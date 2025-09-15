Prefeito e secretária anunciam força-tarefa distribuição de medicamentos

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, acompanhou o recebimento de um novo carregamento de medicamentos no Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá (CDMIC). A vistoria foi realizada, na manhã desta segunda-feira (15), ao lado da secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, e marcou a chegada de um lote que integra contrato no valor de R$ 59 milhões, destinado a abastecer todas as unidades de saúde da capital.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância do planejamento e da transparência na gestão dos recursos, reforçando que o município vem superando dificuldades herdadas em relação ao fornecimento e à credibilidade junto aos fornecedores. “É importante entender que, durante muito tempo, a Prefeitura de Cuiabá teve problemas de credibilidade no mercado, era vista como mau pagador e isso dificultava o acesso aos medicamentos. Agora estamos honrando compromissos, colocando a casa em ordem e garantindo que a população não sofra mais com a falta de remédios. Esse investimento é fundamental para assegurar uma saúde de qualidade”, afirmou Brunini.

A secretária de Saúde ressaltou o empenho das equipes técnicas no processo de recebimento e distribuição do material. “Esse é um trabalho coordenado. A partir de hoje, as unidades de saúde já estão sendo abastecidas. Contamos com o apoio dos gestores e coordenadores para organizar a logística e o controle, de forma que os medicamentos cheguem rapidamente à população que precisa”, explicou Carmona.

Além da vistoria, o prefeito determinou a criação de uma força-tarefa para dar maior celeridade aos processos logísticos. O objetivo é garantir que os medicamentos estejam disponíveis em todas as unidades básicas e de atendimento especializado ainda nesta semana, fortalecendo a rede de assistência em Cuiabá.

Com o contrato em andamento, a expectativa da gestão é reduzir de forma significativa os episódios de desabastecimento e assegurar regularidade no fornecimento de insumos essenciais para o atendimento da população.

