Prefeito de Cuiabá e embaixador da Itália discutem parcerias e cooperação

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu em seu gabinete no Palácio Alencastro o Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, em um encontro de caráter diplomático que reforçou os laços culturais, econômicos e de amizade entre os dois países. A agenda, na tarde desta sexta-feira (19), contou com a presença de importantes autoridades do município e teve como principal objetivo estreitar relações e explorar novas parcerias.

Acompanhando o embaixador, estiveram presentes a esposa de Cortese, Elissavet Macri, o Cônsul Geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, e a Vice-Cônsul Honorária de Mato Grosso, Marli Deon Sette, além do seu esposo, Lademir Sette.

Uma das cenas mais marcantes do encontro foi o gesto simbólico de Abilio Brunini, que fez questão de conduzir seus ilustres visitantes até o terraço do Palácio Alencastro. O local, que oferece uma vista panorâmica da cidade de Cuiabá, foi escolhido para que os italianos pudessem conhecer mais sobre a capital mato-grossense. “Foi uma oportunidade única de mostrar a nossa cidade de uma perspectiva privilegiada e reforçar a nossa hospitalidade”, destacou o prefeito.

O encontro também contou com a participação da vereadora e primeira-dama de Cuiabá, Samantha Íris, que ressaltou a importância de estreitar os laços internacionais e promover a troca de experiências culturais entre os dois países. Durante a conversa, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, também foi presença constante, discutindo possíveis parcerias econômicas e comerciais que possam beneficiar tanto a cidade de Cuiabá quanto a Itália.

O momento culminou com a troca de presentes entre o prefeito Abilio Brunini e o embaixador Cortese. Como símbolo da cultura cuiabana, o prefeito presenteou os italianos com duas violas de cocho, um instrumento tradicional da música regional mato-grossense, representando a rica herança cultural da cidade.

O encontro, que aconteceu no final da tarde, reflete o contínuo esforço de Cuiabá em estabelecer novas parcerias internacionais que tragam benefícios não apenas culturais, mas também econômicos, promovendo uma maior integração com países como a Itália, um dos maiores parceiros comerciais da região.

Ao fim do evento, tanto as autoridades de Cuiabá quanto os representantes italianos destacaram a importância de iniciativas como essa, que promovem o entendimento mútuo e o fortalecimento de alianças estratégicas para o desenvolvimento de projetos em diversas áreas.

Na imagem principal o prefeito posou para uma foto com os embaixadores da Itália e todos os convidados da agenda. A imagem foi tirada no oitavo andar do Palacio Alencastro com vista para o por do sol.

