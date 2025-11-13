Prefeito e secretário de Estado consolidam, em reunião, projetos para educação de Sinop

A Unidade de Coleta e Transfusão de Sinop (UCT Sinop) está com o estoque de sangue da tipagem sanguínea O negativo em nível crítico e precisa de doadores para recompor o estoque. A unidade que é integrada a rede SUS (Sistema Único de Saúde) atende as demandas do município de Sinop, cidades da região Norte de Mato Grosso e até a capital Cuiabá.As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h – sem necessidade de agendamento prévio -, na Rua das Amendoeiras, Setor Comercial, anexo ao Hospital Regional de Sinop (HRS). Além disso, a unidade realiza coletas especiais aos sábados, todos os meses, em dia escolhido previamente. O objetivo é de ampliar o acesso da população à doação.A unidade esclarece que todas as tipagens sanguíneas são necessárias para garantir o abastecimento do banco de sangue e mantê-lo disponível para atender as demandas de pacientes internados em hospitais públicos e em necessidade de transfusão de sangue.

O sangue coletado na UCT de Sinop é utilizado para transfusões em pacientes internados no Hospital Regional e em outras unidades hospitalares. Além de salvar vidas em emergências, o banco de sangue é essencial para tratamentos contínuos, como em casos de câncer, doenças hematológicas e cirurgias de médio e grande porte.



Em Sinop, a UCT realiza, além das coletas e dispensação de bolsas de sangue, a separação dos componentes do sangue para atender necessidades específicas de pacientes. Em Sinop, a UCT fraciona a bolsa de sangue em “centrado de hemácias, plasma comum e plaquetas, entretanto, uma única bolsa pode salvar até três vidas.



Quem pode doar?



Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto e o CEP do endereço. O doador deve ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 51 kg, estar em boas condições de saúde e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior. Jovens de 16 e 17 anos podem doar mediante autorização assinada pelos responsáveis legais, que devem acompanhar todo o processo.



De acordo com as orientações da UCT, existem restrições temporárias para a doação. Pessoas que realizaram cirurgias recentes, passaram por tratamentos odontológicos, tiveram gripe ou febre nos últimos sete dias ou receberam vacinas devem respeitar os prazos mínimos antes de doar. Gestantes e mulheres que estão amamentando também não podem realizar a doação até os períodos exigidos de recuperação.



Outra recomendação importante é o intervalo entre as doações. Homens podem doar a cada 60 dias, até quatro vezes ao ano, enquanto mulheres devem respeitar o intervalo de 90 dias, com o limite de três doações anuais. O uso de bebidas alcoólicas nas 24 horas anteriores ou o consumo de drogas ilícitas também impossibilitam a doação.



A UCT reforça que doar sangue é um ato rápido e seguro, que pode salvar até quatro vidas com cada bolsa coletada. A Unidade disponibiliza o número (66) 99292-2634 (whatsapp) para dúvidas ou informações. As coletas são realizadas por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.