Prefeito e secretária reúnem com Sintep e reafirmam compromisso pela educação de qualidade

O prefeito Abilio Brunini recebeu na terça-feira (4), em seu gabinete, representantes do Sintep (Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público) para informar as ações adotadas para a retomada das aulas na rede municipal.

Na reunião, o prefeito pontuou as principais demandas da pasta no momento. “Recebemos a educação com incapacidade de oferecer a merenda escolar e sem produtos de limpeza para higienização do ambiente escolar. Estamos compromissados com a educação. Em garantir às crianças um ambiente propício a aprendizagem”, destacou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Solange Dias, ressaltou que uma das metas da gestão é garantir condições de trabalho aos professores.

“A partir disso podemos obter uma boa aprendizagem dos alunos. Estamos de portas abertas para dialogar a respeito da capacitação dos professores e as condições de trabalho em sala de aula”.

A secretária adjunta de Educação, Vilmara Vidica (Bombom), destacou que as séries iniciais terão apoio total do município. “Estamos focados em obter bons resultados de aprendizagem. E o diálogo com os professores é essencial”.

O presidente do Sintep, João Custódio, agradeceu a receptividade do prefeito Abilio Brunini, o que lhe faz acreditar que as políticas públicas do Executivo serão dialogadas com a categoria.

“O prefeito se colocou a disposição para ouvir o sindicato e a demanda dos professores ao longo do ano. Isso é muito importante porque a política educacional, para ter êxito, é marcada, antes de tudo, pelo diálogo. Acredito que haverá muitas ações efetivas que serão positivas”, disse.

Também participaram da reunião os seguintes integrantes do Sintep: Marivone Pereira (secretária geral), Zemir Moraes (Tesoureira) e os colaboradores Gilson Romeu da Cunha e Helena Maria Bortolo.

