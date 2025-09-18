Prefeito decreta situação de calamidade para reparo da ponte sobre o Córrego do Moinho

O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, publicou na noite desta terça-feira (17) o Decreto nº 11.309, declarando situação de emergência para execução de obras de reparos e reconstrução da ponte de concreto sobre o Córrego do Moinho, localizada na Avenida Um, no bairro Jardim Imperial. A ponte, que liga os bairros Planalto e Itamarati ao Condomínio Belvedere I, foi inaugurada em junho de 2022 pela gestão anterior, e três anos após a entrega já apresenta comprometimento estrutural, afetando cerca de 20 mil moradores que dependem da via. A medida foi publicada na edição n° 1203 da Gazeta Municipal.

A decisão foi motivada por denúncias registradas em julho de 2025 pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, que apontaram riscos à segurança da estrutura. Vistorias técnicas realizadas pelas Secretarias de Infraestrutura e Obras e pela Defesa Civil Municipal identificaram recalque diferencial, solapamento das fundações e risco iminente de colapso, o que levou à interdição total da ponte em 27 de agosto. Barreiras físicas, faixas de isolamento e placas de advertência foram instaladas para proteger pedestres e condutores.

O decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais, a convocação de voluntários e a adoção de medidas emergenciais, incluindo desapropriações e dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços necessários à obra. As medidas devem garantir a conclusão da reconstrução em até um ano. Em casos de risco iminente, autoridades e agentes de defesa civil poderão entrar em propriedades particulares, com indenização posterior em caso de danos.

Para minimizar transtornos, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública (Semosp) realizará fiscalização em horários aleatórios e alerta que a violação da interdição representa risco à vida. A Defesa Civil acompanha a situação com levantamentos técnicos, enquanto a Secretaria de Infraestrutura e Obras (SMINFRA) prepara o projeto emergencial da nova ponte, que será encaminhado à Secretaria Estadual de Infraestrutura (Sinfra) para início imediato das obras.

Além disso, a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb realiza reparos e instalação de iluminação nas ruas utilizadas como rotas alternativas, garantindo segurança e visibilidade para condutores e pedestres.

#PraCegoVer

A imagem mostra trechos da ponte sobre o Córrego Moinho, que conecta os bairros Planalto/Itamarati ao Condomínio Belvedere II.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT