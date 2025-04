Prefeito e vice prestigiam promoção de quase mil policiais na Arena Pantanal

A exposição do Sansão Gigante, personagem da Turma da Mônica, registrou 19.146 mil visitantes durante os 16 dias em que esteve instalada na área externa do Museu do Rio e Aquário Municipal, localizado na Orla do Porto, em Cuiabá.

A exibição itinerante “Coelhadas Gigantes” permaneceu na Orla do Porto entre os dias 07 a 22 de abril, sendo desmontada nesta quarta-feira (23), deixando saudade aos visitantes. A exposição foi um presente especial da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) para a capital mato-grossense, que comemorou 306 anos no dia 8 de abril. Assim como festejou os 60 anos da instituição.

Durante o período de exposição, a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTUR) promoveu o projeto “Aquário com o Sansão”, reunindo cerca de 60 crianças autistas da rede municipal de ensino — sendo 30 do CMEI Manoel de Barros e 30 da EMEB Antonia Tita. O Sanção Gigante também proporcionou alegria às meninas de 6 a 14 anos em situação de vulnerabilidade econômica e social atendidas pelo Programa Siminina.

Em Cuiabá, o Sansão Gigante usava o cordão de girassol, símbolo da Campanha Abril Azul, reforçando a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para promover a inclusão, o projeto “Aquário com o Sansão”, alusivo ao mês de conscientização do autismo, contou com o apoio do Núcleo da Primeira-Dama, do Centro Técnico de Educação Profissional (CETEP) e da própria Famato.

As crianças típicas e neuroatípicas vivenciaram momentos especiais dentro do aquário municipal, onde tiveram a oportunidade de conhecer mais de 600 peixes, distribuídos em aproximadamente 22 espécies organizadas em três biomas: Amazônia, Pantanal e Cerrado. Elas também participaram de oficinas de pintura, utilizando materiais como tinta guache, massinha e giz de cera. Além disso, lancharam em um dos espaços reservados para recreação e, ao final, participaram de uma sessão de fotos com o personagem inflável “Sansão Gigante”.

A vereadora e primeira-dama Samantha Iris destacou a importância dos parceiros na promoção de alegria, conhecimento e inclusão das crianças. “Acredito que este projeto mostra o quanto a parceria é importante. A Famato com a Prefeitura, nos ajudou a receber as crianças da rede municipal. O CETEP trouxe os estagiários de terapia ocupacional e a Semob garantiu o transporte dos alunos. É importante mostrar quantos ganhos conseguimos com as parcerias”, afirmou a vereadora.

O gerente de marketing do Sistema Famato, Olyntho Neves, também ressaltou a parceria com a Prefeitura de Cuiabá e destacou o uso do cordão de girassol pelo personagem — um símbolo internacional que identifica pessoas com deficiências ocultas, ou seja, aquelas que não são facilmente perceptíveis. “Estamos junto com a Prefeitura realizando reflexão e conscientização. Esse empoderamento da personagem Mônica, atrelado à força do Sansão, inspirou o projeto. Ela girou tão forte que arremessou seu Sansão até Cuiabá com uma flor de girassol, que representa as doenças ocultas, entre elas o autismo”.

A foto mostra cerca de 60 crianças da rede municipal de ensino e os parceiros do projeto “Aquário com o Sansão”, alusivo ao mês de conscientização do autismo, reunidos em frente ao Sansão Gigante. Abaixo tem uma galeria de fotos que mostra outros momentos da visita.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT