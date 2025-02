Prefeito e primeira-dama avançam em melhorias para a causa animal em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e a primeira-dama e vereadora Samantha Íris reafirmaram, neste sábado (22), o compromisso com a causa animal ao se reunirem com a secretária adjunta de Bem-Estar Animal (BEA), Andrea Janaína. O encontro, que aconteceu no Palácio Alencastro, teve como objetivo definir estratégias para fortalecer e ampliar as políticas públicas voltadas à proteção e cuidado dos animais no município.

Durante a reunião, ficou estabelecido que a equipe da BEA apresentará ao prefeito, na segunda-feira (24), um plano de ação abrangente, contemplando demandas prioritárias, limitações e um cronograma detalhado de iniciativas. O documento incluirá medidas como castração de animais, campanhas de conscientização e incentivo à adoção responsável, além do aprimoramento da estrutura física e dos serviços prestados pela BEA.

A primeira-dama, Samantha Íris, visitou as instalações da Secretaria, onde verificou de perto a realidade das baias, do ambulatório e de toda a infraestrutura de atendimento. No local, Andrea Janaína sugeriu adequações para melhorar as condições do espaço e ampliar a capacidade de acolhimento.

“Nosso compromisso é com ações concretas e emergenciais. A castração é uma prioridade, assim como a melhoria do atendimento a animais de populações vulneráveis. Além disso, queremos fortalecer as campanhas de conscientização e adoção, garantindo um impacto duradouro para a causa animal em Cuiabá”, enfatizou a primeira-dama.

A adjunta da BEA destacou a necessidade de estabelecer ações de curto, médio e longo prazo para estruturar um atendimento eficiente e sustentável. “A demanda é grande, e nosso desafio é atuar com planejamento e responsabilidade. O apoio do prefeito e da primeira-dama é fundamental para avançarmos em políticas públicas robustas, que envolvam castração, atendimento veterinário e conscientização da população”, pontuou Andrea Janaína.

Outro ponto debatido foi a possível transferência da unidade para a região do bairro Porto. A legislação vigente impõe restrições à permanência do canil na área central, devido a limitações no número de animais, além de questões relacionadas a ruídos e resíduos sólidos. A mudança permitiria melhores condições de funcionamento e atendimento.

Como parte do compromisso com a causa, uma nova reunião entre o prefeito Abilio Brunini e a equipe da BEA está agendada para quarta-feira (26). Desta vez, o encontro contará com a participação de associações e ONGs de proteção animal, fortalecendo o diálogo e a construção coletiva de políticas públicas eficazes para Cuiabá.

#PraCegoVer

A imagem mostra o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e a primeira-dama e vereadora Samantha Íris sentado dialogando com a equipe da Bem-Estar Animal. Abaixo tem uma galeria de fotos que mostra a visita da primeira dama às instalações da Secretaria.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT