeito de Cuiabá é convidado especial e confirma presença na 13ª Femoda, um dos maiores eventos econômicos de Mato Grosso

A gestão Emanuel Pinheiro entregou a 22ª unidade da rede pública municipal de educação totalmente reformada. As obras da Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Novo Renascer, uma das mais antigas da rede, com 47 anos, foram entregues no último sábado (22), numa solenidade que reuniu lideranças comunitárias e politica, estudantes, profissionais da educação e a comunidade. Durante a solenidade estudantes fizeram apresentações culturais e a aluna Sara, do 4º Ano, mostrou seu talento como cantora.

O vice-prefeito e secretário de Obras, José Roberto Stopa, compareceu ao evento. Ele agradeceu as lideranças comunitárias que têm sido parceiras da atual gestão e falou sobre as obras entregues na região, entre elas a ponte do Aricazinho e o maior Centro de Educação Infantil Cuiabano da rede, o CEIC Clóvis Dias Ferreira. “A Educação em Cuiabá continua melhorando dia após dia. Mais uma unidade entregue pela gestão a sexta, só neste ano, com recurso exclusivo do Município. Na história da capital nenhuma gestão fez tanto como a gestão Emanuel Pinheiro está fazendo. O padrão das nossas escolas hoje é uma verdadeira revolução, todas as unidades são entregues climatizadas, equipadas com móveis e materiais pedagógicos novos e muito mais. Quanto mais o poder público investir em educação, teremos a certeza de uma sociedade muito melhor no futuro “, ressaltou Stopa.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado agradeceu por tudo que a gestão fez e faz por Cuiabá e pela Educação, com investimentos em infraestrutura, no pedagógico e na valorização dos profissionais. “A gestão investe em estrutura, no pedagógico e reconhece e valoriza a atuação dos profissionais da educação. Todas as unidades entregues nesta gestão foram pensadas nos mínimos detalhes para trazer dignidade e o melhor para nossos estudantes”, disse ela ao lembrar das condições precárias da escola, após as obras terem sido abandonadas em outra gestão.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar disse que a unidade era um sonho antigo da comunidade Rio dos Couros e entorno. “Hoje temos uma estrutura digna e de qualidade. Isso é um presente para os profissionais, pais e estudantes. Nós da Educação temos uma gratidão muito grande para com a administração municipal, pelos avanços que estamos vivendo. A unidade está linda, equipada com móveis novos e material pedagógico, o melhor para nossos estudantes”, disse Débora Vilar.

Fábio de Oliveira, diretor da escola, destacou a parceria entre o prefeito e o vice-prefeito. “Uma gestão que tem dois prefeitos, Emanuel Pinheiro e José Roberto Stopa, e duas secretárias, Edilene Machado e Débora Vilar, só pode trazer boas coisas. Ninguém faz nada sozinho e aqui, na comunidade, reconhecemos o esforço da gestão. Estamos muito felizes e agradecidos”, disse ele.

O presidente da Associação Comunitária Rio dos Couros, Carlito Moraes disse que toda a comunidade está agradecida com a nova unidade. Lembrou que há sete anos, a unidade literalmente caiu e o prefeito foi o primeiro a verificar as condições na época. “Hoje, com um prefeito humano, que olha para as pessoas, temos uma escola de qualidade, aqui no campo, com móveis novos e condições para oferecer para as nossas crianças um ensino melhor”, disse Carlito Moraes.

Cristina, mãe de uma das estudantes da unidade. disse que a unidade ficou maravilhosa. “Valeu a pena a espera. A escola está linda, moderna, segura para nossos filhos, com tudo novo”, disse ela.

Obra

Devido a exposição às intempéries causada pela ausência de telhado, a edificação foi muito deteriorada sendo necessário reformar todo o piso granilite. Algumas paredes caíram ao longo do tempo e foram reconstruídas. A cobertura foi totalmente trocada por uma nova, com estrutura metálica, telhas termoacústicas e forro PVC. Toda a rede elétrica foi refeita.

A escola ganhou um novo e amplo refeitório e cozinha, área de serviço, abrigo de gás e lixo; os ambientes administrativos foram readequados e hoje a unidade conta com nova sala de professores, sala de coordenação pedagógica, nova secretaria com arquivo e sala de diretor.

Com a reforma, a unidade passou a contar com sala de apoio, sala de leitura e depósito pedagógico. Foi construído um novo conjunto de sanitários coletivos (masculino, feminino e acessível – PCD) e o alojamento dos técnicos e seus sanitários específicos foram reformados.

A unidade ganhou uma nova torre para caixa d’água com capacidade adequada para reserva de incêndio, com 20.000 litros; novo parquinho com grama sintética; novas rampas e elementos de acessibilidade como pisos táteis, guarda-corpo e corrimões, trazendo maior segurança e conforto para a comunidade escolar.

O muro frontal foi totalmente reformado, foi feito novo paisagismo e identificação. O quiosque passou por melhorias e o piso da quadra foi reformado e pintado.

Para ser entregue à comunidade escolar a escola ganhou novos equipamentos, móveis de escritório e brinquedos pedagógicos.

No total, foram instalados dois (2) novos aparelhos de ar condicionado de 30.000 BTUS; três (3) aparelhos de 36.000 BTUS e cinco (5) aparelhos de 12.000 BTUS. do Programa Climatizar é Humanizar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT