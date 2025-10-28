Cuiabá
Prefeito e primeira-dama manifestam pesar pelo falecimento dos pais do vice-presidente da OAB-MT
Com profundo pesar, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama Samantha Iris e toda a equipe da Prefeitura de Cuiabá lamentam o falecimento do senhor Velci Santin, de 82 anos, e da senhora Salete Santin, de 77 anos, pais do vice-presidente da OAB-MT, Giovane Santin, ocorrido na madrugada desta terça-feira (28), na cidade de Cassilândia (MS).
O senhor Velci faleceu em casa, vítima de um infarto. Momentos depois, ao tentar socorrê-lo, a esposa Salete sentiu-se mal, sofreu um AVC e também veio a óbito. O casal deixa filhos, netos, bisnetos e uma história marcada pelo amor, pela fé e pelo exemplo de união e companheirismo.
O velório ocorre na Funerária Nossa Senhora Aparecida, em Cassilândia, e o sepultamento será realizado ainda nesta terça-feira, às 16h.
Neste momento de dor e despedida, a Prefeitura de Cuiabá se solidariza com o vice-presidente Giovane Santin, familiares e amigos, desejando conforto e serenidade para atravessar esta perda tão profunda.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá mantém vacinação em todas as unidades básicas de saúde
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que todas as 68 Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão abastecidas com vacinas do Calendário Nacional de Imunização, garantindo a proteção de crianças, adolescentes, adultos e idosos. O atendimento segue normalmente mesmo após o Dia D da vacinação e está disponível também para turistas que estiverem na capital para o show do Guns N’ Roses, nesta sexta-feira (31), na Arena Pantanal.
As unidades estão distribuídas nas quatro regiões da cidade, Norte, Sul, Leste e Oeste, e funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Todas contam com equipes preparadas para orientar a população e aplicar as doses de acordo com a faixa etária e o histórico vacinal.
A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, reforça que a vacinação é uma das principais estratégias de prevenção de doenças e deve ser mantida atualizada durante todo o ano.
“Mesmo após o Dia D, as unidades continuam vacinando normalmente. A imunização é a forma mais eficaz de prevenir doenças graves e garantir a saúde da população, incluindo os visitantes que chegam a Cuiabá para os grandes eventos”, destacou.
A secretária de Atenção Primária, Cinara Brito, ressalta que o município está preparado para atender toda a demanda, tanto da população local quanto dos turistas que visitam a capital.
“Todas as nossas unidades estão com estoques abastecidos e equipes disponíveis para atender quem precisa atualizar a caderneta de vacinação. Vacinar é um ato de cuidado coletivo, que protege não apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade”, afirmou Cinara.
Vale ressaltar que, após a aplicação, a vacina leva cerca de duas semanas para se tornar efetiva no organismo. Esse é o tempo que o sistema imunológico leva para produzir anticorpos neutralizantes, responsáveis por garantir a proteção contra o agente infeccioso. Por isso, é importante manter o esquema vacinal em dia e não deixar para se vacinar apenas em períodos de surto ou antes de eventos específicos.
Vacinas disponíveis na rede municipal
O município oferece todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, contemplando diferentes faixas etárias.
Crianças (0 a 9 anos)
BCG, Hepatite B, Penta (DTP+Hib+HB), Poliomielite (VIP), Pneumocócica 10-valente, Rotavírus humano, Meningocócica C e ACWY, Tríplice viral (SCR), Tetraviral (SCRV), Febre amarela, Influenza (gripe), Covid-19, Hepatite A e Varicela.
Adolescentes e jovens (10 a 24 anos)
HPV quadrivalente, Meningocócica ACWY, Hepatite B, dT (difteria e tétano), Febre amarela, Tríplice viral (SCR), Pneumocócica 23-valente e Varicela (para indígenas e profissionais de saúde).
Adultos (25 a 59 anos)
Hepatite B, dT, Febre amarela, Tríplice viral (SCR), Pneumocócica 23-valente e Varicela (para profissionais de saúde e indígenas).
Idosos (a partir de 60 anos)
Hepatite B, dT, Febre amarela (conforme avaliação médica), Tríplice viral (para trabalhadores da saúde), Pneumocócica 23-valente, Varicela (para indígenas e profissionais de saúde), Influenza (gripe) e Covid-19.
A SMS reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é fundamental para evitar o ressurgimento de doenças já controladas e proteger toda a comunidade.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Projeto “Laço com a Vida” destaca cuidado mútuo para prevenção do câncer de mama e de colo de útero
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
