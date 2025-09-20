Cuiabá
Prefeito de Cuiabá e embaixador da Itália discutem parcerias e cooperação
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu em seu gabinete no Palácio Alencastro o Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, em um encontro de caráter diplomático que reforçou os laços culturais, econômicos e de amizade entre os dois países. A agenda, na tarde desta sexta-feira (19), contou com a presença de importantes autoridades do município e teve como principal objetivo estreitar relações e explorar novas parcerias.
Acompanhando o embaixador, estiveram presentes a esposa de Cortese, Elissavet Macri, o Cônsul Geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, e a Vice-Cônsul Honorária de Mato Grosso, Marli Deon Sette, além do seu esposo, Lademir Sette.
Uma das cenas mais marcantes do encontro foi o gesto simbólico de Abilio Brunini, que fez questão de conduzir seus ilustres visitantes até o terraço do Palácio Alencastro. O local, que oferece uma vista panorâmica da cidade de Cuiabá, foi escolhido para que os italianos pudessem conhecer mais sobre a capital mato-grossense. “Foi uma oportunidade única de mostrar a nossa cidade de uma perspectiva privilegiada e reforçar a nossa hospitalidade”, destacou o prefeito.
O encontro também contou com a participação da vereadora e primeira-dama de Cuiabá, Samantha Íris, que ressaltou a importância de estreitar os laços internacionais e promover a troca de experiências culturais entre os dois países. Durante a conversa, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, também foi presença constante, discutindo possíveis parcerias econômicas e comerciais que possam beneficiar tanto a cidade de Cuiabá quanto a Itália.
O momento culminou com a troca de presentes entre o prefeito Abilio Brunini e o embaixador Cortese. Como símbolo da cultura cuiabana, o prefeito presenteou os italianos com duas violas de cocho, um instrumento tradicional da música regional mato-grossense, representando a rica herança cultural da cidade.
O encontro, que aconteceu no final da tarde, reflete o contínuo esforço de Cuiabá em estabelecer novas parcerias internacionais que tragam benefícios não apenas culturais, mas também econômicos, promovendo uma maior integração com países como a Itália, um dos maiores parceiros comerciais da região.
Ao fim do evento, tanto as autoridades de Cuiabá quanto os representantes italianos destacaram a importância de iniciativas como essa, que promovem o entendimento mútuo e o fortalecimento de alianças estratégicas para o desenvolvimento de projetos em diversas áreas.
#PraCegoVer
Na imagem principal o prefeito posou para uma foto com os embaixadores da Itália e todos os convidados da agenda. A imagem foi tirada no oitavo andar do Palacio Alencastro com vista para o por do sol.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Cuiabá recebe Festival Paralímpico Brasileiro Loterias Caixa neste sábado
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEsp), convida a imprensa e a comunidade cuiabana para acompanhar a segunda edição do Festival Paralímpico Brasileiro Loterias Caixa, que será realizado neste sábado (20), no Ginásio Poliesportivo Municipal Dom Aquino, das 8h às 12h.
O evento, idealizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), é considerado um dos mais importantes do país e o único da América Latina com foco na inclusão social por meio do esporte. A iniciativa visa proporcionar a crianças e jovens com deficiência a oportunidade de experimentar modalidades paralímpicas de forma recreativa, inclusiva e lúdica. Crianças sem deficiência também podem participar, representando 20% das vagas.
O festival contará com seis modalidades adaptadas: atletismo, tênis de mesa, badminton, vôlei sentado, escalada e esgrima, todas acompanhadas por profissionais especializados no contexto escolar paralímpico.
Serviço
Pauta: Cuiabá recebe Festival Paralímpico Brasileiro Loterias Caixa com atividades abertas à comunidade
Data: 20 de setembro de 2025
Horário: 8h às 12h
Local: Ginásio Poliesportivo Municipal Dom Aquino
Mais informações e esclarecimento de dúvidas pelo WhatsApp: (65) 98468-7325
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais debate estrutura e desafios do bem-estar em Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Prefeitura de Sinop marca presença na MT Construir com programação sobre habitação e regularização de imóveis
Carretas do Agora Tem Especialistas iniciam atendimento móvel para pacientes do SUS em Goiânia (GO)
Prefeito de Cuiabá e embaixador da Itália discutem parcerias e cooperação
Mercosul debate fortalecimento da saúde mental em Brasília
Ministério da Saúde recebe as primeiras unidades do Implanon
Segurança
Polícia Civil de MT prende pai e filho que cometeram chacina no ano de 2020 em Colniza
Pai e filho, autores da chacina que matou quatro pessoas no ano de 2020 no município de Colniza, foram presos...
A Polícia Civil prende dois por tráfico em Santo Antônio do Leverger
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Santo Antônio do Leverger, juntamente com a 3ª Companhia Independente da...
Polícia Militar prende dois homens com drogas e arma de fogo em Confresa
Dois homens foram presos pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, na noite desta...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
São Félix do Araguaia: Justiça Eleitoral realiza mutirão no distrito de Espigão do Leste
-
Saúde3 dias atrás
Ministério da Saúde começa a emitir Cartão SUS com base no CPF
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop abre intensivo de matrículas para novos cursos do Qualifica Turismo
-
CIDADES6 dias atrás
Show de Leo Santana no Festeja Sinop reúne multidão no Gigante do Norte
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
MapBiomas diz que Amazônia encolheu em 52 milhões de hectares
-
Saúde4 dias atrás
Várzea Grande realiza ‘Dia D de Vacinação Antirrábica’
-
Saúde4 dias atrás
Ministérios da Saúde e da Educação publicam portaria para certificação de hospitais de ensino
-
Saúde3 dias atrás
Brasil Sorridente devolveu o sorriso e a dignidade ao povo brasileiro