Prefeito e vice se reúnem com representes da população em situação de rua

Seguindo a determinação do prefeito Abilio Brunini, a Secretaria Municipal de Obras Públicas realiza, nesta terça-feira (4), uma grande operação tapa-buracos ao longo de toda a extensão da Avenida Curió, no bairro CPA IV.

A programação dos serviços é definida com base nas demandas mais urgentes recebidas pelo canal de atendimento ZapObras, via WhatsApp, no número (65) 9 9216-0484. De acordo com a equipe técnica da Secretaria, os pontos mais críticos são priorizados, especialmente aqueles que representam maior risco para motoristas e pedestres. Além disso, as chuvas recorrentes dificultam a execução do trabalho, já que o asfalto exige condições secas para uma aplicação eficiente.

Os serviços incluem recapeamento e aplicação de manta asfáltica, um processo que melhora a aderência da via, prolonga sua durabilidade e oferece mais segurança aos condutores. Durante a execução, as equipes realizam a preparação do material e o rastelamento para garantir melhor adesão ao solo. Caminhões-caçamba e máquinas especializadas auxiliam na aplicação do asfalto, assegurando um serviço de qualidade.

O secretário municipal de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira, destacou o compromisso da gestão em manter a cidade trafegável. “Estamos intensificando as operações em diversas áreas da cidade, com foco nos pontos mais críticos e de maior risco. O trabalho de tapa-buracos não é apenas uma questão de melhorar o asfalto, mas de garantir a segurança e a qualidade de vida dos moradores. Sabemos que o tráfego intenso e as chuvas impactam o estado das vias, e é por isso que, nossas equipes estão empenhadas em realizar os serviços com eficiência, garantindo que a população sinta os efeitos positivos dessa ação”, afirmou.

Para garantir a segurança dos trabalhadores e a fluidez no trânsito, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) está presente no local, realizando a devida sinalização e coordenando os desvios necessários.

Além do CPA IV, os trabalhos da operação tapa-buracos também estão em andamento no bairro Pedra 90, reforçando o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com a melhoria da infraestrutura viária da capital.

#PraCegoVer

A imagem mostra uma equipe de trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizando um serviço de tapa-buracos na avenida Curió, no CPA IV. No centro da cena, um operário, vestindo colete refletivo e capacete, está utilizando uma compactadora de solo para nivelar o asfalto recém-aplicado.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT