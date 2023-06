Prefeito de Cuiabá vistoria obras do Mercado do Porto para garantir qualidade total

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, realizou na manhã desta sexta-feira (23) uma vistoria nas obras do Mercado do Porto, principal ponto de encontro da cultura, gastronomia e tradição local. O gestor municipal foi acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de Obras, José Roberto Stopa, e pelo secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

“O novo Mercado do Porto é um legado que vamos deixar para a população cuiabana. Este é um projeto que vai além de uma simples reforma, ampliação ou climatização. Estamos entregando algo muito maior do que um mercado requalificado. Estamos entregando um presente para a cidade, para os comerciantes e para as famílias cuiabanas. Estou extremamente orgulhoso do trabalho realizado pela nossa equipe”, afirmou Pinheiro.

Desde o início das obras, Emanuel Pinheiro vem acompanhando pessoalmente cada etapa, para garantir que seja executada com excelência e qualidade. “Queremos que o Mercado do Porto não seja apenas um espaço renovado, mas sim um local de trabalho digno para os permissionários e feirantes, que dedicam suas vidas para fornecer alimentos às famílias cuiabanas”, destacou.

Francisco Vuolo, secretário da pasta responsável pela parte administrativa do Mercado do Porto, falou sobre a finalização desta primeira etapa das obras. “Na próxima segunda-feira (26) teremos uma reunião com os feirantes para definirmos os últimos ajustes para a abertura do prédio e da área temporária para a comercialização de peixes, carne, frutas, legumes e verduras. Também vamos realizar uma reprogramação visual completa no mercado, visando proporcionar conforto aos clientes. Estou muito satisfeito com o progresso até o momento e vamos acelerar ainda mais. Tenho certeza de que em pouco tempo, o Mercado do Porto de Cuiabá, que já é uma referência em nível estadual, se tornará uma referência nacional”, disse.

Devido à importância e magnitude da obra, o prefeito identificou alguns detalhes que não foram aprovados durante a vistoria. Para garantir a entrega de um empreendimento que atenda aos padrões de qualidade exigidos pela população cuiabana, Emanuel Pinheiro solicitou à equipe que refaça alguns pontos que ele não aprovou. “Como buscamos a qualidade total para a cidade, determinei que a equipe faça uma revisão desses detalhes. São os detalhes que fazem a diferença”, afirmou o prefeito.

A data para a entrega do Mercado do Porto está marcada para o dia 21 de julho, para que as alterações solicitadas pelo prefeito sejam realizadas. A preocupação com os detalhes demonstra o compromisso de Emanuel com a população cuiabana em garantir que a obra seja concluída com eficiência e qualidade. “Até o dia 21 de julho todos os ajustes necessários serão realizados, para que possamos entregar o Mercado do Porto com a qualidade que a cidade merece”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT