Prefeito e primeira-dama lamentam morte de Nailza Falcão

A presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Maria Avalone (PSDB), fez um discurso contundente durante a sessão desta quinta-feira (22), cobrando maior engajamento dos parlamentares no enfrentamento à violência contra as mulheres. Na ocasião, ela apresentou um requerimento solicitando a presença da secretária municipal Hadassah na próxima reunião da Comissão, com o objetivo de debater medidas efetivas de proteção às mulheres na capital.

“Estamos numa capital rica, do agronegócio, e é vergonhoso que tenhamos índices tão altos de violência contra a mulher. Isso não é problema só de mulher, é de todos nós. É uma vergonha para nós, vereadores, também”, afirmou Avalone.

A parlamentar ressaltou que, embora as discussões sobre infraestrutura e serviços urbanos sejam legítimas e constantes na Câmara, é urgente que a pauta da proteção às mulheres receba a mesma prioridade. “A gente vive brigando por buracos, por coisas que são importantes para a cidade, mas a violência contra a mulher não pode mais ser tratada como algo secundário. Isso precisa ser prioridade. É uma vergonha para todos nós”, reforçou.

Durante o discurso, Maria Avalone fez um apelo direto aos colegas parlamentares, especialmente aos homens. “Vocês nasceram de uma mulher, têm mãe, filha, esposa. Cuidar da mulher é cuidar da família inteira. Então, venham com a gente nessa luta. Essa causa é de todos”, completou.

A expectativa é que a próxima reunião da Comissão dos Direitos da Mulher conte com a participação da secretária Hadassah, além de representantes da rede de proteção, para fortalecer as políticas públicas e buscar soluções concretas no enfrentamento à violência contra a mulher em Cuiabá.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT