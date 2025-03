Prefeito e primeira-dama lamentam morte Rainerio Gabriel

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, firmou uma parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) para desenvolver capacitações e ações voltadas à conscientização e atendimento de pessoas com autismo. O acordo foi fechado com o presidente e a vice-presidente do TJMT, desembargadores José Zuquim Nogueira e Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e prevê uma série de iniciativas conjuntas. O acordo foi firmado na tarde de sexta-feira (28 de fevereiro), na sala de reuniões da presidência do Palácio da Justiça.

No encontro foram firmados duas frentes de trabalho, na primeira a prefeitura será responsável por disponibilizar um local para a realização de um evento especial durante o mês do autismo, em abril. Já o TJMT se encarregará de levar palestrantes e especialistas para abordar temas relacionados ao transtorno do espectro autista (TEA).

Outro compromisso firmado envolve a busca por um espaço adequado para sediar um centro de formação, identificação e referência para pessoas autistas. Neste projeto de médio e longo prazo, prefeitura e TJMT irão capacitar cuidadores de alunos com deficiência (CADs), pais e professores das redes pública e privada, ampliando o alcance da iniciativa.

O prefeito Abilio Brunini celebrou a parceria e destacou a importância da inclusão. “Eu fico muito feliz que o Tribunal de Justiça, através dos desembargadores, estejam junto com a gente nesse projeto. Quando eles me procuraram para tratar desse assunto, aceitei com prazer, porque faz parte do nosso compromisso com a inclusão. Essa parceria coloca a pauta do autismo em outro patamar, e Cuiabá e Mato Grosso têm muito a ganhar”, afirmou.

A primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, que também participou do encontro ressaltou a necessidade de envolvimento político na causa. “Essa parceria chega em um momento muito importante. Precisamos de apoio porque a demanda é crescente. E é fundamental que vereadores, deputados e senadores entendam sobre o tema para criar legislações e políticas públicas permanentes. As emendas parlamentares também podem ajudar a potencializar a identificação e o tratamento de pessoas com TEA”, destacou.

A desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, vice-presidente do TJMT, também comemorou a parceria, relembrando que tentou viabilizar esse projeto na gestão anterior, mas foi ignorada. “Desde o ano passado eu estava buscando aliados, mas infelizmente ainda não tinha conseguido. Agora, com o prefeito, conseguimos firmar essa parceria para instalar um centro de referência e ajudar muitas pessoas carentes. Isso é um avanço significativo”, pontuou.

O evento de abril será apenas uma das ações dentro do projeto, que visa transformar Cuiabá em um modelo de acolhimento e suporte a pessoas autistas e suas famílias.

#PraCegoVer

Na imagem principal está o prefeito Abilio Brunini sentado à direita do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, José Zuquim e a esquerda o representante do TJMT está a vice-presidente e desembargadora Nilza Maria. Os três estão em uma sala de reuniões com semblantes concentrados e focados. Na galeria de imagens outras fotos registraram a reunião com outros técnicos, juízes e representantes da prefeitura em uma grande mesa em formato oval.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT