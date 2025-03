Prefeito e primeira-dama lamentam morte da jovem Emilly Azevedo Sena

13/03/2025

Maysa Leão propõe a criação do Dia Municipal do Celíaco

Da Assessoria – Vereadora Maysa Leão

Com o apoio da maioria dos vereadores, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou o parecer do projeto de lei da vereadora Maysa Leão, que cria o Dia Municipal do Celíaco, a ser celebrado anualmente em 16 de maio. A proposta visa aumentar a conscientização sobre a doença celíaca, condição autoimune que afeta quem não pode consumir glúten.

“Com a criação deste dia, queremos promover a educação e informar a população sobre os desafios enfrentados pelos celíacos. O diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado são essenciais para garantir uma vida com mais qualidade e saúde a essas pessoas”, afirmou Maysa Leão.

A proposta prevê que o Poder Público Municipal organize eventos, palestras e campanhas de conscientização para divulgar informações sobre a doença e a importância da alimentação sem glúten. Escolas e unidades de saúde também serão envolvidas, com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre os cuidados necessários para quem convive com a condição.

A criação do Dia Municipal do Celíaco reforça a importância do suporte necessário para melhorar a qualidade de vida desses cidadãos.

O projeto segue agora para votação em Plenário.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT