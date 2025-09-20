Connect with us

Cuiabá

Prefeito de Cuiabá e embaixador da Itália discutem parcerias e cooperação

Publicado em

19/09/2025

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu em seu gabinete no Palácio Alencastro o Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, em um encontro de caráter diplomático que reforçou os laços culturais, econômicos e de amizade entre os dois países. A agenda, na tarde desta sexta-feira (19), contou com a presença de importantes autoridades do município e teve como principal objetivo estreitar relações e explorar novas parcerias.

Acompanhando o embaixador, estiveram presentes a esposa de Cortese, Elissavet Macri, o Cônsul Geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, e a Vice-Cônsul Honorária de Mato Grosso, Marli Deon Sette, além do seu esposo, Lademir Sette.

Uma das cenas mais marcantes do encontro foi o gesto simbólico de Abilio Brunini, que fez questão de conduzir seus ilustres visitantes até o terraço do Palácio Alencastro. O local, que oferece uma vista panorâmica da cidade de Cuiabá, foi escolhido para que os italianos pudessem conhecer mais sobre a capital mato-grossense. “Foi uma oportunidade única de mostrar a nossa cidade de uma perspectiva privilegiada e reforçar a nossa hospitalidade”, destacou o prefeito.

O encontro também contou com a participação da vereadora e primeira-dama de Cuiabá, Samantha Íris, que ressaltou a importância de estreitar os laços internacionais e promover a troca de experiências culturais entre os dois países. Durante a conversa, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, também foi presença constante, discutindo possíveis parcerias econômicas e comerciais que possam beneficiar tanto a cidade de Cuiabá quanto a Itália.

O momento culminou com a troca de presentes entre o prefeito Abilio Brunini e o embaixador Cortese. Como símbolo da cultura cuiabana, o prefeito presenteou os italianos com duas violas de cocho, um instrumento tradicional da música regional mato-grossense, representando a rica herança cultural da cidade.

O encontro, que aconteceu no final da tarde, reflete o contínuo esforço de Cuiabá em estabelecer novas parcerias internacionais que tragam benefícios não apenas culturais, mas também econômicos, promovendo uma maior integração com países como a Itália, um dos maiores parceiros comerciais da região.

Ao fim do evento, tanto as autoridades de Cuiabá quanto os representantes italianos destacaram a importância de iniciativas como essa, que promovem o entendimento mútuo e o fortalecimento de alianças estratégicas para o desenvolvimento de projetos em diversas áreas.

#PraCegoVer

Na imagem principal o prefeito posou para uma foto com os embaixadores da Itália e todos os convidados da agenda. A imagem foi tirada no oitavo andar do Palacio Alencastro com vista para o por do sol.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá recebe Festival Paralímpico Brasileiro Loterias Caixa neste sábado

Published

6 horas atrás

on

19/09/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEsp), convida a imprensa e a comunidade cuiabana para acompanhar a segunda edição do Festival Paralímpico Brasileiro Loterias Caixa, que será realizado neste sábado (20), no Ginásio Poliesportivo Municipal Dom Aquino, das 8h às 12h.

O evento, idealizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), é considerado um dos mais importantes do país e o único da América Latina com foco na inclusão social por meio do esporte. A iniciativa visa proporcionar a crianças e jovens com deficiência a oportunidade de experimentar modalidades paralímpicas de forma recreativa, inclusiva e lúdica. Crianças sem deficiência também podem participar, representando 20% das vagas.

O festival contará com seis modalidades adaptadas: atletismo, tênis de mesa, badminton, vôlei sentado, escalada e esgrima, todas acompanhadas por profissionais especializados no contexto escolar paralímpico.

Serviço

Pauta: Cuiabá recebe Festival Paralímpico Brasileiro Loterias Caixa com atividades abertas à comunidade

Data: 20 de setembro de 2025

Horário: 8h às 12h

Local: Ginásio Poliesportivo Municipal Dom Aquino

Mais informações e esclarecimento de dúvidas pelo WhatsApp: (65) 98468-7325

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais debate estrutura e desafios do bem-estar em Cuiabá

Published

7 horas atrás

on

19/09/2025

By

Diego Nunes – Assessoria do vereador Daniel Monteiro
Na manhã desta sexta-feira (19), a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Câmara Municipal de Cuiabá realizou reunião ordinária para tratar de pautas ligadas ao bem-estar animal na capital. A comissão é presidida pelo vereador Daniel Monteiro (Republicanos) e tem como membro-titular o vereador Tenente Coronel Dias (Cidadania).
Durante a reunião, o presidente destacou o caso recente de um canil clandestino no bairro Centro-Sul, fiscalizado pela Secretaria de Ordem Pública do Município. “A secretária Juliana Palhares fez uma fiscalização essa semana que comoveu a todos, inclusive a mim, pela crueldade dos fatos apresentados”, disse Monteiro.
A convite do vereador Daniel Monteiro, participou da reunião a atual diretora do Bem-Estar Animal da Prefeitura de Cuiabá, Morgana Thereza Ens, que apresentou os avanços na estrutura de acolhimento da pasta.
Segundo Morgana, a Prefeitura está conseguindo avançar em melhorias estruturais para atender mais animais e dar visibilidade à causa.
“Estamos realizando a ampliação e reforma do canil municipal, garantindo mais espaço e condições adequadas para os animais resgatados. Esse é um passo inédito e essencial para que possamos atender denúncias, realizar resgates e encaminhar os animais para novos lares”, destacou.
Ela também ressaltou a importância de parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil.
“A visibilidade do trabalho é fundamental para atrair recursos e parceiros. Queremos mostrar à população que a causa animal está sendo tratada com seriedade e transparência, para que cada vez mais pessoas e entidades se somem a essa missão”, completou.
A secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, também esteve presente e relatou a experiência de acompanhar as ações de resgate. Ela lembrou o caso de um cavalo resgatado recentemente e que não resistiu, além da repercussão nacional da operação contra o canil clandestino.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

