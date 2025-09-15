Cuiabá
Prefeito e secretária anunciam força-tarefa distribuição de medicamentos
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, acompanhou o recebimento de um novo carregamento de medicamentos no Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá (CDMIC). A vistoria foi realizada, na manhã desta segunda-feira (15), ao lado da secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, e marcou a chegada de um lote que integra contrato no valor de R$ 59 milhões, destinado a abastecer todas as unidades de saúde da capital.
Durante a visita, o prefeito destacou a importância do planejamento e da transparência na gestão dos recursos, reforçando que o município vem superando dificuldades herdadas em relação ao fornecimento e à credibilidade junto aos fornecedores. “É importante entender que, durante muito tempo, a Prefeitura de Cuiabá teve problemas de credibilidade no mercado, era vista como mau pagador e isso dificultava o acesso aos medicamentos. Agora estamos honrando compromissos, colocando a casa em ordem e garantindo que a população não sofra mais com a falta de remédios. Esse investimento é fundamental para assegurar uma saúde de qualidade”, afirmou Brunini.
A secretária de Saúde ressaltou o empenho das equipes técnicas no processo de recebimento e distribuição do material. “Esse é um trabalho coordenado. A partir de hoje, as unidades de saúde já estão sendo abastecidas. Contamos com o apoio dos gestores e coordenadores para organizar a logística e o controle, de forma que os medicamentos cheguem rapidamente à população que precisa”, explicou Carmona.
Além da vistoria, o prefeito determinou a criação de uma força-tarefa para dar maior celeridade aos processos logísticos. O objetivo é garantir que os medicamentos estejam disponíveis em todas as unidades básicas e de atendimento especializado ainda nesta semana, fortalecendo a rede de assistência em Cuiabá.
Com o contrato em andamento, a expectativa da gestão é reduzir de forma significativa os episódios de desabastecimento e assegurar regularidade no fornecimento de insumos essenciais para o atendimento da população.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Alunos de Cuiabá recebem recebem certificados de curso que alerta ao risco das drogas
Cento e quarenta estudantes com idades de 8 a 9 anos, matriculados no 3º e 4º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Ranulpho Paes de Barros, localizada no bairro Santa Isabel, receberam nesta segunda-feira (15) certificados pela formação no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). Cada estudante que concluiu o curso também recebeu um minileão de pelúcia, símbolo do Proerd, como lembrança. A ação é resultado de parceria da PM com a Prefeitura de Cuiabá.
Trata-se de um programa que atua em defesa de crianças e adolescentes na prevenção ao uso de drogas e é oferecido nas escolas públicas a partir de uma parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME) com a Polícia Militar (PM).
Pelo programa, crianças recebem deveres de casa com orientações a respeito do combate às drogas e ao bullying para cumpri-las em companhia dos pais. Os estudantes também recebem palestras nas salas de aula com duração de 5 a 10 minutos. O curso de formação do Proerd tem duração de dois meses.
O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, avalia com satisfação à formação das crianças em programas de combate às drogas. “Isso evidencia que nossas escolas estão exercendo o seu papel de cuidado, aproximando professores e família em um tema de alta relevância”, ressalta.
Na entrega dos certificados, marcaram presença os pais dos estudantes que enalteceram a iniciativa da Prefeitura de Cuiabá em incentivá-los a refletir a respeito das drogas. “Sempre trabalho este tema com meu filho em casa e saber que a escola busca conscientizá-lo traz um conforto muito grande”, explica Eraldo Fernandes, pai do pequeno Samuel de 9 anos.
A diretora da Escola Ranulpho Paes de Barros, professora Adriana Ferreira, vê resultados positivos no processo educacional que envolve professores, famílias e a Polícia Militar.
“É uma parceria sólida da educação com a Polícia Militar. A união da escola, família e PM faz bem porque apresenta limites aos estudantes e expõe a consequência do risco às drogas, do bullying e outros métodos de violência”, avalia.
O tenente-coronel da Polícia Militar, Darwin Salgado, dá mais detalhes do funcionamento dos cursos do Proerd. “É extremante importante trabalhar com a educação sócio emocional. Falamos de bullying e também da importância de escolhas saudáveis para a vida. Orientamos também crianças a identificarem violência sexual que pode ocorrer no núcleo familiar ou fora dela”.
Nesta terça-feira (16), será a vez da formação de outros 630 estudantes matriculados nas seguintes escolas: Ana Tereza Arcos Krause, Maximiano Arcanjo da Cruz, Professor Zeferino Leite de Oliveira e Senador Gastão Mattos Muller.
#PraCegoVer
A foto ilustra estudantes vestidos com uniforme oficial da Prefeitura de Cuiabá. Todos estão de pé, em posição de sentido, e formam filas para prestigiar a solenidade. O ambiente é o pátio de uma escola.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeito se reúne com manifestantes do Contorno Leste e detalha assistência às famílias
Na manhã desta segunda-feira (15), o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu manifestantes do Contorno Leste em frente ao Palácio Alencastro. As famílias reivindicavam moradia na área que será desocupada em decorrência de decisão judicial.
O prefeito destacou que a reintegração de posse é uma determinação da Justiça, já confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “A desocupação e a entrega da propriedade aos proprietários é uma decisão judicial que precisa ser cumprida”, afirmou.
Brunini detalhou que a Prefeitura está organizando a assistência às famílias de forma planejada. “Estamos cadastrando as famílias, verificando quem realmente reside na área e precisará de apoio. Nosso objetivo é minimizar os impactos e garantir que ninguém fique desabrigado”, disse.
A secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher, que acompanhou a reunião, reforçou o compromisso da Prefeitura com a assistência às famílias: “Nosso trabalho é garantir que todos que realmente precisam tenham acesso a moradia digna. Estamos cadastrando as famílias, identificando quem precisa de apoio e preparando a realocação de forma organizada e segura.”
O prefeito também alertou para ocupações recentes. “Algumas pessoas têm aproveitado a situação e a vulnerabilidade das famílias para tentar obter benefício. Temos acompanhamento por satélite desde 2023, de três em três meses, para monitorar o crescimento da ocupação.”
Brunini garantiu que famílias que realmente precisam receberão apoio social. “Estamos trabalhando com assistentes sociais. Quando o prazo de 60 dias chegar, haverá desocupação voluntária, aluguel social e encaminhamento para novas moradias. O processo vai separar o joio do trigo: quem tem para onde ir, sai; quem não tem, será acompanhado para receber assistência.”
O prefeito destacou que a Prefeitura já identificou uma nova área para a realocação. “Estamos terminando de organizar o desenho exato da área para comprovação junto à juíza, mas já temos o local definido. O objetivo é garantir que a realocação ocorra de forma organizada e segura para todos os envolvidos.”
O prazo para desocupação segue o estipulado pela Justiça, de 60 dias, e a Prefeitura trabalha para que o processo de assistência às famílias seja transparente e seguro.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
