Prefeito diz que vai cumprir decisão judicial sobre temporários da saúde, mas que demissão em massa pode causar colapso na rede

A Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS), promove mais uma edição do projeto de castração de cães e gatos. Desta vez, os bairros CPA III e IV serão beneficiados com a iniciativa, destinada às famílias carentes da capital. Na oportunidade, serão ofertadas 100 vagas.

Os moradores deverão comparecer presencialmente ao Centro Comunitário do CPA III, das 09h às 11h, munidos das cópias dos documentos: RG (frente e verso); comprovante de residência em nome do proprietário do animal, sendo imprescindível residir em Cuiabá, bem como na região em questão; comprovante de inscrição no CadÚnico ou conta de luz que comprove o benefício de baixa renda e foto do pet, às imagens precisam ser nítidas para o preenchimento das guias de castração.

As cirurgias serão realizadas pela clínica particular Bendita Pata, conveniada à Prefeitura de Cuiabá. Posteriormente, a equipe do DBEA entrará em contato com os respectivos donos dos bichinhos que efetivaram a inscrição para fazer os agendamentos das cirurgias, orientações relativas aos procedimentos pós-cirúrgicos, bem como o transporte (ida e volta) até a unidade veterinária.

A diretora do órgão, Beatriz Del’Isola, afirma que o programa tem como finalidade atuar no controle populacional das espécies no município. “Temos cerca de 14 mil animais em situação de rua na cidade, um número muito grande e que não para de crescer, por isso o programa é muito importante. A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro tem feito a sua parte e vamos estender aos demais bairros também”, disse.

Somente em 2021, a Pasta realizou mais de 700 procedimentos desta natureza. Contudo, a recebe ainda uma média de 15 denúncias por dia. Para maiores informações, basta entrar em contato pelo telefone 0800 647 775, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

SERVIÇO:

O que: Castração gratuita de cães e gatos

Data: Quarta-feira (23)

Horário: 09h

Local: Centro Comunitário do CPA III

Endereço: Rua 36, Quadra 42, s/n – setor III