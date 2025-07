Prefeito e vice anunciam melhorias na Avenida Parque do Barbado

O prefeito Abilio Brunini e a vice-prefeita e secretária municipal de Mobilidade Urbana (Semob), coronel Vânia Rosa, vistoriaram a Avenida Parque do Barbado, nesta quarta-feira (2) para definir as intervenções que serão implementados na via. A iniciativa atende uma reivindicação dos moradores dos bairros Renascer, Jardim Leblon e Pedregal, devido ao alto índice de sinistros no local. Os motoristas não estariam respeitando a faixa de pedestre, mesmo com placas orientativas. Por determinação do Executivo a avenida passará a ter quatro faixas de pedestre, faixa elevada e redutores de velocidade. Os serviços deverão começar ainda nesta semana.

“Essa Avenida é de alto fluxo. Foi construída para dar maior celeridade de vasão de um pessoal que vem de uma região para outra, com destino a região sul do município de Cuiabá. Contudo, ela acabou dividindo duas comunidades que têm todos os serviços interligados. Por exemplo, o serviço de saúde ou de escola do bairro Renascer está ligado diretamente ao bairro Pedregal, e isso força uma travessia de pedestre muito constante, principalmente de crianças e idosos que têm que transitar para os Centros Comunitário e de saúde ou as comunidades escolares. Com isso, traz risco a vida dessas pessoas aqui”, explicou o prefeito.

Ele ainda citou a manifestação realizada pelos moradores, e que respeita, porque uma vida se perdeu. E o protesto era um pedido por segurança no local.

“Acidente com motos acontecem direto. Quando vão virar para entrar no bairro o motorista passa direto e atropela. Se param para dar passagem na faixa, o motorista derruba batendo na traseira. Precisa de faixa elevada, vai melhorar”, defendeu o comerciante Ivonaldo Gomes Mendes.

“Os motoristas não obedecem a faixa mesmo com a placa indicando para reduzir a velocidade. Já perdi dois amigos aqui atropelados. Meu tio também foi atropelado, mas não foi tão grave”, disse Joari Barbosa, morador do bairro Renascer.

A decisão do prefeito e da vice de irem ao local teve como objetivo planejar imediatamente as medidas que serão adotadas.

“A gente entendeu que teremos quatro faixas elevadas. Uma delas será lá na entrada da via, saindo da Avenida das Torres ao entrar para o Parque Barbado, porque algumas culturas de uso de rotatórias estão equivocadas e acabam gerando acidentes também”, definiu.

Segundo o prefeito, a prioridade é trazer segurança para o local, melhorar a mobilidade com segurança para o ciclista, pedestre e motorista que faz o uso da via.

Na oportunidade o prefeito ouviu moradores que fizeram alguns apontamentos, incluindo a questão da iluminação, devido lâmpadas queimadas. E garantiu que vai melhorar a região, mantendo o diálogo com o Governo de Estado, que construiu a Avenida Parque do Barbado para viabilizar as lâmpadas.

Ao concluir, Abilio pediu mais atenção aos motoristas. “É importante o motorista se atentar ao uso das rotatórias. A faixa da direita é preferencialmente para virar à direita. Não é para pegar a faixa da direita de uma via de abaulamento para seguir reto dentro de uma rotatória. E o mesmo para a faixa da esquerda para acessar a rotatória. Não dá para você pegar a faixa da esquerda de acesso a uma rotatória e cruzar sobre a faixa da direita para ter acesso. Então, essas culturas de uso de uma rotatória é uma falha cultural, é uma falha da educação do trânsito que vem se arrastando há muito tempo. Mas. acredito que com uma boa educação de trânsito, com a conscientização da população, a gente vai avançar e ter a melhora pretendida dos usos das rotatórias. Isso vai melhorar inclusive o fluxo das rotatórias e vamos ter maior segurança para as pessoas”, explicou.

Em relação a educação no trânsito a vice-prefeita e secretária da Semob, coronel Vânia Rosa destacou as campanhas e palestras educativas que são realizadas constantemente e reforçou que em se tratando de trânsito, é preciso desacelerar.

“Nós temos uma temática, que é desacelerar e respeitar a via. A cidade está em construção, transitar, muitas vezes, tem sido difícil e as pessoas saem em cima do horário para cumprir. Eu faço um pedido, a cidade já tá bastante movimentada, com transtorno nas vias, mas tudo em prol de razão maior, de melhorias. Não dá para executar a sinalização adequado no trânsito sem antes ter as obras concluídas. Então, saem um pouquinho antes, observa mais, tenha mais prudência, dirija para você e para o outro. O trânsito não é só pra condutor de veículo, é também para o pedestre. Seja gentil, tenha um pouco de empatia. Desacelere a mente para desacelerar as demais atribuições que são tão cobradas da vida social. O bem maior é a vida”, frisou a coronel.

A vice-prefeita acompanhou e sugeriu sobre a logística das implementações definidas para o local.

O vereador Marcrean Santos esteve presente na vistoria e agradeceu o prefeito pela condução do caso em resolver um pedido de tempos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT