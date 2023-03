Prefeito e primeira-dama lamentam falecimento do ex-deputado Geraldo Reis

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SMOP), divulgou a abertura do processo de licitação para retomada das obras de pavimentação do bairro Jardim Industriário II, conforme publicação no diário da Gazeta Municipal da última quinta-feira (9).

Os trabalhos na região foram paralisados a pedido da Prefeitura de Cuiabá, em 2022, em decorrência do descumprimento do cronograma por parte da empresa responsável pela execução dos serviços. O contrato foi rescindido pela administração, oportunizando a elaboração de um novo certame para conclusão da obra.

A sessão pública para apresentação das propostas está marcada para ocorrer no próximo dia 27 deste mês, às 9h, na sala de licitações, localizada no subsolo do Palácio Alencastro.

O vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas, José Roberto Stopa, explicou que as atividades na comunidade estão em fase avançada, restando a implantação do asfalto, meio-fio, calçadas e sarjetas.

“Infelizmente, a empresa anterior não cumpriu com o combinado, gerando atrasos e transtornos. Notificamos, dialogamos para que os trabalhos fossem normalizados, porém, nenhuma medida adotada, resolveu a demanda, restando medidas mais severas para garantir a finalização das obras. A drenagem e o saneamento básico lá já estão prontos e queremos ainda este ano, entregar uma nova malha viária aos moradores do bairro Jardim Industriário II”, disse Stopa.

O edital e seus anexos estão disponíveis no endereço eletrônico: http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao/. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone: (65) 3645-6241 e/ou no e-mail: [email protected]