Cuiabá
Prefeito decreta situação de calamidade para reparo da ponte sobre o Córrego do Moinho
O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, publicou na noite desta terça-feira (17) o Decreto nº 11.309, declarando situação de emergência para execução de obras de reparos e reconstrução da ponte de concreto sobre o Córrego do Moinho, localizada na Avenida Um, no bairro Jardim Imperial. A ponte, que liga os bairros Planalto e Itamarati ao Condomínio Belvedere I, foi inaugurada em junho de 2022 pela gestão anterior, e três anos após a entrega já apresenta comprometimento estrutural, afetando cerca de 20 mil moradores que dependem da via. A medida foi publicada na edição n° 1203 da Gazeta Municipal.
A decisão foi motivada por denúncias registradas em julho de 2025 pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, que apontaram riscos à segurança da estrutura. Vistorias técnicas realizadas pelas Secretarias de Infraestrutura e Obras e pela Defesa Civil Municipal identificaram recalque diferencial, solapamento das fundações e risco iminente de colapso, o que levou à interdição total da ponte em 27 de agosto. Barreiras físicas, faixas de isolamento e placas de advertência foram instaladas para proteger pedestres e condutores.
O decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais, a convocação de voluntários e a adoção de medidas emergenciais, incluindo desapropriações e dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços necessários à obra. As medidas devem garantir a conclusão da reconstrução em até um ano. Em casos de risco iminente, autoridades e agentes de defesa civil poderão entrar em propriedades particulares, com indenização posterior em caso de danos.
Para minimizar transtornos, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública (Semosp) realizará fiscalização em horários aleatórios e alerta que a violação da interdição representa risco à vida. A Defesa Civil acompanha a situação com levantamentos técnicos, enquanto a Secretaria de Infraestrutura e Obras (SMINFRA) prepara o projeto emergencial da nova ponte, que será encaminhado à Secretaria Estadual de Infraestrutura (Sinfra) para início imediato das obras.
Além disso, a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb realiza reparos e instalação de iluminação nas ruas utilizadas como rotas alternativas, garantindo segurança e visibilidade para condutores e pedestres.
#PraCegoVer
A imagem mostra trechos da ponte sobre o Córrego Moinho, que conecta os bairros Planalto/Itamarati ao Condomínio Belvedere II.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
A Prefeitura de Cuiabá convoca 09 candidatos aprovados para diversos cargos
A Prefeitura de Cuiabá publica nesta quarta-feira (17) editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva Nº 12/2024/GS/SME, publicado na Gazeta Municipal Nº 937, de 27/08/2024, para atuarem em unidades educacionais da rede municipal, no ano letivo 2025.
Estão sendo convocados aprovados nas funções de Pedagogo, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura na função de Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE – ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e Professores de Arte, Educação Física , Pedagogo, para unidades educacionais localizadas em todas as Regionais e do campo.
Os candidatos convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 19 de Setembro de 2025, de acordo com as datas e horários previstos nos Editais de convocação, para entrega de documentos e atribuição.
Orientações
Os aprovados devem ler atentamente os editais. O candidato que não comparecer no dia e horário previstos nos Editais ou não entregar toda a documentação exigida será eliminado, pois não haverá segunda chamada. Nesse caso, será convocado o classificado na sequência.
Os documentos que devem ser apresentados e entregues (originais e/ou cópias), de acordo com os Editais são: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP, Certificado de Reservista, Conta Corrente no Banco do Brasil (caso houver), comprovante de residência, diploma ou certificado de conclusão de curso acompanhado do Histórico Escolar (do Ensino Médio), exame admissional e certidões negativas.
A Secretaria Municipal de Educação informa que o candidato que chegar atrasado e seu nome já tenha sido chamado, será realocado ao final da lista de chamamento. O comparecimento em horário diferente da convocação acarretará em eliminação do certame conforme item 13.3 do edital.
Os candidatos listados nas convocações deverão fazer o exame admissional no local de sua preferência, devendo constar o cargo e aptidão.
Processo Seletivo
O certame realizado em 2024, ofertou 2. 015 vagas para contratação imediata de temporários e formação de cadastro reserva de níveis médio e superior, para atuarem nas unidades educacionais da rede pública municipal de educação em substituição de servidores efetivos, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
Já foram convocados 6.885 candidatos para diversos cargos e regionais na 1ª ,2ª , 3ª , 4ª , 5ª , 6ª , 7ª , 8ª ,9ª ,10ª ,11ª,12ª, 13ª ,14ª , 15ª, 16ª, 17ª,18ª, 19ª , 20ª ,21ª, 22ª ,23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª; 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª e 56ª convocação.
Nesta 57ª convocação estão sendo convocados 09 candidatos para diversos cargos e regionais.
Confira em anexo o edital de convocação.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Baixinha diz que fake news sobre falta de aparelho para mamografia é irresponsável
Larissa Malheiros – Assessoria vereadora Baixinha Giraldelli 
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
