Prefeito defende a necessidade de ações que promovam educação financeira desde a infância

Durante entrevista ao vivo para o episódio 10 do SinopCast, na última sexta-feira (8), o prefeito Roberto Dorner reforçou a importância de promover a educação financeira desde a infância, com o objetivo de educar para um consumo mais consciente na vida adulta e evitar o endividamento.



Para o prefeito, trabalhar a temática com crianças e adolescentes é uma forma de prepará-los para o futuro. “Falei recentemente com alguns professores, até da Universidade Federal, durante um encontro que tive com a reitora aqui na P refeitura sobre a importância de termos pequenas aulas ou conversas especiais com as crianças para a educação financeira. Para que elas conheçam também, além do esporte, do diálogo, essa educação, para que possam crescer conscientes de que de tudo que se ganha é preciso guardar um pouco ” , considerou.



Neste sentido , a Prefeitura de Sinop, por meio do Procon, realiza a campanha “Tchau, Sufoco!”, que oportuniza aos consumidores , renegociar suas dívidas com condições facilitadas junto às empresas da cidade.



Além de promover a renegociação de dívidas durante todo o mês de agosto, a educação financeira também se destaca como um dos pilares da campanha “Tchau, Sufoco!”. A iniciativa ressalta a importância de os consumidores manterem um controle financeiro, e, para ampliar a conscientização coletiva, o Procon conta com o apoio da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Sinop . A instituição estará envolvida com diversas entidades locais para educar e conscientizar a população.



O trabalho de conscientização e educação financeira do Procon Sinop é contínuo e feito para atender todos os tipos de públicos. Para orientar as crianças, por exemplo, foi lançado em 2022 o gibi “Os Cofrinhos de Procôncio”, em parceria com a Academia Sinopense de Ciências e Letras. O material ensina de forma lúdica e divertida sobre o tema . N a cartilha é destacada a importância de saber lidar com o dinheiro e aprender sobre como economizar.



Para mais informações sobre a campanha “Tchau, Sufoco!” os telefones para contato são: (66) 3520-7355 e (66) 9 9988-3708.