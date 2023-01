Prefeito e Secretária de Educação lamentam morte encefálica de aluno da rede municipal de ensino

Está mantido o cronograma do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para ocupação de 2.162 vagas imediatas e cadastro reserva. A partir do dia 20 deste mês os candidatos inscritos poderão conferir no site da banca organizadora do certame www.ibfc.org.br os locais da realização da prova, que acontecerá no dia 29.

As provas serão aplicadas em Cuiabá e Várzea Grande, em horários diferentes para os cargos de nível médio e superior. O que oportunizou aos candidatos interessados participarem para diferentes áreas, sendo um cargo de cada nível.

“É um avanço para a saúde de Cuiabá e para os profissionais que almejam ingressar no serviço público. Desde 2014 o município não realizava concurso para a saúde e agora estamos tornando isso uma realidade. São vagas em diferentes especialidades para candidatos com níveis de ensino médio e superior, com oportunidades para a área médica de saúde da família e coletiva. E ainda vagas sendo oportunizadas pela primeira vez, como agente de farmácia, saúde coletiva, terapeuta holístico, homeopata e operador de call Center. Queremos melhorar a cada dia os serviços ofertados para a população e estamos trabalhando para entregar a área de saúde, em especial, muito melhor do que quando assumimos”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Lembrando que a prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório com questões de múltipla escolha incluindo língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, história e geografia de Mato Grosso, legislação e conhecimentos específicos.

Os candidatos aprovados na prova objetiva e classificados dentro do limite de classificação de vagas serão convocados para a Prova de Títulos, de caráter classificatório.