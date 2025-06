Prefeito e primeira-dama lamentam morte de auditor aposentado

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão deu início, na manhã desta terça-feira (17), à 15ª Conferência Municipal de Assistência Social de Cuiabá. Com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”, o evento está sendo realizado no Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC), localizado na Avenida Beira Rio, 3001, no bairro Jardim Europa.

A conferência reúne profissionais da rede socioassistencial, gestores públicos, conselheiros e a sociedade civil, com o objetivo de avaliar e propor diretrizes para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município.

“Esse é um momento de escuta e construção coletiva. Estamos celebrando duas décadas de um sistema que garantiu avanços importantes na proteção social, mas que ainda enfrenta desafios. Precisamos defender o SUAS com responsabilidade e união”, destacou a secretária Hélida Vilela durante a abertura oficial.

A programação desta terça começou com credenciamento e apresentação cultural, seguida por palestra do gerente de Atenção Básica Geovane Tomazzi, que abordou os avanços e desafios da política de assistência social em Cuiabá. Em seguida, Silvia Aline Ferreira, da Pia Sociedade de São Paulo (PAULUS), conduziu um painel sobre os 20 anos do SUAS.

Nesta tarde, participantes se dividiram em cinco mesas simultâneas com temas como acesso equitativo aos serviços, gestão descentralizada, proteção social e sustentabilidade financeira. O encerramento está previsto para às 17h.

A conferência segue nesta quarta-feira (18), com a consolidação de propostas e eleição dos delegados que representarão Cuiabá na conferência estadual.

#PraCegoVer

Na imagem principal está a secretária Hélida no primeiro plano com um microfone discursando e abrindo oficialmente os trabalhos da 15ª Conferência do SUAS. Ao fundo estão dezenas de servidores ouvindo atentamente as palavras da representante do poder executivo municipal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT