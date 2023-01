Prefeito de Cuiabá lamenta falecimento da jovem Maria Fátima Bardusco

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, participou da cerimônia de transmissão de cargo ao senador Carlos Fávaro, escolhido pelo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o novo ministro de estado da Agricultura e Pecuária. A cerimônia aconteceu na tarde desta segunda-feira (2), no Palácio do Planalto, em Brasília.

Em discurso, Fávaro ressaltou que é preciso pacificar o agronegócio e acabar com a fome. “A união de todos facilitará o trabalho para que possamos ter um país melhor para todos os brasileiros. Uma das minhas maiores missões é pacificar o agro, com aquelas pessoas que queiram o bem do agronegócio, que querem o bem do nosso produtor e que queiram combater a fome daqueles que não estão tendo condições de fazer três refeições ao dia. Queremos um alinhamento com quem tem responsabilidade com o social”, asseverou.

O prefeito Emanuel Pinheiro parabenizou a postura e a proposta apresentadas pelo ministro durante o seu discurso. “Hoje é um dia emblemático. Um dia muito importante para a República, e também um dia muito especial para Mato Grosso. Atendendo a um convite do nosso senador Fávaro, participei representando a população cuiabana na solenidade. O senador Carlos Fávaro foi muito digno em reconhecer a existência de pessoas que estão vivendo sem ter o que comer em um país tão produtivo. Precisamos de gente na política que tenha um olhar para o mais pobre e carente. Desejo muito sucesso ao nosso senador nesta nova missão no Ministério da Agricultura e Pecuária, pasta estratégica para erradicar a fome e a miséria. Fávaro tem conhecimento na área e vai potencializar o agro e o compromisso dele é esse, o fortalecimento da Agricultura familiar e do desenvolvimento social do nosso país. Tendo como base a dignidade da pessoa humana, ele firmou a missão de ajudar a erradicar a miséria. Estou muito feliz de representar o povo cuiabano aqui neste evento”, concluiu o gestor da Capital do agronegócio.

Nesta terça-feira (3), Emanuel prestigiará as cerimônias de transmissão de cargos a Renan Calheiros Filho, no Ministério do Transporte e ainda de Jader Filho, no Ministério das Cidades. Pinheiro também participou nesta segunda da cerimônia do deputado federal Alexandre Padilha, que assumiu o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

Estiveram presentes durante ato de transmissão de cargo ao ministro Carlos Fávaro: o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Eduardo Botelho, deputado estadual e primeiro-secretário da Assembleia, Max Russi, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, ex-deputada federal Rosa Neide, ex-deputado federal, Neri Geller, senador Wellington Fagundes, deputado estadual Juca do Guaraná, deputado estadual Júlio Campos, deputado estadual Carlos Avalone e o senador Jayme Campos e o novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso (MP-MT), Deosdete Cruz Junior.