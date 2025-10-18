Cuiabá
Prefeito e primeira dama premiam aluno de Cuiabá por melhor música infantil
O prefeito Abilio Brunini e a primeira dama Samantha Iris entregaram na quarta-feira (15) um aparelho tablet ao estudante João Lucas Silva Barreto, matriculado no 4º ano C da escola professora Gracildes Melo Dantas, localizada no bairro Altos da Glória. O ato de entrega ocorreu durante o lançamento do projeto “Livro Livre”.
O aluno, de apenas 9 anos, produziu uma música destinada ao combate ao trabalho infantil, reconhecida pela Secretaria Municipal de Educação (SME) como uma das três melhores produções dos estudantes da rede pública de Cuiabá. Do concurso estudantil, participaram 2.931 estudantes do ensino fundamental. Para entender mais, clique AQUI, AQUI e AQUI.
“Ver estudantes no caminho certo, buscando e aprimorando o conhecimento, é motivo de muito orgulho para Cuiabá”, declara o prefeito Abilio Brunini.
A primeira dama Samantha Iris reforça à importância da abordagem do tema do combate ao trabalho infantil nas escolas de Cuiabá. “É um despertar de consciência. Esse debate que nasce nas escolas contribui para um futuro melhor”.
O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, também enaltece a conquista do jovem estudante. “É uma vitória da educação pública que mostra o compromisso de professores com a boa aprendizagem”.
Produção
O estudante João Lucas Silva Barreto declara que tem a mente aberta para a cultura, considerando-se eclético nas músicas. “Gosto de ouvir todas as músicas. Sertanejo, rap, funk, pagode. Busquei inspiração em diferentes trechos”.
Motivo de orgulho
O pai do estudante, Jonathan Morrison Souza Barreto, afirma que está orgulhoso pela conquista do filho. “Sempre peço para meu filho escrever as boas ideias que surgem na mente. Para não deixar nenhuma ideia se perder. Fiquei muito feliz com este resultado”.
#PraCegoVer
A foto ilustra o prefeito Abilio Brunini entregando um aparelho tablet ao estudante João Lucas Silva Barreto, que está devidamente uniformizado. Do lado esquerdo, a primeira dama Samantha Iris, vestida com roupa rosa, bate palmas pela conquista do estudante. Do lado direito, também bate palmas, a diretora da escola, Elizangêla Maria Vieira, e o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Consultórios odontológicos vão oferecer atendimento 24 horas para crianças em Cuiabá
A Prefeitura de Cuiabá prepara a implantação de uma estrutura inédita de atendimento odontológico voltada exclusivamente ao público infantil no novo Centro Médico Infantil (CMI) Antonny Gabriel de Souza Gomes de Moraes, o primeiro hospital 100% pediátrico da capital. O espaço contará com consultórios odontológicos equipados para atendimento 24 horas, oferecendo tanto urgências quanto procedimentos eletivos por agendamento.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nove odontopediatras irão compor a equipe responsável pelo serviço, que incluirá o diagnóstico e tratamento de lesões bucais, além do atendimento especializado a crianças com necessidades especiais.
O setor odontológico funcionará integrado ao pronto atendimento do CMI, com suporte em tempo integral e ambientes planejados para proporcionar acolhimento e conforto. O espaço contará com salas de procedimento e consultórios equipados com tecnologia moderna, garantindo segurança e qualidade nos atendimentos.
Localizado em uma área anexa ao antigo Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, na Avenida General Valle, o CMI recebeu investimentos de R$ 11,8 milhões e será referência na atenção pediátrica do município. O hospital foi projetado para oferecer um ambiente humanizado e acessível, com espaços lúdicos e acolhedores voltados ao bem-estar das crianças e seus acompanhantes.
A entrega da estrutura física do CMI ocorreu neste domingo (12), em vistoria técnica realizada pelo prefeito Abilio Brunini, marcando a transição para a fase final de implantação do hospital. Os atendimentos estão previstos para começar em novembro.
“O CMI Antonny é um marco para Cuiabá. É uma obra que resgata a dignidade da saúde pública e garante que nossas crianças recebam o melhor cuidado possível, em um ambiente pensado especialmente para elas”, afirmou o prefeito.
Com a nova unidade, a Prefeitura de Cuiabá reforça seu compromisso com a ampliação e qualificação da rede municipal de saúde, priorizando o atendimento humanizado e especializado para o público infantil, inclusive na área odontológica, muitas vezes negligenciada no atendimento emergencial.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Obras de requalificação do Mercado do Porto são retomadas com foco em acessibilidade e drenagem
As obras de requalificação do Mercado do Porto, em Cuiabá, serão retomadas na próxima semana, sob coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura. A intervenção visa corrigir falhas deixadas na entrega anterior, realizada no fim de 2024, que ocorreu com pendências estruturais e de acessibilidade.
Segundo a pasta, os primeiros serviços serão dedicados à reconstrução dos sistemas de drenagem e esgoto, considerados os pontos mais sensíveis e que haviam sido executados de forma inadequada. As laterais do mercado já foram refeitas, e a próxima etapa será a drenagem da área de pescados, para eliminar o acúmulo de água que ainda ocorre no local.
Outra frente de trabalho será a readequação da calçada frontal, que havia sido quebrada, para garantir o cumprimento das normas de acessibilidade, incluindo rampas, guarda-corpos e inclinação adequada para cadeirantes. O forro da praça de alimentação, que apresentava buracos, também será reparado nesta primeira etapa, atendendo a uma notificação do Ministério Público.
Além das correções imediatas, a reforma prevê melhorias futuras e expansão do complexo. O projeto inclui a integração do Mercado do Porto ao Shopping Orla, com a demolição de construções que hoje obstruem a vista da entrada, formando um único eixo turístico. A proposta também contempla ações de sustentabilidade, como arborização, coleta seletiva e uma nova área para resíduos úmidos.
Está em elaboração o projeto para construção de uma Sala de Desossa e Manipulação, viabilizada por uma emenda de R$ 750 mil, e de um banheiro no térreo, atendendo a uma demanda dos permissionários do setor de pescados.
“A obra do Mercado do Porto é um exemplo de que consertar o que não foi feito corretamente, muitas vezes, é mais difícil do que começar do zero. Infelizmente, a gestão passada entregou o mercado sem o sistema de esgoto e fora das normas de acessibilidade. Tivemos que revisar o projeto e o orçamento, mas agora a prioridade é fazer uma entrega definitiva e de qualidade”, afirmou o secretário municipal Fernando Medeiros, destacando o desafio de corrigir o que foi entregue de forma incompleta:
De acordo com o secretário-adjunto municipal de Obras e Infraestrutura, Matheus Barbosa, a previsão de entrega das etapas de drenagem e esgoto dependerá da conclusão do detalhamento orçamentário, prevista para a próxima semana.
“Estamos revisando o orçamento para garantir legalidade e precisão. Os projetos de drenagem, esgoto e acessibilidade foram elaborados por especialistas e seguem todas as normas vigentes. Haverá fiscalização diária para assegurar que tudo seja executado conforme o planejado”, explicou.
A prefeitura informou que o acesso dos permissionários e do público não será afetado durante as intervenções, já que o Mercado do Porto possui múltiplas entradas. As áreas em obra estarão isoladas, sem interferir no funcionamento do espaço.
#PraCegoVer
A imagem mostra o interior do Mercado do Porto, com bancas de frutas, verduras e produtos regionais.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Consultórios odontológicos vão oferecer atendimento 24 horas para crianças em Cuiabá
Prefeita prestigia ação social e acompanha Dia D de vacinação em Várzea Grande
Corpo de Bombeiros combate 11 incêndios florestais neste sábado (18)
Governo de MT entrega casas para famílias em situação de vulnerabilidade: “Esperei 12 anos por esse momento”, afirma contemplada
Corpo de Bombeiros remove árvore que caiu em cima de telhado de casa
Segurança
PM prende casal de faccionados e apreende 18 quilos de maconha após perseguição
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) da 32ª Companhia Independente, em ação conjunta com a Força Tática do 5º...
Governo de MT assina ordem de serviço para novas instalações de três delegacias no prédio do antigo Cridac
O Governo de Mato Grosso assinou, nesta sexta-feira (17.10), a ordem de serviço para a instalação de três delegacias especializadas...
Polícia Militar localiza e recupera carro e moto roubados em Rondonópolis
Policiais militares do 5º Batalhão recuperaram, nesta sexta-feira (17.10), um carro e uma motocicleta que foram roubados durante uma ação...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
-
Economia & Finanças4 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
Economia & Finanças4 dias atrás
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
-
JUSTIÇA5 dias atrás
Projeto de viveiro permanente é lançado com apoio do MPMT
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde recebe medicamento inédito para tratamento de câncer de mama no SUS
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Três comunidades de Nova Bandeirantes serão atendidas por mutirões eleitorais
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Paralisação nos EUA deixa mercado de soja ‘no escuro’ e exige cautela do produtor brasileiro
-
Cuiabá5 dias atrás
Cata-treco percorre CPA IV, Guia e outros sete bairros nesta semana em Cuiabá