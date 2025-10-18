Prefeito e primeira dama premiam aluno de Cuiabá por melhor música infantil

O prefeito Abilio Brunini e a primeira dama Samantha Iris entregaram na quarta-feira (15) um aparelho tablet ao estudante João Lucas Silva Barreto, matriculado no 4º ano C da escola professora Gracildes Melo Dantas, localizada no bairro Altos da Glória. O ato de entrega ocorreu durante o lançamento do projeto “Livro Livre”.

O aluno, de apenas 9 anos, produziu uma música destinada ao combate ao trabalho infantil, reconhecida pela Secretaria Municipal de Educação (SME) como uma das três melhores produções dos estudantes da rede pública de Cuiabá. Do concurso estudantil, participaram 2.931 estudantes do ensino fundamental. Para entender mais, clique AQUI, AQUI e AQUI.

“Ver estudantes no caminho certo, buscando e aprimorando o conhecimento, é motivo de muito orgulho para Cuiabá”, declara o prefeito Abilio Brunini.

A primeira dama Samantha Iris reforça à importância da abordagem do tema do combate ao trabalho infantil nas escolas de Cuiabá. “É um despertar de consciência. Esse debate que nasce nas escolas contribui para um futuro melhor”.

O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, também enaltece a conquista do jovem estudante. “É uma vitória da educação pública que mostra o compromisso de professores com a boa aprendizagem”.

Produção

O estudante João Lucas Silva Barreto declara que tem a mente aberta para a cultura, considerando-se eclético nas músicas. “Gosto de ouvir todas as músicas. Sertanejo, rap, funk, pagode. Busquei inspiração em diferentes trechos”.

Motivo de orgulho

O pai do estudante, Jonathan Morrison Souza Barreto, afirma que está orgulhoso pela conquista do filho. “Sempre peço para meu filho escrever as boas ideias que surgem na mente. Para não deixar nenhuma ideia se perder. Fiquei muito feliz com este resultado”.

#PraCegoVer

A foto ilustra o prefeito Abilio Brunini entregando um aparelho tablet ao estudante João Lucas Silva Barreto, que está devidamente uniformizado. Do lado esquerdo, a primeira dama Samantha Iris, vestida com roupa rosa, bate palmas pela conquista do estudante. Do lado direito, também bate palmas, a diretora da escola, Elizangêla Maria Vieira, e o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT