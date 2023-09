Prefeito e Primeira-dama lamentam falecimento de servidor aposentado

As inscrições para o 2º Encontro Municipal ‘Sua Vida Importa’ que acontecerá no dia 13 de setembro, estão abertas. Os interessados em participar da ação promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência devem acessar o link- http://e-eventos.cuiaba.mt.gov.br./. O evento é coordenado pela Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, tendo como tema escolhido “Por que precisamos Falar sobre Depressão e Suicídio”.

Na 1ª edição realizada no final do mês de setembro de 2021, foi registrada a participação de cerca de 700 pessoas de forma remota.

A metodologia adotada será de mesa redonda, tendo a participação do conferencista Manoel Vicente de Barros, psiquiatra e membro da Associação Mato-grossense de Psiquiatria; da psicoterapeuta sistêmica, Marialice Oliveira Mundim e do psicólogo, Jair Donato.

Alusivo ao mês internacional do ‘Setembro Amarelo’, onde as ações serão voltadas à prevenção ao suicídio, será realizado no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 18h30. O formato será presencial e híbrido, podendo ser acompanhado pela transmissão do facebook da Câmara- https://www.facebook.com/camaracba ou via youtube- https://www.youtube.com/@CamaraMunicipaldeCuiaba.

“O suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo mundo. A OMS aponta que a cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida. No Brasil, são cerca de 12 mil pessoas que cometem suicídio por ano, ocupando a oitava posição no mundo, o suicídio já ocupa o segundo lugar como causa de óbitos entre os adolescentes e jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. Quanto mais pautamos e debatermos essa temática, mais pessoas terão o apoio que realmente necessitam”, disse a secretária-adjunta de Direitos Humanos, Christiany Fonseca.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 65: 3645-6820 ou via e-mail – [email protected]. Os participantes receberão certificado de quatro horas. O curso é gratuito e está aberta para a população em geral.

“O tema merece todo destaque e atenção da sociedade e das nossas autoridades. O Brasil ocupa a 2ª posição quanto ao número de pessoas que sofrem de depressão no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. É o 1º colocado em casos graves de ansiedade e também, infelizmente, protagoniza as primeiras posições quanto aos índices de Suicídio. Precisamos avançar mais nas condições de prevenção e de combate a Depressão e ao Suicídio. Precisamos nos atentar também em como realmente podemos ajudar quem possa por vezes estar ao nosso lado sendo vítima desse quadro, no qual em grande parte acabamos não percebendo”, finalizou Christiany.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT