CIDADES

Prefeito e secretário de Estado consolidam, em reunião, projetos para educação de Sinop

Publicado em

13/11/2025
O prefeito Roberto Dorner se reuniu, ontem (12), com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, para consolidar os projetos no setor educacional entre as duas esferas. O encontro ocorreu no Diretório Regional de Educação (DRE) Sinop. “Estamos reafirmando todos os pontos combinados e cobrando mais da equipe para agilizar mais os documentos. Então, nós estamos trabalhando muito forte para que até o final do ano esteja tudo [parte burocrática] finalizado”, explicou o prefeito.
 
O encontro consolida parcerias definidas há cerca de duas semanas,  como a liberação de recurso para a retomada das obras de duas Escolas Municipais de Educação Básica (Emei’s), e, a construção e ampliação de mais três escolas municipais. O chefe do Executivo Municipal e secretário pontuaram os andamentos necessários para que as obras ocorram de maneira acelerada.
 
“A gente está numa força tarefa para conseguir realizar todos esses investimentos o quanto antes. Sinop é uma cidade que cresce muito, é uma cidade prioritária. Reafirmei aqui o compromisso do governador Mauro Mendes, do vice Otaviano Pivetta, na educação”, reforçou o secretário de Estado.
 
Ao todo, os investimentos ultrapassam R$ 150 milhões, que devem ser repassados na modalidade fundo a fundo.
 
Prefeito articula com Estado e conquista mais de R$ 150 milhões em investimentos para educação de Sinop

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Karoline Kuhn

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Comentários Facebook
Comentários Facebook
Economia & Finanças

