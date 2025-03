Prefeito e secretário assinam termos para construção de 500 casas em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) realiza, neste sábado (08), uma grande ação em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa faz parte do Março Lilás, campanha de conscientização sobre o câncer de colo do útero, que tem como objetivo alertar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) participantes estão abertas das 08h às 17h, sem intervalo para o almoço, oferecendo uma ampla gama de serviços voltados ao cuidado com a saúde da mulher. Entre os atendimentos disponíveis estão consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, coleta de preventivo (CCO), planejamento familiar, palestras educativas, testes rápidos de ISTs, pesagem do Bolsa Família, orientações de saúde e aplicação de vacinas.

A secretária municipal de Saúde, Lúcia Helena Barboza Sampaio, esteve presente em uma das unidades para acompanhar de perto a mobilização, que conta com a participação de quase mil servidores empenhados em transformar este dia em um momento especial para as mulheres cuiabanas.

“Nosso compromisso é garantir que todas as mulheres tenham acesso a serviços de saúde de qualidade. Hoje é um dia de celebração e, acima de tudo, de cuidado e prevenção”, ressaltou a secretária.

Durante a visita, Lúcia Helena Barboza Sampaio destacou o acolhimento diferenciado preparado para o público feminino, com um ambiente especial e café da manhã para as pacientes. “Hoje nós estamos recebendo as mulheres, por ser o Dia Internacional da Mulher, com um café da manhã e uma alegria diferente no ar. Queremos oferecer tudo o que for possível: exames, consultas médicas e de enfermagem, aconselhamento familiar, coleta de CCO, entre outros serviços. Todas as nossas unidades participantes estão abertas para este tipo de atendimento. Durante o ano, esses serviços são oferecidos de forma ordenada, com agendamento, mas hoje, como é um dia especial, o atendimento é livre. Além disso, conseguimos organizar a demanda para reduzir filas e antecipar exames como ultrassonografias ao longo do mês de março”, explicou a secretária.

O atendimento especial segue até às 17h, sem necessidade de agendamento prévio.

A ação tem sido bem recebida pelas mulheres que compareceram às unidades para realizar exames e consultas. Niuzete Pereira, de 48 anos, moradora do bairro Cidade Alta, elogiou a estrutura e a recepção preparada para o evento.

“É muito interessante, porque às vezes ficamos esperando muito tempo por um atendimento, e agora temos essa oportunidade. A inauguração desse posto foi muito esperada e, graças a Deus, estamos aqui. A recepção está maravilhosa, à altura do nosso dia. Ano passado, participei dessa ação na UBS Independência, e foi incrível. Agora, estou aqui neste novo ambiente, e está tudo ótimo. Já saio daqui atendida e ainda com um cafezinho!”, disse Niuzete.

A médica Cibele Junqueira, responsável pela equipe da Unidade Cidade Verde, destacou a importância do atendimento voltado à saúde feminina e o compromisso da equipe com a promoção do bem-estar. “Nosso dia a dia na unidade envolve atendimento a toda a população, desde crianças até idosos. Temos consultas agendadas e também atendemos demandas espontâneas, porque a doença não escolhe dia nem hora. Em alguns dias, focamos mais em determinados públicos, como gestantes ou crianças, sem deixar de atender os demais pacientes. Hoje, o foco está totalmente nas mulheres”, explicou a médica.

Na unidade, os atendimentos são realizados por médicos especialistas em saúde da família, ginecologistas, geriatras, além de nutricionistas, psicólogos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde.

Cibele também reforçou que, culturalmente, as mulheres ainda são as que mais procuram atendimento preventivo.

“As mulheres são mais responsáveis com a saúde, e muitas vezes são elas que incentivam seus maridos a se cuidarem também. No entanto, com a correria do dia a dia, às vezes acabam deixando de lado o autocuidado. Por isso, ações como estas são fundamentais para lembrá-las da importância da prevenção” finalizou a médica.

A imagem mostra uma paciente mulher sendo atendida em uma unidade de saúde de Cuiabá.

