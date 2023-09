Prefeito e primeira-dama lamentam a morte de Marcia Coutinho, esposa do ícone da música em Cuiabá, Julio Coutinho

Durante lançamento oficial da 21ª Edição do Rally Ecológico de 2023 foram distribuídas 3.500 mudas de árvores nativas do cerrado para a população. A iniciativa aconteceu na Praça Santos Dumont, na quinta-feira, 21, data comemorativa ao Dia da Árvore. O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aloízio Leite acompanhou a ação, representando a Prefeitura de Cuiabá que é parceira do evento. O Rally é organizado pelo Sportsmotor Clube de Automobilismo e conta com outros parceiros como Juizado Volante Ambiental (Juvam) e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Entre as espécies distribuídas estão pata de vaca, amora, caju e ipê, entre outras. Ou seja, uma variedade de opções para arborização, seja elas frutíferas ou de embelezamento, como é o caso do Ipê. Na oportunidade as pessoas foram orientadas pelo ambientalista Abel Nascimento, da Prefeitura de Cuiabá, e a engenheira florestal Rosiane Carnaíba, do Juvam.

“O Rally acontecerá em novembro e até lá vai agitando a adrenalina dos amantes deste esporte. A Prefeitura de Cuiabá não poderia ficar de fora de eventos como este, afinal, conseguem unir esporte, lazer, turismo e ações sociais integradas, além de aquecer o comércio, como hotéis, restaurantes e até oficinas”, destacou Leite.

A programação trouxe ainda novidades com a exposição de veículos especiais, como o trailer Carbo Campers, uma Mitsubishi ASX Outdoor/4×4, da Tauro Motors, além de uma BMW R 1200 GC, que integra a categoria Big-Trail.

E foi anunciado pelo diretor geral do Eco/23, Luiz Galvan, a doação das primeiras 50 cestas básicas, feita pela Motorfix. Os alimentos serão entregues à entidades como a MT Mamma, ainda antes da largada do Rally.

No edição deste ano as provas também terão novidades e o diretor técnico do Eco/23, Haroldo Pires, falou sobre o assunto.

“Pela primeira vez o Rally Ecológico terá uma prova noturna. As motos sairão às 13h da Praça do Choppão, devendo chegar no final da tarde, já os carros vão navegar a noite e isso vai exigir muito mais concentração, devido a limitação de visibilidade a distância”, destacou Pires, lembrando que na semana que antecede a prova será realizado o brieffing com todos os inscritos, com transmissão pelo canal do Rally Ecológico no You Tube.

O Rally Ecológico é uma competição de regularidade realizada em estradas vicinais, com o objetivo de integrar momentos de lazer e desafio às famílias participantes. Já a recepção dos participantes será no Lago do Manso. E a largada está programada para as 18h do dia 18 de novembro, na Praça Santos Dumont, em Cuiabá (MT). Por razões de segurança, os competidores das categorias motos, quadriciclos e UTVs irão sair mais cedo, às 13h, enquanto a chegada será na Marina do Altayr, localizada no Lago de Manso.

As inscrições estão abertas e são limitadas a 100 veículos, distribuídos em diversas categorias, incluindo motos, quadriciclos, UTVs, Carros 4×4 e Turismo 4×2. Para garantir seu lugar nesta emocionante competição, basta acessar o site www.cronorally.com.br.

Programação completa do Rally Ecológico 2023:

21 de setembro: Lançamento oficial

15 de novembro: Encerramento das inscrições

18 de novembro:

13h: Largada das categorias motos, quadriciclos e UTVs na Praça Santos Dumont.

18h: Largada das categorias Carros 4×4 e Turismo 4×2 na Praça Santos Dumont.

O Rally Ecológico é realizado graças ao apoio de parceiros como Shell/Postos Morada, Energisa, Reolon Seguros, Jr Pneus, Elitte Multiserviços, Juvam/Tribunal de Justiça e a Prefeitura de Cuiabá, através das Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana (Semob), Cultura, Esporte e Lazer e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável.

Com informações da Assessoria da Sportsmotor

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT