Prefeito debate acolhimento de crianças vítimas de violência na Câmara

Andressa Sales – Assessoria do vereador Demilson Nogueira

O vereador Demilson Nogueira (PP) esteve reunido nesta semana com o secretário municipal de Obras de Cuiabá, Reginaldo Teixeira, para tratar de demandas urgentes da comunidade do bairro Canjica. Acompanhado pelo presidente do bairro, Binho, o parlamentar apresentou uma série de reivindicações levadas pelos moradores.

Entre os pedidos estão a realização da operação tapa-buraco em diversas ruas da região, a conclusão da obra da ponte localizada em frente ao bar da Eleusa e a resolução de um problema de drenagem na Rua 10, que tem causado transtornos em dias de chuva.

Após a reunião, Demilson informou que saiu com o compromisso firmado pelo secretário de que os serviços serão executados.

“Recebemos a garantia de que o tapa-buraco no Canjica será realizado e de que a obra da ponte será finalizada. A comunidade pode ter certeza de que vamos continuar acompanhando de perto até que tudo esteja concluído”, afirmou o vereador.

Luiz Gonzaga (Secretário Secom Câmara): Vereador Alex Rodrigues lidera abraço simbólico em defesa da Santa Casa de Cuiabá neste sábado (28)

O vereador Alex Rodrigues (PV) organiza para este sábado, 28 de junho, às 7h da manhã, um abraço simbólico em frente ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. A mobilização reunirá cidadãos, pacientes, familiares e profissionais da saúde em um ato pacífico contra o possível fechamento da unidade, considerada essencial para a população mato-grossense.

A proposta de desativação da Santa Casa surgiu após a inauguração do Hospital Central, com o governo estadual cogitando transferir os atendimentos e encerrar as atividades do hospital. A medida, no entanto, gerou forte reação popular, especialmente entre os usuários que dependem dos serviços oferecidos pela Santa Casa, referência em atendimentos de média e alta complexidade pelo SUS desde 2019.

Nesta semana, a equipe do vereador visitou a unidade e conversou com pacientes e familiares. Os relatos foram de sofrimento, incerteza e preocupação. Muitos fazem tratamento contínuo de hemodiálise, oncologia, neurologia e pediatria e não têm alternativas próximas para continuidade dos cuidados. Sem a Santa Casa, teriam que buscar atendimento fora da cidade, enfrentando custos e barreiras que podem comprometer até a própria vida.

“Você ouviu os relatos? São de pessoas que precisam da Santa Casa para viver. Não é só um prédio, é um hospital que salva vidas todos os dias”, declarou Alex Rodrigues. “Fechar a Santa Casa é fechar as portas para quem mais precisa.”

O ato deste sábado busca sensibilizar as autoridades e pressionar por uma decisão que mantenha a Santa Casa em funcionamento. O vereador também convocou seus colegas da Câmara e deputados estaduais a se unirem ao movimento.

“A saúde pública não pode retroceder. A Santa Casa é do povo de Mato Grosso, e não vamos permitir que fechem um hospital que acolhe tantos com dignidade e cuidado”, afirmou.

A mobilização é aberta ao público, e todos são convidados a participar levando suas famílias em apoio à causa.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT