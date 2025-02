Prefeito e primeira-dama prestigiam posse do novo Procurador Geral de Justiça

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, reuniu-se com autoridades femininas nesta sexta-feira (7) para planejar uma série de ações integradas que visam celebrar e oferecer serviços específicos ao público feminino no Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

Com uma agenda integrada entre diversas secretarias e a participação ativa de representantes da região, as ações planejadas para o Dia Internacional da Mulher prometem ampliar o acesso a serviços essenciais e reforçar o combate à violência doméstica, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das mulheres.

No encontro estiveram presentes a primeira-dama Samantha Iris, a desembargadora Maria Erotides, a vice-prefeita Vânia Rosa e o promotor de Justiça Milton Mattos, além de secretárias municipais e vereadoras.

Entre as secretárias participantes estão Ana Karla Costa, secretária de Comunicação, Lúcia Helena, secretária de Saúde, Evanilda Solange Dias, secretária de Educação, Regivânia Alves, secretária de Mobilidade Urbana, Hadassa Suzannah, secretária de Mulher, Juliana Palhares, secretária de Ordem Pública, Francyanne Siqueira, secretária-adjunta de Ordem Pública, Stefanya Paiva, secretária-adjunta da Mulher e Thania Zanette, secretária-adjunta.

Representantes de outros municípios também marcaram presença, como a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e a secretária de Saúde de Rondonópolis, Tânia Balbinotti, além das vereadoras Paula Calil, Michelly Alencar, Baixinha, Katiuscia Manteli e Maria Avalone.

Durante a reunião, o prefeito Brunini enfatizou a importância de unir esforços para implementar políticas públicas efetivas voltadas para as mulheres. Ele destacou a proposta de realizar o “dia D da Mulher”, quando todas as unidades básicas de saúde oferecerão serviços e exames específicos, além de atendimento jurídico, social, psicológico e psiquiátrico, proporcionando um dia de apoio integral ao público feminino.

No debate sobre a violência doméstica, a desembargadora Maria Erotides ressaltou os alarmantes índices de feminicídio no estado. “Temos números muito tristes em relação à violência doméstica no nosso estado. Mato Grosso ainda é o estado onde mais se matam mulheres pelo simples fato de serem mulheres. A última estatística registrada no sistema do Tribunal de Justiça aponta um índice de 2,5 mortes para cada grupo de 100 mil mulheres. São números alarmantes. Por mais que tentemos, por mais que busquemos soluções e nos empenhemos, a realidade continua a mesma. Nossa ideia é fortalecer as redes de enfrentamento à violência nos municípios. Atualmente, temos apenas 26 redes funcionando no estado, quando precisaríamos de pelo menos 146″, explicou.

O prefeito também ressaltou a importância de que as políticas voltadas para as mulheres sejam concretas. “Nossa prioridade é garantir que as políticas voltadas para as mulheres no município de Cuiabá sejam reais e eficazes. A ideia é trabalhar no mês da mulher, uma promoção, uma padronização, informando as grandes mulheres que fizeram parte da nossa história, por exemplo, a primeira prefeita do Brasil aconteceu na cidade de Rosário Oeste. Pegar um dia, pelo menos um dia, e fazer uma completa rede social, uma completa conscientização das histórias. Eu acho que isso é muito justo e cria uma mobilização de nós mesmos”, pontuou o prefeito.

#PraCegoVer

A imagem mostra autoridades femininas junto ao prefeito Abilio Brunini. O grupo está em uma sala com paredes claras e iluminação embutida no teto. Elas estão organizadas em uma única fileira, sorrindo e olhando para a câmera. Na frente da imagem, há uma grande mesa de madeira.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT