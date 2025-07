Prefeito e primeira-dama lamentam morte do jovem Thales de Oliveira Paini

Durante o recesso escolar, que acontece de 7 a 21 de julho, a Prefeitura de Cuiabá promove atividades esportivas gratuitas em diversas unidades da rede pública de ensino. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e tem como objetivo oferecer uma opção saudável e educativa de lazer para os estudantes durante as férias.

As atividades da escolinha de esportes serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 18h às 22h, e aos sábados, das 8h às 12h. Estão aptos a participar alunos devidamente matriculados nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

Serão oferecidas modalidades como vôlei, basquete, futsal e handebol. Além disso, em algumas unidades escolares, haverá atividades voltadas para a terceira idade, promovendo inclusão e qualidade de vida para esse público.

A iniciativa está inserida dentro do calendário escolar da Secretaria Municipal de Educação, previsto em decreto publicado no início do ano, e marca o encerramento do primeiro semestre letivo nas escolas da capital.

Confira abaixo as unidades participantes:

– EMEB Professora Maria Dimpina Lobo Duarte

– EMEB Madre Marta Cerutti

– EMEB Professor Firmo José Rodrigues

– EMEB Professor Zeferino Leite de Oliveira

– EMEB Doutor Orlando Nigro

– EMEB Professor Francisval de Brito

– EMEB Agostinho Simplício de Figueiredo

– EMEB Professora Tereza Lobo

– EMEB Professor Ranulpho Paes de Barros

– EMEB Tereza Benguela

– EMEB Senador Gastão de Matos Muller

– EMEB Jean Carlos Pinho Santos

– EMEB Silva Freire

– EMEB Antônia Tita Maciel de Campos

– EMEB Professor Lenine de Campos Póvoas

– EMEB Deputado Ulisses Silveira Guimarães

– EMEB Professora Gracildes Melo Dantas

– EMEB Professora Maria Ambrósio Pommont

– EMEB Tenente Octacílio Sebastião da Cruz

– EMEB Coronel Octayde Jorge da Silva

A Prefeitura reforça que as atividades foram planejadas com foco no bem-estar dos estudantes e na promoção do esporte como ferramenta de desenvolvimento físico e social.

#PraCegoVer

A imagem mostra a quadra poliesportiva no bairro Jardim Passaredo, onde alunos participam de uma competição de futsal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT