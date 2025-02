Prefeito e secretária pedem apoio da a população no enfrentamento contra dengue

25/02/2025

Baixinha alerta que vereadores precisam indicar serviços e não fazer palco em cima do trabalho alheio

Da Assessoria – Vereadora Baxinha Giraldelli

A vereadora Baixinha Giraldelli (SOL) alertou os vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá sobre vários bairros com asfaltos esburacados que precisam de indicação parlamentar para que seja feito o serviço de manutenção. Segundo a vereadora, alguns parlamentares precisam desfocar da política e caminhar por Cuiabá, que tem mais de 100 bairros oficiais com diversos problemas que necessitam da presença do poder público.

A declaração da parlamentar acontece após um vereador reivindicar por ofício, na Secretaria de Serviços Urbanos, a mesma indicação que ela teria feito para um tapa buraco, no bairro Pedra 90. Além disso, após fazer a indicação, o parlamentar divulgou, por meios dos assessores em rede social, que teria realizado o serviço, sendo que a equipe da Secretaria já estava no local a pedido de Baixinha.

“Fiz uma indicação e após meu pedido o vereador fez o mesmo pedido, no mesmo local. Pode até ser que tenha sido coincidência, mas divulgar o feito que não é seu, no mínimo é desrespeitoso com a população que nos pediu ajuda e assim fizemos. Precisamos parar com essa politicagem, o período eleitoral já passou”, disse indignada a vereadora.

Ela também destacou que existem mais de 100 bairros oficiais e vários loteamentos, que contando todos, chegam a 300. Sendo assim, Baixinha reforça a necessidade dos vereadores conhecerem a capital e realizarem indicações em todos os lugares, sem querer palco em cima do trabalho dos outros.

“Sugiro aos meus colegas que conheçam nossa cidade. São cerca de 123 bairros oficiais, dados do Instituto de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, fora os loteamentos. Então, precisam andar pela cidade e ver as necessidades in loco. Aqui nenhum bairro é de ninguém, mas quando já estamos fazendo o trabalho em um certo local, nada melhor do que o outro vereador buscar outro bairro que precisa de ajuda. Eu faço meu trabalho no Pedra 90, porque é minha região, mas também faço em lugares que não tive nenhum voto, este é meu dever como vereadora. Por isso, aconselho que não queiram me usar como palco para mídia”, disparou Baixinha.

A discussão em questão está relacionada à solicitação de uma visita técnica para analisar um buraco na rua 58, em frente a casa número 01, no bairro Pedra 90, feita pela vereadora. A justificativa é que o buraco causa transtorno e falta de segurança aos moradores.