Prefeito de Cuiabá nomeia doutor em Química para gerenciar SMS e anuncia Juares Samaniego como novo diretor-geral da ECSP

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou na tarde desta sexta-feira (5) o nome de Deiver Alessandro Teixeira como secretário de Saúde de Cuiabá. Deiver possui doutorado em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP (2014), mestrado em Física pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT (2008) e graduação em Química Bacharelado pela Universidade Federal de Mato Grosso (2005).

Já a direção-geral da empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) será coordenada por Juares Samaniego, que atuava à frente da Pasta da Secretaria de Mobilidade Urbana desde maio de 2021. Ele é formado em Direito pela Universidade Cândido Rondon (Unirondon) e já atuou como presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Além disso, colaborou com a Frente Parlamentar de Desenvolvimento em Prol da Retomada das Obras do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT). Foi secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável na gestão Emanuel Pinheiro de 2017 a abril de 2021. Para exercer a função de diretor administrativo e financeiro foi anunciado o nome do doutorando em Engenharia da Produção, Giovani Valar Koch. Ele já possui mestrado profissional em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS e também tem Especialização em Adm. Contábil, Financeira e Auditoria Pública.

O anúncio foi realizado na Policlínica do Coxipó, onde o prefeito realiza uma vistoria, tendo ao seu lado o novo secretário de Saúde.

“Deiver é um técnico, professor efetivo do Instituto Federal de Mato Grosso, portanto, servidor público federal, que fez diferença no campus Bela Vista como diretor. Tanto é que o campus Bela Vista é tido como uma das maiores referências em gestão de todos os campus do estado de Mato Grosso. Então, eu estou muito feliz pelo fato de o Deiver ter aceitado o compromisso, saber da sua sensibilidade, conhece a humanização da nossa gestão, acredita na nossa gestão”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro, que desde o dia 1º de janeiro, retomou a gestão da Saúde em Cuiabá.

“É uma semana crucial, um momento de retomada na gestão da saúde pública. Identificamos novos problemas, desafios que surgiram após a intervenção do Estado na Saúde Pública de Cuiabá. Estamos comprometidos com a transparência, dispostos a compartilhar toda a verdade com todos vocês. No entanto, o foco principal é encontrar soluções para esses problemas. Desde que fui eleito prefeito de Cuiabá, e também reeleito, minha prioridade tem sido estabelecer uma conexão direta com a população. Essa ligação é fortalecida através da escuta, do diálogo nas ruas, bairros, e do contato direto com os cidadãos cuiabanos. Além disso, a humanização dos serviços é uma característica marcante da minha gestão. Dentre os diversos pedidos recebidos em minhas redes sociais, o clamor pela reabertura da Policlínica do Coxipó é um dos mais expressivos e aqui estamos. Essa unidade, com sua história emblemática, foi injustamente fechada durante a intervenção do Governo do Estado, junto com a Policlínica do Planalto e nós iremos garantir a reabertura”, asseverou o prefeito.

“É uma satisfação imensa receber esse convite e temos a responsabilidade de fazer o melhor à nossa população. Eu, juntamente com toda a equipe, que já estamos estruturando, faremos o melhor para avançar, humanizar a saúde pública para a nossa cidade. Com certeza, o cuiabano, a cuiabana, vai sentir a diferença de uma saúde muito melhor daquilo que nós temos recebido. É evidente que nós temos situações muito complicadas como a que nós estamos vendo aqui. Teremos muito trabalho, mas nós faremos com gosto, com vontade, porque nós sabemos da nossa responsabilidade para as pessoas, aqueles que mais precisam”, afirmou o novo secretário de Saúde, Deiver.

Já foram nomeados pelo Executivo: Marcus Fabrício Nunes dos Santos, como secretário-adjunto de Gestão; José Ricardo de Amorim Santana, como secretário-adjunto de Atenção Primária; Oscarlino Alves de Arruda Junior, como secretário-Adjunto de Atenção Especializada e Vigilância em Saúde e Paulo Sérgio Barbosa Rós, secretário-Adjunto de Atenção Hospitalar e Complexo Regulador.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT