Prefeito destaca ações para o fomento do trabalho e qualificação de jovens em Cuiabá

Durante a live desta semana, o prefeito Emanuel Pinheiro, destacou os trabalhos realizados pela gestão para o fomento do trabalho e fortalecimento da economia da Capital, por meio das ações do programa Pra Frente Cuiabá, coordenado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Como resultado, o chefe do Executivo Municipal citou a pesquisa divulgada na última semana pelo jornal O Estado de São Paulo, realizada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em parceria com a Endeavor Brasil, que mostra Cuiabá como uma das 10 melhores cidades brasileiras para empreender.

“Cuiabá é 10ª cidade no ranking de melhores cidades para se empreender no país. A pesquisa é da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em parceria com a Endeavor Brasil. Cuiabá, quando eu assumi o mandato estava em 75º lugar. Em 2020, já no meu mandato caiu para 61º lugar. Agora, em 2022, fomos para o 10º lugar. Eu divido esse sucesso com a minha equipe e com toda a população cuiabana. Então, é um motivo de orgulho pois são indicadores de um instituto de respeito nacional que demonstra a conquista de uma gestão e a melhoria na vida do nosso povo”, destacou o prefeito.

“Em cima disso, temos as ações de emprego e renda da nossa cidade. Nós lançamos o programa Pra Frente Cuiabá, integrado a ele estamos criando o Cuiabanco, que já está na Câmara Municipal a Lei, já escolhemos a sede e, em breve, faremos financiamentos para investimentos dos micros e pequenos empreendedores, melhorando a renda e gerando empregos. O Cuiabanco vai fomentar isso, inclusive, pagando os juros daqueles que pegaram o dinheiro emprestado e estiverem com o pagamento em dia. Também temos o Sine da Gente, que rondam os polos da cidade procurando o perfil da encomia local de cada região. Já oferecemos uma gama muito grande de oportunidades, fortalecendo o espírito comunitário. O Sine da Gente está sendo um sucesso absurdo”, acrescentou o gestor.

Pinheiro ainda reforçou que dentro das ações de qualificação, como o programa Qualifica Cuiabá, também devem ser implementadas atividades voltadas aos jovens cuiabanos, colaborando para sua inserção no mercado de trabalho.

“Nós temos o Qualifica Cuiabá, que foi idealizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro, onde qualificamos e certificamos mais de três mil mulheres em várias áreas de atuação, um programa fantástico que fizemos em parceria com o SENAI e agora vamos ampliar lançando uma nova leva do Qualifica Cuiabá, bem como vamos lançar o Qualifica Cuiabá Juventude. Estou muito preocupado, a juventude tem que ter perspectiva e oportunidades, tem que ter prioridade e clareza nas políticas públicas voltadas à juventude. A meta qualificar pelo menos 1 mil jovens por ano nas mais diversas atividades e facilitar a sua inserção no mercado de trabalho. Quero nossos jovens bombando, tendo sua própria renda, progredindo, ajudando a família e ganhando um espaço ainda maior na sociedade. A Prefeitura de Cuiabá tem que ser a propulsora do crescimento e da concretização dos sonhos dos jovens cuiabanos”, concluiu o prefeito.