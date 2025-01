Prefeito e primeira-dama lamentam morte de servidora que atuou na Saúde por mais de 20 anos

Ponto tradicional de Cuiabá, o Museu do Rio Cuiabá “Hid Alfredo Scaff” se tornou um espaço essencial para a retomada do turismo na região do Porto. O prédio histórico é a porta de entrada do Aquário Municipal, que recebe 4 mil visitantes por dia, após gratuidade determinada pelo prefeito Abilio Brunini, atraindo turistas e tornando-se uma referência de lazer para as famílias mato-grossenses.

Além do Aquário Municipal, os visitantes do Museu do Rio têm acesso a exposições fotográficas que retratam a história de Cuiabá, ao artesanato local e podem também degustar receitas tradicionais no restaurante Regionalíssimo.

Para contribuir com a revitalização do Porto, o secretário de Turismo de Cuiabá, Fernando Medeiros estuda criar, um espaço multifuncional que abrigue diversas operações, como bares, restaurantes, estabelecimentos de alimentação, cafeterias, sorveterias, confecções e lojas de artesanato.

O secretário adjunto de Turismo, Gustavo Vandoni, esclareceu que a concessão não implica na cobrança de entrada no aquário, que continuará sendo gratuito, conforme determinação do prefeito Abilio Brunini. Segundo ele, a ideia é permitir que o espaço seja ocupado por operações comerciais e de serviços, com o objetivo de transformar o fluxo de visitantes em desenvolvimento econômico para a região.

“O plano de retomada é tirar a Secretaria daqui e usar esse espaço para fazer as concessões devidas. O TPU (Termo de Permissão de Uso) já está sendo estudado na Procuradoria. A ideia é atrair turistas que estejam visitando a cidade, consolidando o espaço como um atrativo cultural e gastronômico. A medida poderá ajudar a manter o Museu do Rio e o aquário funcionando, trazendo novos recursos e gerando riqueza tanto para os empresários que montarem suas operações quanto para o próprio município”, afirmou o secretário.

O retorno do movimento no Museu do Rio contou com a parceria da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), da Polícia Militar do Mato Grosso (PMMT), da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Ordem Pública e da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb). Trata-se de um esforço integrado da prefeitura para manter o espaço seguro, saudável e gratuito.

#PraCegoVer

O secretário adjunto de Turismo, Gustavo Vandoni gesticula e mostra os atrativos do Museu do Rio. Usa óculos e camisa branca. Abaixo uma galeria de imagens com fotos do local, incluindo peixes do Aquário Municipal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT