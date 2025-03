Prefeito e primeira-dama lamentam falecimento do jovem Antonny Gabriel

06/03/2025

Comissão de Direitos dos Idosos visita Abrigo Bom Jesus e doa à instituição

Da Assessoria – Vereador Chico 2000

Na manhã desta quarta-feira (05), a Comissão dos Direitos dos Idosos da Câmara Municipal de Cuiabá visitou a Fundação Abrigo do Bom Jesus. A comitiva foi liderada pelo presidente da CDI, vereador Chico 2000 (PL), acompanhado dos vereadores Dilemário Alencar (União Brasil) e Dra. Mara (Podemos).

Durante a visita, o vereador Chico 2000 apresentou uma das principais pautas da comissão: a 6ª Corrida do Legislativo Cuiabano, que ocorrerá no dia 13 de abril, com largada às 6h30 em frente à Câmara Municipal. O parlamentar anunciou que parte da arrecadação das inscrições será destinada à Fundação Abrigo do Bom Jesus.

“A Corrida do Legislativo é uma importante ferramenta de integração entre a população e o parlamento, além de cumprir um papel social fundamental, com a arrecadação de alimentos e valores revertidos para instituições filantrópicas. Este ano, parte da arrecadação será direcionada ao Abrigo Bom Jesus, em reconhecimento ao trabalho essencial que realizam no cuidado com os nossos idosos”, destacou Chico 2000.

As inscrições para a 6ª Corrida do Legislativo Cuiabano estão abertas e podem ser realizadas no site do Morro MT acessando aqui.

Além disso, os vereadores anunciaram o lançamento de uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas para o Abrigo Bom Jesus. As doações podem ser entregues na recepção da Câmara Municipal de Cuiabá.

O conselheiro da Fundação Abrigo do Bom Jesus, Elton Santana Casagrande, agradeceu a iniciativa e destacou a importância dessa parceria para a instituição.

“Agradeço, em nome do conselho, a visita do nosso vereador, ilustre e querido Chico 2000, com uma proposta brilhante. No passado, já fomos contemplados e voltar a ser contemplados agora é motivo de orgulho e gratidão”, afirmou.

O gestor administrativo da Fundação, Emerson Cássio, também destacou a importância da aproximação entre o legislativo e as instituições sociais.

“Fico contente em ver os vereadores empenhados na causa da pessoa idosa, participando do dia a dia da nossa fundação. Tenho certeza de que esse envolvimento gerará muitos frutos positivos”, comentou.

Já a conselheira e diretora administrativa da instituição, Jane Maria de Jesus, reforçou a gratidão pelo apoio recebido.

“Recebemos com muita alegria e gratidão essa lembrança do vereador Chico 2000 e da comissão. Ser contemplados com as arrecadações da corrida e com a campanha de fraldas é um gesto que fortalece nosso trabalho e melhora a qualidade de vida dos nossos idosos”, disse.

Com essas ações, a Comissão de Direitos Humanos e Defesa dos Direitos dos Idosos da Câmara de Cuiabá reafirma seu compromisso com a valorização e proteção da pessoa idosa na capital.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT