Prefeito de Nova Mutum: “Governo que valoriza pessoas e reaplica recursos para população”

O prefeito de Nova Mutum, Leandro Félix, afirmou que o Governo de Mato Grosso mudou a forma de administrar o Estado.

“É motivo de orgulho para todos nós. Esse governo valoriza as pessoas, reinveste os recursos em obras e trabalho para a população, garantindo progresso e continuidade nas ações que fazem diferença para os mato-grossenses”, destacou Leandro, durante a inauguração da reforma e ampliação da Escola Estadual Virgílio Corrêa Filho, nesta segunda-feira (13/10), no município.

Com investimento total de R$ 7,4 milhões, a unidade recebeu um novo bloco escolar com oito salas de aula, quadra poliesportiva, refeitório e vestiário. Agora, a escola conta com 26 salas de aula, com capacidade para atender até 1.560 estudantes, distribuídos em dois turnos.

Segundo o prefeito, para além da educação, o Governo do Estado tem mostrado resultados concretos em todos os setores. “Aqui em Nova Mutum, vemos investimentos na segurança, com a construção do batalhão para a Força Tática e a chegada do Raio; na saúde, com recursos para o Hospital Regional, referência em cirurgia cardíaca; e no desenvolvimento da infraestrutura, com a BR-163, entre tantas outras obras”, pontuou.

O vice-governador Otaviano Pivetta esteve no evento e declarou que a Virgílio Corrêa passa a ser uma escola completa, seguindo o padrão de qualidade exigido pelo governo para as escolas estaduais. “Não se faz mais escolas que não ofereçam bem-estar a alunos e professores. Aqui, vejo uma escola bem administrada, com um ambiente equilibrado e acolhedor, que valoriza todos os estudantes e os profissionais. Hoje, a Virgílio Corrêa Filho é uma escola completa, equipada com ginásio, refeitório, cozinha industrial e outros espaços que todos vocês merecem”, afirmou.

O diretor da escola, Giorgio Miranda, também ressaltou as melhorias que a reforma e ampliação da unidade trarão para a comunidade escolar. “Essa obra tão esperada, que ficou parada por 17 anos, transformou completamente a nossa escola. Hoje, temos um ambiente adequado para a aprendizagem e para o trabalho dos servidores, com ginásio, refeitório e salas bem equipadas. Isso mudou a rotina de alunos e professores, oferecendo condições que antes não tínhamos, sendo agora uma das melhores da cidade”, destacou o diretor.

Após a entrega, o vice-governador vistoriou a obra de construção da nova unidade da Escola Estadual Rui Barbosa, que está em execução, com investimento de R$ 19,5 milhões e previsão de conclusão em 11 meses. A escola terá 20 salas de aula, 6 salas de multiuso e quadra poliesportiva.

Outras obras em andamento no município incluem a reforma e ampliação da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro (R$ 3,6 milhões), a construção da Escola Estadual Militar Tiradentes Celso Henrique Souza Barbosa (R$ 8,9 milhões) e a reforma da Escola Estadual Padre Johannes Berthold Henning (R$ 4,5 milhões). Além disso, o município recebeu 10 ônibus escolares entregues pelo Governo do Estado.

Também participaram da agenda o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia; os secretários estaduais Alan Porto (Educação) e César Roveri (Segurança Pública); a senadora Margareth Buzzetti; o comandante-geral da Polícia Militar, Fernando Tinoco; e o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz.

