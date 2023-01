Prefeito e primeira-dama lamentam falecimento de estudante da rede municipal

Nesta terça (24), na sala Ipê do Hotel Mato Grosso Palace, será realizada a oficina ‘Livros didáticos e os multimeios didáticos: contribuições para o processo de ensino-aprendizagem’. A oficina, presencial, faz parte da programação da Semana Pedagógica 2023, evento formativo voltado às equipes gestoras e profissionais das unidades educacionais.

A oficina sobre livros didáticos será das 7h30 às 11h e, das 13h30 às 17h, para Técnicos em Multimeios Didáticos (TMD). Durante a oficina serão abordados temas como a organização das bibliotecas públicas ‘Saber com Sabor’ e bibliotecas escolares, o ‘Papel da Biblioteca Escolar no Processo de Ensino Aprendizagem’ e a importância dos Técnicos em Multimeios Didáticos no incentivo à formação de novos públicos leitores.

Cuiabá possui oito bibliotecas públicas Saber com Sabor, com um acervo de cerca de 72 mil livros, e 57 bibliotecas escolares na rede pública municipal. A oficina será ministrada pela Profª. Esp. Rosimar Nunes Rondon (CPP/CTE/DGE/SME) e Vera Lúcia Mendes da Silva, coordenadora das Bibliotecas Públicas Saber com Sabor.

On-line

Na programação on-line, prossegue o ciclo de palestras. No canal 2 da Escola Cuiabana no YouTube, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h estará acontecendo a vivência ‘Entre interações e brincadeiras: a rotina universalizada enquanto estratégia para a implementação de práticas diversificadas’, com as palestrantes Profª. Uilmara Sobrinho Castañon e Profª. Drª. Iury lara Alves (EI/COC/CTE/DGE). A palestra é voltada para Coordenadores Pedagógicos das unidades que atendem Educação Infantil e Técnicos em Desenvolvimento Infantil (TDI). As TDI devem participar no seu turno de trabalho e as Coordenadoras Pedagógicas participarão por Regional, Norte e Sul no período matutino e Leste e Oeste no período vespertino.

No canal 1, da Escola Cuiabana no YouTube, as palestras serão no período vespertino, às 13h30, com o tema ‘O papel do coordenador no processo de recomposição da aprendizagem dos estudantes: avaliação, monitoramento, intervenção pedagógica e engajamento docente’ com a Profª. Drª. Maria Regina dos Passos Pereira, da Editora Moderna).

Em seguida, às 15h30, será abordado o tema ‘Desafios para a consolidação das aprendizagens: resultados das ações interventivas realizadas com foco nos estudantes do 4º Ano/2022’. A formadora será a Profª. Drª. Maria Regina dos Passos Pereira. O público alvo das duas palestras serão os Coordenadores Pedagógicos que atuam com turmas de 4º e 5º Anos.

No período noturno, também no Canal 1, às 18h30, a palestra será ministrada pela Profª. Drª. Mabel Strobel Moreira da Silva que falará sobre o tema ‘Novos olhares para a Educação de Jovens e Adultos: desafios para o fortalecimento da aprendizagem e o combate à evasão’. A palestra será voltada para gestores e professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ainda na programação da Semana Pedagógica, no dia 3 de fevereiro será realizada, no Hotel Fazenda Mato Grosso, a Aula Inaugural do Ano Escolar 2023, primeiro Ato do Executivo Municipal referente à Educação.

Serviço:

Semana Pedagógica 2023

Dia: 24/01

Hora: Matutino/Vespertino

Local: Canal 2 – Escola Cuiabana no YouTube

Abertura

Hora: Das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h30

‘Vivências: Entre interações e brincadeiras: a rotina universalizada enquanto estratégia para a implementação de práticas diversificadas’

Formadoras: Prof.ª Uilmara Sobrinho Castañon/EI/COC/CTE/DGE e Prof.ª Dr.ª Iury Lara Alves – EI/COC/CTE/DGE

Mediador: Prof. Igor de Mello Espíndola- EI/COC/CTE/DGE

Público-Alvo: Coordenadores Pedagógicos das unidades que atendem Educação Infantil e TDI

Presencial

Matutino/Vespertino

Hora: Das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h

Local: Sala Ipê – Hotel Mato Grosso Palace

Oficina: Livros didáticos e os multimeios didáticos: contribuições para o processo de ensino-aprendizagem

Formadoras: Profª Esp. Rosimar Nunes Rondon/CPP/CTE/DGE/SME e Vera Lúcia Mendes da Silva/Biblioteca Saber com Sabor

Público-Alvo: TMD

Local: CANAL 1 – Escola Cuiabana no Youtube

Vespertino

Hora: 13h30 às 17h

Abertura

Palestra 1: O papel do coordenador no processo de recomposição da aprendizagem dos estudantes: avaliação, monitoramento, intervenção pedagógica e engajamento docente

Formadora: Prof.ª Dª Maria Regina dos Passos Pereira (Ed. Moderna)

Mediadora: Elijane Gonçalves Lopes – CTE/DGE/SME

15h30 – Palestra 2: Desafios para a consolidação das aprendizagens: resultados das ações interventivas realizadas com foco nos estudantes do 4ºano/2022

Formadora: Profª Me. Josemeire do Nascimento Ferreira/COC/CTE/DGE/SME

Mediador(a): Profª Esp. Mariluci de Souza Farias Brandão/COC/CTE/DGE/SME

Público-alvo: Coordenadores Pedagógicos que atuam com turmas do 4º e 5º ano

Encerramento: 17h

Abertura

18h30 – Palestra: Novos olhares para a Educação de Jovens e Adultos: desafios para o fortalecimento da aprendizagem e o combate à evasão

Formadora: Prof.ª Drª Mabel Strobel Moreira da Silva

Mediadora: Prof.ª Esp. Débora Marques Vilar/SA/SME

Público-alvo: Gestores e professores que atuam na EJA

Local: Canal 1 – Portal da Escola Cuiabana

Encerramento: 20h30