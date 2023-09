Prefeito de Nova Bandeirantes participa de Seminário Nacional pela Alfabetização, em Brasília

A Comarca de Jauru (409 km de Cuiabá) publicou a Portaria nº 37/2023-DF que determina a suspensão do expediente no âmbito da unidade judiciária na sexta-feira (22 de setembro), em virtude do Decreto nº 165 de 18 de setembro, expedido pela Prefeitura de Jauru.

A portaria assinada pelo diretor do Foro da Comarca de Jauru, Ítalo Osvaldo Alves da Silva, determina que os prazos processuais que, porventura, devam iniciar-se ou completar-se nestas datas, serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

O aniversário da cidade é comemorado no dia 20 de setembro, mas a prefeitura, por meio da lei ordinária nº 1.022 de 25 de agosto de 2023, autorizou o adiamento do feriado para o dia 21 e declarou ponto facultativo para o dia 22, sexta-feira, com efeito, somente para este ano.

Marcia Marafon

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT