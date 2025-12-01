Cuiabá
Prefeito e primeira-dama recebem Medalha Dom Pedro II do Corpo de Bombeiros
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e a primeira-dama e vereadora Samantha Íris foram homenageados na manhã desta segunda-feira (1º) com a Medalha Imperador Dom Pedro II, a mais alta honraria concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT). A cerimônia ocorreu no Salão Nobre Clóvis Vettorato, no Palácio Paiaguás, e reuniu autoridades estaduais e municipais.
Entre os presentes estavam o governador Mauro Mendes, o vice-governador Otaviano Pivetta, deputados estaduais, além da presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil. A solenidade reforçou o reconhecimento às personalidades que têm contribuído de forma significativa para o fortalecimento das ações de proteção, prevenção e segurança promovidas pelo CBMMT.
A Medalha Imperador Dom Pedro II destaca civis e militares que prestam serviços relevantes ou atuam de maneira estratégica junto à corporação. A outorga segue rigorosos critérios definidos por decretos estaduais — como o Decreto nº 370/2020 — e passa pela análise do Conselho da Ordem do Mérito do Corpo de Bombeiros.
Durante o evento, o comando-geral do CBMMT ressaltou o papel de lideranças políticas na construção de políticas públicas que apoiam o trabalho dos bombeiros, especialmente em momentos de crise climática e aumento de ocorrências. Abilio Brunini e Samantha Íris foram reconhecidos por suas contribuições institucionais e pelo empenho em fortalecer ações de defesa civil e prevenção na capital mato-grossense.
A cerimônia ocorreu no mesmo dia em que o Governo de Mato Grosso apresentou o balanço oficial do período de incêndios florestais de 2025 e lançou os novos serviços Vistoria Teleguiada e FireLoc, voltados ao reforço das operações de combate a incêndios urbanos. O encontro, realizado também no Palácio Paiaguás, contou com a participação do governador, do vice-governador, do secretário de Segurança Pública e do comandante-geral do CBMMT.
A entrega da honraria ao prefeito e à primeira-dama marcou a manhã como um momento de reconhecimento público ao compromisso com a segurança, a modernização e o apoio às forças que atuam diariamente na proteção da população cuiabana e mato-grossense.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá recebe mais de R$ 60 milhões em emendas para reforçar a Saúde
A Prefeitura de Cuiabá reforçou, nesta segunda-feira (1º), seu compromisso com a transparência ao divulgar, na edição da Gazeta Municipal, o balanço completo das emendas parlamentares destinadas à Saúde. Segundo o relatório, o município já recebeu R$ 62 milhões em repasses para a Saúde, considerando R$ 45 milhões provenientes de parlamentares e bancadas, já pagos, somados aos R$ 17 milhões creditados das emendas apresentadas pelo então deputado federal Abilio Brunini.
O documento detalha tanto os valores indicados quanto aqueles efetivamente pagos pelo governo federal, permitindo que a população acompanhe, de forma clara, a origem e a aplicação dos recursos públicos. Todos esses recursos foram incorporados ao Fundo Municipal de Saúde e estão sendo aplicados no custeio das unidades, compra de insumos, serviços de média e alta complexidade, apoio à Saúde Mental, odontologia, UPAs e estruturação da rede.
Os valores destinados por Abilio totalizam R$ 17 milhões foram efetivamente liberados pelo Ministério da Saúde até o momento — referentes a pagamentos de custeio: R$ 387 mil, R$ 2,85 milhões, R$ 14 milhões.
Além de Abilio, a deputada Federal Coronel Fernanda encaminhou R$ 9.125.000. O recurso foi para as UPAs Norte, Sul, Leste e Oeste; próteses odontológicas; insumos e medicamentos da Rede de Urgência; além de diagnósticos e cirurgias de média complexidade.
Já o senador Jayme Campos ficou responsável pelo envio de R$ 2.099.044. O dinheiro foi para procedimentos de média complexidade, reabilitação da pessoa com deficiência no CER, serviços de Saúde Mental (CAPS) e para o Serviço Residencial Terapêutico.
A gestão municipal destaca que a divulgação periódica desses dados fortalece o controle social e permite que qualquer cidadão consulte, conferir e comparar cada etapa do processo. Para isso, basta acessar o Portal do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e pesquisar “Fundo Municipal de Saúde de Cuiabá”. Lá estão disponíveis as portarias, os pagamentos, as indicações, os autores das emendas e os detalhes operacionais de cada transferência.
Além das emendas de Abilio, o balanço inclui contribuições expressivas de outros parlamentares. Os recursos estão distribuídos entre Atenção Primária, Rede de Urgência, cirurgias, reabilitação, CAPS, insumos, exames e próteses, garantindo reforço financeiro em áreas estratégicas para o atendimento da população.
Relação das Emendas Destinadas por Parlamentar
Abilio Brunini (então deputado federal)
R$ 387 mil
R$ 2,8 milhões
R$ 14 milhões
Deputada Coronel Fernanda
R$ 875.000,00
R$ 875.000,00
R$ 875.000,00
R$ 875.000,00
R$ 804.690,00
R$ 3.996.046,00
R$ 1.699.264,00
Total: R$ 9.125.000,00
Senador Jayme Campos
R$ 1.283.199,00
R$ 79.977,00
R$ 273.668,00
R$ 223.200,00
R$ 240.000,00
Total: R$ 2.099.044,00
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) – Senado
R$ 4.000.000,00
Bancada Federal de Mato Grosso
R$ 3.910.000,00
R$ 5.302.175,00
R$ 5.788.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 9.902.972,00
R$ 2.000.000,00
Total: R$ 28.903.147,00
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Última edição de 2025 da Feira Cultura, Sabor e Arte acontece nesta terça
Idealizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a Feira Cultura, Sabor e Arte chega a 7ª edição nesta terça-feira (2), encerrando a programação para este ano. O evento que tornou-se efetivo no final de cada mês, promete mais um dia repleto de arte, música, gastronomia e empreendedorismo local. Os expositores estarão posicionados na Praça Alencastro a partir das 9h até as 16h, com uma variedade de produtos como bolos, doces, artesanatos, decoração, pratos típicos da região e muito mais.
O objetivo é o fortalecimento da economia criativa e a valorização dos artistas, artesãos da região. Além de oferecer ao público visitante uma experiência acolhedora e acessível a toda família.
Contará com música ao vivo com artistas locais e o Cuiabá Sonoro, Banda de Percussão Infantil com o mestre Inácio, apresentação com grupo de Hip Hop, que é uma dança urbana capaz de conectar juventude, arte e movimento, além de outras performances culturais ao longo do dia, valorizando talentos da comunidade.
O público terá a oportunidade de apreciar as atrações e conhecer produtos criativos e regionais, saborear a culinária local e interagir com os artesãos que preservam as tradições e inovam em suas técnicas.
“A cada edição a Feira Cultura, Sabor e Arte reafirma o compromisso com a construção de espaços públicos vivos, diversos e democráticos, fortalecendo o sentimento de pertencimento e o acesso à cultura”, destacou o secretário Municipal de Cultura, Johnny Everson.
Serviço:
O que: 7ª edição da Feira Cultura, Sabor e Arte
Quando: Terça-feira (2)
Horário: das 9h às 16h
Local: Praça Alencastro
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá recebe mais de R$ 60 milhões em emendas para reforçar a Saúde
Ministério da Saúde participa de debates sobre emergência em saúde e formação profissional
ALMT aprova projeto que proíbe cancelamento sem justificativa de planos de saúde para pessoas com autismo
Agenda reforça compromissos do deputado Moretto com mulheres rurais, agricultura familiar e infraestrutura
Ação social coordenada por Wilson Santos leva serviços essenciais ao Contorno Leste
Segurança
Dedetização DEA Cuiabá
A Polícia Civil comunica que o prédio da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), localizado na Avenida Dante de Oliveira, no...
Força Tática prende suspeito de tentar matar idoso com facada em Tangará da Serra
Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (1.12), um homem suspeito...
Polícias Civil e Militar prendem cinco criminosos envolvidos em roubo com reféns em Tangará da Serra
Cinco criminosos, envolvidos em um roubo a residência em que uma família foi feita refém, em Tangará da Serra, foram...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Com 98,01% de cobertura biométrica, Dom Aquino atinge meta de campanha
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura e Sebrae promovem capacitação aos profissionais da construção civil sobre a implantação do BIM
-
Saúde6 dias atrás
Brasil e Reino Unido abrem Simpósio Internacional de Uma Só Saúde
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner inaugura Diretoria da Sema em Sinop e pede atenção ao Sítio Pesqueiro
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Alto Taquari é o 13º município a atingir meta da campanha Biometria 100%
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura entrega novo semáforo no cruzamento da avenida André Maggi com avenida dos Pinheiros
-
CIDADES3 dias atrás
#ConheçaSinop: Vale do Mirante revela a força do ecoturismo e das águas cristalinas na zona rural de Sinop
-
Política4 dias atrás
TV Assembleia celebra marco histórico: 500 transmissões ao vivo apenas em 2025