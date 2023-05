Prefeito destaca Festival da Pamonha como impulsionador do turismo e da cultura em encontro com a comunidade de Rio dos Peixes

Felizes com o excelente resultado da 4ª edição do Festival da Pamonha, realizado entre os dias 20 e 23 de abril, a comunidade do Rio dos Peixes realizou evento de agradecimento ao prefeito Emanuel Pinheiro, por ter acreditado no potencial da região e investido no local, gerando emprego e renda à população.

“Estamos fazendo esse jantar em agradecimento ao prefeito e ao seu secretariado por tudo que estão fazendo pela comunidade do Rio dos Peixes. A cada ano o Festival da Pamonha fica melhor e 2023 foi um grande sucesso. A intenção é que o próximo seja ainda melhor. No primeiro ano, eram poucas barracas participando. Nesta edição foram cerca de 50 barracas participantes, que atenderam um público de aproximadamente 20 mil pessoas. Devido ao festival, nossa comunidade está se desenvolvendo e os comerciantes estão tão satisfeitos que decidiram oferecer esse jantar para Emanuel Pinheiro”, explicou Janaína Fernanda Pessoa Ribeiro, presidente da comunidade Rio dos Peixes.

“Em nome de toda essa equipe maravilhosa da Prefeitura, que se dedica no propósito de fazer o melhor para Cuiabá, quero dizer que não poderia ser diferente aqui no nosso tradicional Rio dos Peixes, especialmente com o Festival da Pamonha, que começou graças ao talento natural da comunidade. Hoje o local é um grande ponto comercial, fomentador da nossa economia, que deu um passo adiante, com o fortalecimento da nossa cultura, do nosso turismo e da nossa economia, através do Festival da Pamonha, que nasceu oficialmente na nossa gestão e sempre terá nosso total apoio. É uma atribuição da Prefeitura dar todas as condições de fomentar esse desenvolvimento pujante que está inclusive proporcionando um turismo interno e externo da nossa capital. Muito obrigado por esta homenagem, estamos orgulhosos por estarmos aqui. Contem com a nossa gestão, com a nossa equipe, pois nós amamos Cuiabá. E quem ama Cuiabá, também ama o Rio dos Peixes”, falou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Responsável pela Pamonharia do Divino e representante da comunidade Rio dos Peixes, Katia Maraiki Schroeder, falou que sem o apoio da Prefeitura não seria possível realizar o evento.

“Agradecemos todo o empenho de vocês para fazer do nosso evento um grande sucesso, como tem sido todos os anos”, disse.

O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, está na organização do Festival desde sua primeira edição. “Anos atrás, aquilo que começou de uma forma sonhadora, hoje é uma realidade. O conceito do Festival não é o de fazer evento aqui, trazer shows grandes, mas é o de fortalecer a economia local, fazer com que as pessoas parem aqui para consumir, porque ao parar uma vez, vão parar sempre. Independente do Festival, sempre terá movimento. Essa união do poder público com a qualidade do trabalho das pessoas daqui fez a diferença e hoje o Festival é um sucesso”, elogiou.

Aluízio Leite, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, falou que o Festival da Pamonha não acabou. “É impressionante o movimento que vejo todos os finais de semana aqui. Essa iniciativa de realizar o Festival, começou na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, que é ligada no presente e antenada no futuro. Parabéns a todos vocês pelo sucesso. Sem a participação direta da comunidade ele não seria possível. Vocês sonharam, trabalharam muito. Tenho certeza de que o futuro que vocês esperam para a comunidade acontecerá, com o apoio desta gestão”.

O secretário municipal de Turismo, Lincoln Sardinha, garantiu a continuidade do trabalho no Rio dos Peixes. “O Festival da Pamonha foi um sucesso, a exemplo das edições que aconteceram nos anos anteriores à pandemia. Esse é termômetro que nos mostra o quão a gestão Emanuel Pinheiro, representada também por toda sua equipe técnica e pelos secretários que me antecederam, tem sido humanizada ao atentar-se para a importância do turismo gastronômico e das riquezas locais que nossa tricentenária Capital possui. Enquanto secretário de Turismo, cabe a mim dar sequência a esse importante trabalho, seguindo essa premissa de humanização e fomento aos setores que fazem parte desse importante polo turístico e cultural da nossa amada Cuiabá.

Além do prefeito, estiveram presentes ao jantar o vice-prefeito e secretário municipal de Obras, José Roberto Stopa, o secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, o secretário municipal de Turismo, Lincoln Sardinha, o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, o Diretor-Ouvidor da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec), Zito Adrien, o vereador Paulo Henrique, entre empresários e várias outras pessoas que ajudaram na realização do Festival da Pamonha.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT