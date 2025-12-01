Prefeito e primeira-dama recebem Medalha Dom Pedro II do Corpo de Bombeiros

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e a primeira-dama e vereadora Samantha Íris foram homenageados na manhã desta segunda-feira (1º) com a Medalha Imperador Dom Pedro II, a mais alta honraria concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT). A cerimônia ocorreu no Salão Nobre Clóvis Vettorato, no Palácio Paiaguás, e reuniu autoridades estaduais e municipais.

Entre os presentes estavam o governador Mauro Mendes, o vice-governador Otaviano Pivetta, deputados estaduais, além da presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil. A solenidade reforçou o reconhecimento às personalidades que têm contribuído de forma significativa para o fortalecimento das ações de proteção, prevenção e segurança promovidas pelo CBMMT.

A Medalha Imperador Dom Pedro II destaca civis e militares que prestam serviços relevantes ou atuam de maneira estratégica junto à corporação. A outorga segue rigorosos critérios definidos por decretos estaduais — como o Decreto nº 370/2020 — e passa pela análise do Conselho da Ordem do Mérito do Corpo de Bombeiros.

Durante o evento, o comando-geral do CBMMT ressaltou o papel de lideranças políticas na construção de políticas públicas que apoiam o trabalho dos bombeiros, especialmente em momentos de crise climática e aumento de ocorrências. Abilio Brunini e Samantha Íris foram reconhecidos por suas contribuições institucionais e pelo empenho em fortalecer ações de defesa civil e prevenção na capital mato-grossense.

A cerimônia ocorreu no mesmo dia em que o Governo de Mato Grosso apresentou o balanço oficial do período de incêndios florestais de 2025 e lançou os novos serviços Vistoria Teleguiada e FireLoc, voltados ao reforço das operações de combate a incêndios urbanos. O encontro, realizado também no Palácio Paiaguás, contou com a participação do governador, do vice-governador, do secretário de Segurança Pública e do comandante-geral do CBMMT.

A entrega da honraria ao prefeito e à primeira-dama marcou a manhã como um momento de reconhecimento público ao compromisso com a segurança, a modernização e o apoio às forças que atuam diariamente na proteção da população cuiabana e mato-grossense.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT